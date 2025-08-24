'तालिबान से अपने हथियार वापस ले US', लगातार हमलों से घबराकर गिड़गिड़ाया PAK

Pakistan Appeals to US on Afghan Taliban Weapons: भारत को डंसने के लिए पाकिस्तान ने जो सांप पाला था, अब उसी ने जिन्नालैंड में डर पैदा कर दिया है. हम यहां अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं, जो अब अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर आजाद होने की कोशिश कर रहा है. उसकी यही बात पाकिस्तान को बेहद नागवार गुजर रही है. पाकिस्तान ने सेना के बल पर उसे दबाने की कोशिश तो तालिबान लड़ाकों ने अमेरिका की ओर से छोड़े गए हथियारों के बल पर उसे करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई. इससे परेशान होकर पाकिस्तान ने अपने आका अमेरिका के सामने फिर रोना रोया है.

तालिबान से अपने हथियार वापस ले US- पाकिस्तान

अफगानिस्तान की खम्मा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह 2021 में अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां छोड़े गए सैन्य हथियारों को वापस ले ले. पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि ये हथियार तेजी से आतंकवादियों के हाथों में जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से निकले तो करीब 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के बख्तरबंद वाहन, हाई टेक हथियार, बायोमेट्रिक सिस्टम और अन्य संवेदनशील उपकरण वहीं छूट गए थे. इनमें से कई हथियार पाकिस्तानी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए थे. अब वही हथियार पाकिस्तान के सैन्य बलों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

'पाकिस्तान की स्थिरता के लिए बढ़ रहा खतरा'

पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अमेरिकी हथियारों का क्षेत्र में अनियंत्रित प्रसार पाकिस्तान की स्थिरता के लिए सीधा खतरा है.

खामा प्रेस के अनुसार, नाटो के करीब 4 लाख हथियार तालिबान के कंट्रोल में हो सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे हथियार ब्लैक मार्केट में महंगे दामों में बिक रहे हैं. अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका जैसे काले बाज़ारों में अमेरिकी हथियारों की कीमतें आसमान छू रही हैं. वहां पर एक M4 राइफल अब 4,200 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा में बिकती है, जबकि एक M16 राइफल लगभग 1,400 अमेरिकी डॉलर में बिकती है. वहीं चीनी राइफलें कम दामों पर उपलब्ध हैं. इसकी वजह ये है कि आतंकवादी कथित तौर पर अमेरिकी हथियारों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को ज़्यादा पसंद करते हैं.

बलूच विद्रोहियों ने उड़ाई नींद

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बलूच विद्रोही और इस्लामी आतंकी भी इन अमेरिकी हथियारों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं. पाकिस्तान घरेलू विद्रोहियों, खासकर पाकिस्तानी तालिबान और बलूच अलगाववादियों को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानता है. पिछले साल की तुलना में इस साल इन समूहों के हमलों में 45 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि हुई है.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने अमेरिका से अपील की कि वह अफगानिस्तान में छोड़े गए अपने इन हथियारों को वापस ले. इन हथियारों पर प्रभावी नियंत्रण न होने की वजह से ये हथियार अफ़ग़ान-पाकिस्तान सीमा को अस्थिर कर रहे हैं और विद्रोही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं.

(एजेंसी ANI)