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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनअगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगी पीस वार्ता! खाली कराए होटल- सड़कें बंद, US विमान भी पहुंचे

अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगी 'पीस वार्ता'! खाली कराए होटल- सड़कें बंद, US विमान भी पहुंचे

अमेरिका-ईरान मीटिंग को लेकर पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था अचानक काफी सख्त कर दी गई है. बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे से लेकर रेड जोन तक जाने वाली अहम सड़कों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक नहीं चाहतीं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:26 PM IST
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अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगी 'पीस वार्ता'! खाली कराए होटल- सड़कें बंद, US विमान भी पहुंचे
अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगी 'पीस वार्ता'! खाली कराए होटल- सड़कें बंद, US विमान भी पहुंचे

अमेरिका-ईरान डील पर अब पाकिस्तान बड़ा दावा कर रहा है. पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है. पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों ने नाम नहीं छपने की शर्त पर अल-जजीरा को बताया कि कई बातों के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आने वाले सप्ताह में शुक्रवार से पहले ही दोनों देशों के बीच बैठक होने की उम्मीद है. सबसे पहले, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 'अमेरिका के दो बड़े एयरलिफ्ट विमान, C-17 ग्लोबमास्टर्स, पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं.'

अल जजीरा से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी सूत्रों ने ये भी बताया, 'हवाई अड्डे से इस्लामाबाद के रेड ज़ोन तक जाने वाली सड़कों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस्लामाबाद के सेरेना और मैरियट, दोनों होटलों से मेहमानों को निकाला जा रहा है और शुक्रवार तक कोई नई बुकिंग नहीं ली जा रही है.' इसके पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर 11 अप्रैल को इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हुआ था. जो कि पूरी तरह से असफल रहा था.

छावनी में तब्दील हुआ रावलपिंडी

इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को भी इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिका और ईरान, इस्लामाबाद के माध्यम से अपने वार्ताकारों की दूसरी बैठक आयोजित करने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं. भले ही पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की बैठकों के नतीजों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा तैयारियां जमीनी स्तर पर तेज होती दिखाई दे रही हैं. सूत्रों के अनुसार, इस्लामाबाद और उसके पड़ोसी शहर रावलपिंडी में सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती के लिए दूसरे प्रांतों से भी जवान बुलाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पहले दौर की वार्ता के दौरान 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं.

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लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील

इसी बीच प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को भी सतर्क कर दिया है. उन्हें सूचित किया गया है कि सुरक्षा कारणों से दोनों शहरों के बीच आने-जाने पर कुछ समय के लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. सोशल मीडिया पर भी एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने या पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में स्कूल, कॉलेज और बाजार अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं, ताकि ट्रैफिक पर नियंत्रण रखा जा सके. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच लागू संघर्ष विराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जिससे इस बातचीत का महत्व और भी बढ़ गया है.

ईरान समझौते के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ अंतिम समझौता इस्लामाबाद में होता है, तो वह खुद वहां जा सकते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि बातचीत में ईरान लगभग सभी शर्तों को मान चुका है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'अगर इस्लामाबाद में समझौता होता है, तो मैं वहां जा सकता हूं… वे मुझे बुलाना चाहते हैं.'

यह भी पढ़ेंः  PAK ने 200 किमी का जारी किया था 'नोटैम', India ने 400 KM का 'नोटैम' कर दे दिया सदमा

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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