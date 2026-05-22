मोजतबा से मिलने के लिए बेताब मुनीर, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच क्यों करना चाहते हैं बातचीत?

US Iran Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव है. इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने बड़ी मांग कर दी है. वो चाहते हैं कि उनकी और मोजतबा खामेनेई की आमने-सामने बातचीत हो.
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Asim Munir: अमेरिका और ईरान के बीच अब भी काफी ज्यादा तनाव है, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की ईरान और अमेरिका निगरानी कर रहा है. सीजफायर के बाद दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता को लेकर बैठक हुई थी लेकिन वो वार्ता असफल रही थी. अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर चाहते हैं कि उनकी और मोजतबा खामेनेई की आमने-सामने बातचीत हो. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले दो दिनों से तेहरान में मौजूद हैं, ऐसे में मुनीर की ये मांग चर्चाओं में आ गई है.
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पिछले दो दिनों में तेहरान में ईरान की सिविल-मिलिट्री लीडरशिप और सीनियर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कमांडरों के साथ कई राउंड की बातचीत की है. बातचीत जारी रहने तक नकवी के शुक्रवार तक ईरान की राजधानी में रहने की उम्मीद है. दावा ये भी किया जा रहा है इस्लामाबाद दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में मदद कर रहा है. हालांकि, अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन बातचीत जारी है और उम्मीद बनी हुई है कि हालात बिगड़ने से रोके जा सकते हैं.
कहा ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक अस्थायी प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसका मकसद टकराव को रोकना है. सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद फिलहाल कोई आखिरी लंबे समय का समझौता करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह ऐसा कुछ चाहता है जिसे अधिकारी सभी शामिल पक्षों के लिए “इज्जत बचाने वाला इंतजाम” बताते हैं.
कहा जा रहा है कि प्रस्तावित चर्चाओं में बहुत संवेदनशील क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं, जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को भविष्य में संभालने या ट्रांसफर करने से जुड़े मैकेनिज्म और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए शिपिंग रूट को फिर से खोलना या स्थिर करना शामिल है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल चोकपॉइंट में से एक है. ऐसे में अगर मोजतबा खामेनेई बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुनीर कभी भी तेहरान जा सकते हैं.
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
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