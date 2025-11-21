Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जो दो फाइटर प्‍लेन दफन हो गए, उनको लेकर अब क्‍यों परेशान है US सरकार?

US पैसिफिक कमांड के जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर में ऑपरेशन्स के पूर्व डायरेक्टर कार्ल शूस्टर ने कहा कि एक अमेरिकी जेट का मलबा मिलने से इसकी टेक्नोलॉजिकल पॉवर और इसे टेक्टिकली कैसे हराया जाए, इस बारे में कीमती जानकारी मिलेगी.'

Nov 21, 2025, 01:35 PM IST
दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जो दो फाइटर प्‍लेन दफन हो गए, उनको लेकर अब क्‍यों परेशान है US सरकार?

US Navy Crash South China Sea: US नेवी ने साउथ चाइना सी के नीचे से दो क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को निकालने के लिए एक बड़ा रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया है. अब अमेरिका को इस बात की चिंता सता रही है कि फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर के मलबे से अमेरिका की सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी चीन के हाथ लग सकती है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के आखिर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS Nimitz (CVN 68)  से जुड़े रूटीन ऑपरेशन के दौरान एक F/A-18F Super Hornet और एक MH-60R Sea Hawk हेलीकॉप्टर महज 30 मिनट के अंतराल पर क्रैश हो गए थे.  

हालांकि इन घटनाओं के पीछे की वजह अभी तक ऑफिशियली पता नहीं चली है लेकिन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर बाद मीडिया को बताया कि खराब फ्यूल इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है. इस हादसे के दौरान एयरक्राफ्ट में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. नेवी के एक स्पोक्सपर्सन ने कन्फर्म किया कि एक सैल्वेज वेसल अभी रिकवरी का काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्रैश की सही जगह या शिप की जगह के बारे में नहीं बताया.

अमेरिका को सता रहा इस बात का डर
US 7th फ्लीट के कमांडर मैथ्यू कॉमर ने कहा, 'USNS SALVOR (T-ARS 52), मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक सेफगार्ड-क्लास सैल्वेज शिप, रिकवरी की कोशिशों में मदद के लिए मौके पर ऑपरेशन कर रहा है.' साल्वर समुद्र तल से 300 टन तक वज़न उठा सकता है. निमित्ज़ पर मौजूद सबसे नए F/A-18 वेरिएंट का वज़न मैक्सिमम टेकऑफ़ पर लगभग 33 टन होता है, जबकि MH-60 हेलीकॉप्टर का वज़न लगभग 11 टन होता है. मिलिट्री एनालिस्ट ने बताया कि नेवी का सबसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म न होने के बावजूद, अगर कोई दुश्मन इसे वापस ले लेता है, तो यह एयरक्राफ्ट कीमती इंटेलिजेंस दे सकता है. US पैसिफिक कमांड के जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर में ऑपरेशन्स के पूर्व डायरेक्टर कार्ल शूस्टर ने कहा कि एक अमेरिकी जेट का मलबा मिलने से इसकी टेक्नोलॉजिकल पॉवर और इसे टेक्टिकली कैसे हराया जाए, इस बारे में कीमती जानकारी मिलेगी.'

चीन को मिल सकती है अमेरिकी फाइटर जेट की तकनीकि
शूस्टर ने कहा कि कोई भी F/A-18 कभी भी चीन के कब्जे में नहीं उतरा है और कहा कि इस तरह की पहुंच बीजिंग को अपने कैरियर-बेस्ड J-15T एयरक्राफ्ट को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिन्हें अमेरिकी फाइटर्स जितना एडवांस्ड नहीं माना जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि MH-60 एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से लैस है जो चीन की अपनी क्षमताओं से आगे है. उन्होंने कहा, 'चीन अब अपने एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड करने को प्राथमिकता दे रहा है. इसलिए, उस हेलीकॉप्टर को वापस पाना हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए.' रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये बात यह वेरिफाई नहीं हो पाया है कि चीन क्रैश साइट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है या नहीं. बीजिंग साउथ चाइना सी पर अपने बड़े दावे करता रहा है और उसने एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को नज़रअंदाज़ कर दिया है, जिसने इन दावों को खारिज कर दिया था.

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा जरूरत पड़ी तो देंगे मानवीय मदद
रिपोर्ट में आगे बताया कि US का मौजूदा ऑपरेशन 2022 के रिकवरी प्रयास जैसा है. जब USS कार्ल विंसन पर लैंड करने की कोशिश करते समय क्रैश होने के बाद एक F-35 फाइटर को 12,400 फीट की गहराई से सफलतापूर्वक उठा लिया गया था. चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल के क्रैश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह मानवीय सहायता दे सकता है. उसी समय, प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस क्षेत्र में US की गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये दुर्घटनाएं उस दौरान हुईं जिसे उन्होंने US मिलिट्री एक्सरसाइज कहा.

US की रिकवरी अभियान में बीजिंग डाल सकता है रुकावट!
जियाकुन ने आगे बताया, 'US साउथ चाइना सी में बार-बार मिलिट्री जहाज और एयरक्राफ्ट भेजकर अपनी ताकत दिखा रहा है. यही समुद्र में सुरक्षा समस्याओं और क्षेत्र की शांति और स्थिरता में रुकावट का मूल कारण है.' शूस्टर ने चेतावनी दी कि क्रैश जोन से चीन की नजदीकी उसे होमफील्ड एडवांटेज दे सकती है, उन्होंने CNN को बताया कि अगर संभव हो तो US की रिकवरी कोशिशों में बीजिंग रुकावट डालने के लिए कदम उठा सकता है. रिपोर्ट में आगे बताया कि US इस इलाके में अपनी मजबूत मिलिट्री मौजूदगी बनाए हुए है और उसका कहना है कि चीन के बड़े इलाके पर दावे और बढ़ता मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्तों में से एक पर नेविगेशन की आजादी के लिए खतरा है.

