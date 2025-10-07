100 किमी रेंज, फाइटर जेट्स की काल; 2030 तक अमेरिका पाकिस्तान को देगा AIM-120D-3 मिसाइल

Pakistan Air Force: अमेरिका ने पाकिस्तान वायु सेना (PAF) को उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है. वाशिंगटन द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस नए सौदे के तहत पाकिस्तान को 2030 तक एआईएम-120डी-3 (AIM-120D-3) उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) उपलब्ध कराई जाएंगी. अमेरिकी रक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि 2.5 बिलियन डॉलर मूल्य का यह अनुबंध रेथियॉन कंपनी को दिया गया है तथा इसके तहत पाकिस्तान, तुर्किए और अन्य अमेरिकी साझेदारों सहित कई सहयोगी देशों के लिए AMRAAM का उत्पादन किया जाएगा.

पाकिस्तान के F-16 विमानों की बढ़ेगी ताकत

एआईएम-120डी-3 मिसाइल एएमआरएएएम श्रेणी की सबसे नई मिसाइल है. यह मिसाइल दुश्मन के विमानों और आने वाली मिसाइलों को अधिक सटीकता और लंबी पहुंच के साथ निष्क्रिय करने में सक्षम है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस नए अधिग्रहण से पाकिस्तान के F-16 बेड़े की मारक क्षमता और वायु रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी. उन्नत मिसाइलें वर्तमान में सेवा में मौजूद AIM-120C-5 संस्करणों की जगह लेंगी जिन्हें 2010 में पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए F-16 ब्लॉक 52 विमानों के साथ खरीदा गया था.

पाकिस्तान कथित तौर पर कई वर्षों से नई पीढ़ी के AMRAAMs के लिए पैरवी कर रहा था ताकि क्षेत्रीय विकास के अनुरूप अपनी वायु रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया जा सके. यह सफलता कथित तौर पर जुलाई में उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला के बाद मिली, जब पीएएफ प्रमुख एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने वाशिंगटन का दौरा किया और वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था. इस बीच बता दें कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थीं जिसके बाद इस खरीद पर सहमति बनी थी.

इससे पहले आज, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक (डीजी) लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य विकास रणनीति प्रभावी, कुशल प्लेटफार्मों को शामिल करने और घरेलू रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के इर्द-गिर्द घूमती है. ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में आईएसपीआर प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों स्रोतों से उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है साथ ही अपनी स्वदेशी क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है.