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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: जो मुनीर अफगानिस्तान की पिटाई से बचने के लिए कतर-तुर्किये दौड़ा, उसे कैसे ट्रंप ने दे दिया सीजफायर का क्रेडिट?

DNA: जो मुनीर अफगानिस्तान की पिटाई से बचने के लिए कतर-तुर्किये दौड़ा, उसे कैसे ट्रंप ने दे दिया सीजफायर का क्रेडिट?

Pakistan Mediation In Middle East War: हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान इतने दिनों से अफगानिस्तान की पिटाई से बचने के लिए कतर-तुर्किये की दौड़ लगा रहा था आखिर वह कैसे ईरान जंग में मध्यस्थता करने लगा. इतना ही नहीं भारत में बैठे कुछ लोग इस पर मुनीर की तारीफ भी करने लगे.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 08, 2026, 11:40 PM IST
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DNA: जो मुनीर अफगानिस्तान की पिटाई से बचने के लिए कतर-तुर्किये दौड़ा, उसे कैसे ट्रंप ने दे दिया सीजफायर का क्रेडिट?

Middle East War: ट्रंप ने एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अपना सरपंच बनाया जो पोस्ट भी दूसरे के भेजे हुए टेक्स्ट को करता है, जिसकी बात खुद पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनती है. उस देश के आर्मी चीफ को जो खुद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है. वो मुनीर जो भारत तो क्या अफगानिस्तान तक से भी मार खाता है. ग्यारह महीने पहले जो मुनीर खुद फोन करके ट्रंप से गुहार लगा रहा था कि भारत से बचा लो. उसी मुनीर को ट्रंप ने अपना सरपंच बनाया है. ये सिर्फ ट्रंप की कमजोर कूटनीतिक सोच और कमजोर हो चुके झुके हुए सैन्य कंधों का प्रमाण है. ये उस अमेरिका पर प्रश्नचिह्न है जो खुद को सुपर पावर बताता है. सैन्य रणनीति फेल होने के बाद अब शांति के लिए ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया है. 

पोस्ट ने खोली पोल पट्टी 

48 घंटे बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी. इस बातचीत में सेंटर चेयर पर आसिम मुनीर होगा. एक तरफ अमेरिका के प्रतिनिधि होंगे तो दूसरी तरफ ईरान के प्रतिनिधि. सोचिए ट्रंप इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्होंने सरंपच भी उस मुनीर को बनाया है जिसे बलोच पीट रहे हैं, जिसके सैनिकों को तहरीक -ए-तालिबान के आतंकी मार रहे हैं और जिसे अफगानिस्तान धूल चटा रहा है. पाकिस्तान की आवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा. मतलब कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस पर भरोसा कर सकता है. जो शहबाज शरीफ सीजफायर का एक पोस्ट भी अपने शब्दों में नहीं लिख पाते हैं. क्या वो ईरान और अमेरिका में समझौता करा सकते है. शहबाज की पोस्ट से साफ है कि उन्होंने पोस्ट खुद नहीं लिखा था. अगर यह मैसेज शहबाज की अपनी टीम ने लिखा होता, तो वे अपने प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते. इससे ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने मैसेज का जो ड्राफ्ट भेजा था वही शहबाज शरीफ ने पोस्ट कर दिया. जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता है क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर करा सकता है? 

 मुनीर का सरपंच ट्रंप 

ट्रंप ने उस मुनीर को सरपंच बनाया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के डर से खुद बंकर में छिप गया था. जो आजकल अफगानिस्तान की सेना से पिट रहा है. क्या इतना कमजोर मुनीर ईरान से शांति वार्ता करा सकता है। फिर ट्रंप ने मुनीर को सरपंच क्यों बनाया. ये कमजोर ट्रंप की चालाकी भी हो सकती है. ओमान और कतर की नाकामी के बाद ट्रंप को मुनीर जैसी कठपुतली की तलाश थी. कमजोर मुनीर सीजफायर वाली वार्ता में पूरी तरह ट्रंप के इशारे पर काम करेगा. अगर बातचीत कामयाब रही तो ट्रंप कहेंगे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके मैंने डील कराई है. डील नहीं हुई तो ट्रंप इसका दोष मुनीर शहबाज को देंगे और कहेंगे कि ये लोग डील नहीं करा पाए. जो भी हो, मध्यस्थता पर ट्रंप की पसंद से साफ है कि वो कितने कमजोर हैं. ये वही ट्रंप हैं जो अब तक 8 देशों में सीजफायर का दावा करते हैं. ये वही मुनीर है जिसने अफगानिस्तान से पिटने के बाद सीजफायर कराने के लिए कभी कतर, कभी सऊदी अरब, कभी तुर्किये और कभी चीन का दरवाजा खटखटाया था. उसी मुनीर को ट्रंप ने शांति वार्ता कराने के लिए सरपंच बनाया है. ट्रंप ने जो चुनाव किया है उससे तो यही प्रमाण मिलता है कि वो इस वक्त बहुत कमजोर हैं.

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 भारत में मुनीर प्रेमी 

सुपर पावर अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से कमजोर मुनीर को सरपंच बनाया है. डिप्लोमेसी के जानकार इसपर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन भारत में बैठा पाकिस्तान प्रेमी क्लब खुश है। सोशल मीडिया पर जश्न मना रहा है. सोशल मीडिया पर किसी ने पाकिस्तान की तारीफ की तो किसी ने भारत सरकार को घेरा. इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 28 लाइन की 309 शब्दों की पोस्ट लिखी. इस पोस्ट का सार यही था कि पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ा. मतलब पाकिस्तान की तारीफ. इस लिस्ट में दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है. ओवैसी साहब को गम है कि भारत ने सीजफायर क्यों नहीं कराया. भारत का हित इसी में है कि वो इस झगड़े से दूर रहे. हमारी इसी नीति के कारण जंग के दौरान भी होर्मुज से तेल और गैस से भरे भारतीय जहाज आ रहे थे. ये कूटनीति से जुड़ा गंभीर विषय है. ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया तो पाकिस्तान प्रेमी क्लब खुशी से रातभर सोया नहीं. इन्होंने 10 अप्रैल का कैलेंडर अभी से ब्लॉक कर दिया है. उस दिन पाकिस्तान प्रेमी क्लब कोई काम नहीं करेगा. सिर्फ ये देखेगा की मुनीर कैसे अमेरिका और ईरान में वार्ता कराता है. सोचिए जिस मुनीर पर पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं उसपर हमारे देश के पाकिस्तानी प्रेमी गैंग को कितना भरोसा है. आप चाहें तो इसे मानसिक विकार भी कह सकते हैं.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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