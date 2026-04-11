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Iran-US Talks: 'अभी तो बातचीत ही शुरू नहीं हुई...', ईरान को झटका; विदेशी बैंकों में फ्रीज संपत्तियां रिलीज नहीं करेगा अमेरिका

US-Iran News: व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि अब तक ईरानी डेलिगेशन से कोई वार्ता ही शुरू नहीं हुई है. इसलिए किसी एग्रीमेंट पर बातचीत ही नहीं हुई है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:50 PM IST
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Iran-US Talks: 'अभी तो बातचीत ही शुरू नहीं हुई...', ईरान को झटका; विदेशी बैंकों में फ्रीज संपत्तियां रिलीज नहीं करेगा अमेरिका

Iran-US Talks: ईरान को वार्ता से पहले अमेरिका ने झटका दे दिया है. पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी थी कि अमेरिका कतर और अन्य विदेशी बैंकों में ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करने के लिए राजी हो गया है. लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि अब तक ईरानी डेलिगेशन से कोई वार्ता ही शुरू नहीं हुई है. इसलिए किसी एग्रीमेंट पर बातचीत ही नहीं हुई है. 

6 बिलियन डॉलर के हैं असेट्स

इसी सूत्र ने बताया कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना और संपत्तियों को अनफ्रीज करना आपस में जुड़ा हुआ है. जिन संपत्तियों को कतर और अन्य विदेशी बैंकों में फ्रीज किया गया है, वह करीब 6 बिलियन डॉलर की हैं. इनको पहली बार साल 2018 में फ्रीज किया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे. तब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा से शुल्क लगा दिए थे और न्यूक्लियर डील से भी पीछे हट गए थे.

तेल बेचकर मिलता था पैसा

ये पैसा ईरानी तेल साउथ कोरिया को बेचकर आता था, जो साउथ कोरिया के बैंकों में रखा रहता था. साल 2023 में, दोनों देशों के बीच कैदियों के आदान-प्रदान को लेकर हुई डील के बाद इन फंड्स को कतर के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया. एग्रीमेंट के मुताबिक, ईरान को अमेरिका के 5 नागरिक और अमेरिका को भी ईरान के 5 नागरिक छोड़ने थे. साथ ही फंड्स का ट्रांसफर होना था. 

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बाइडेन ने लगाया था बैन

तब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ मानवीय कार्यों जैसे खाना, दवाई, मेडिकल उपकरण और कृषि उत्पादों में किया जा सकता है. लेकिन, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से ईरान के फंड्स को फ्रीज कर दिया. अधिकारियों ने कहा था कि ईरान निकट भविष्य में भी इन फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वॉशिंगटन के पास इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने का पूरा अधिकार है. 

बता दें कि इस्लामाबाद में शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है. पाकिस्तान में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. ईरान ने तो पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है कि अगर अमेरिका के साथ वार्ता सफल नहीं हुई, वह जवाबदेह होगा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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