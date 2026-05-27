'पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना बड़ी मुसीबत...' भड़के अमेरिकी सीनेटर ने सरेआम खोल दी पोल

अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अमेरिकी सीनेट ने कहा है कि इस पूरे मामले में इस्लामाबाद की स्थिति सिर्फ विवादित नहीं, उससे भी ज्यादा चिंताजनक दिखाई देती है.
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल के बीच पाकिस्तान की भूमिका पर अब सवाल खुलकर उठने लगे हैं. अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान को लेकर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि इस पूरे मामले में इस्लामाबाद की स्थिति सिर्फ विवादित नहीं, उससे भी ज्यादा चिंताजनक दिखाई देती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए अपने पोस्ट में ग्राहम ने पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजरायल के प्रति उसकी सोच लंबे समय से नकारात्मक रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर मौजूद हैं, जिसे उन्होंने गंभीर मामला बताया.
ग्राहम ने लिखा कि पाकिस्तान और इजरायल के रिश्तों को लेकर वहां के शीर्ष नेताओं की पुरानी बयानबाजी हमेशा चिंता पैदा करती रही है. उनके मुताबिक, मौजूदा हालात में पाकिस्तान अगर मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है तो उसे अपनी स्थिति साफ करनी होगी. दरअसल, यह पूरा विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया. उस बयान में आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि उसे इजरायल पर भरोसा नहीं है.
अब्राहम अकॉर्ड्स अमेरिका की पहल पर शुरू किया गया वह समझौता है, जिसके तहत कई अरब देशों ने इजरायल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य किया था. अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि मुस्लिम देशों का एक बड़ा वर्ग इस पहल से जुड़े. लिंडसे ग्राहम ने आसिफ के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन उसमें दिख रही सोच आज भी कायम नजर आती है.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की बात कही थी. अमेरिकी राजनीति में ग्राहम को ट्रंप का करीबी माना जाता है और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर उनके बयान अक्सर वॉशिंगटन के बड़े राजनीतिक संकेत माने जाते हैं. ऐसे में पाकिस्तान को लेकर उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका-ईरान समीकरण भी बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं.
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