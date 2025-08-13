PAK पर फिर क्यों गदगद हुआ US? इस काम के लिए दी शाबासी, बताया- बहादुर मुल्क

पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर से आतंकवाद के खिलाफ अपने लगातार प्रयासों के लिए तारीफ दी है. मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए पाकिस्तान-अमेरिका काउंटर-टेररिज्म डायलॉग के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने में लगातार सफलता की सराहना की. इसके साथ अमेरिका ने पाकिस्तान में हुए कई आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई.

संयुक्त बयान में क्या-क्या कहा गया?

संयुक्त बयान में कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान की उन सफलताओं की प्रशंसा करता है, जिनके जरिए वह क्षेत्र और दुनिया की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बने आतंकवादी समूहों को रोक रहा है. बयान में विशेष रूप से जेफ़्फ़र एक्सप्रेस हमले और खुजदार में स्कूल बस बम धमाके जैसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में मारे गए आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के प्रति अमेरिका ने अपनी संवेदनाएं जताईं.

BLA को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने पाकिस्तानी अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके नाम ‘मजीद ब्रिगेड’ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है. BLA को अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है. यह संगठन दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह कर रहा है और अपनी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करता है.

अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने बताया कि 2019 से अब तक BLA ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें मजीद ब्रिगेड भी शामिल है. इस कारण अमेरिका ने 2019 में इसे विशेष रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी समूह (SDGT) घोषित किया था.

पाक सेना प्रमुख असिम मुनीर का अमेरिका दौरा

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर रविवार को वाशिंगटन गए. यह उनकी भारत के साथ चार दिन के सैन्य संघर्ष के बाद दूसरी यात्रा थी. उन्होंने वहां अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की. अधिकारिक बयान के मुताबिक, असिम मुनीर ने उच्च स्तर पर राजनीतिक सैन्य अधिकारियों और अमेरिकी में बसे पाकिस्तानी समुदाय से बातचीत की. यह दौरा दोनों देशों के बीच आतंकवाद से लड़ने और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.