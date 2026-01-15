ये कैसी दोस्ती! अमेरिका ने सस्पेंड किया पाकिस्तान के लिए वीजा, भारी बेइज्जती के बाद PAK ने दिया ये जवाब

US ban Visa for 75 Countries: पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कथित तौर पर नजदीकियां काफी बढ़ी हैं. भले ही पाकिस्तान ट्रंप को अपना साथी मानता हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से शहबाज शरीफ को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं. अमेरिका ने पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ 75 देशो को बड़ा झटका दिया है. यूएस की ओर से इन सभी देशों के लिए 21 जनवरी से इमीग्रेशन वीजा को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है.

अब इतनी करीबी होने के बाद भी अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तानियों के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरीके मार खाने के बाद पाकिस्तान के पीएम और वहां पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर कई बार व्हाइट हाउस का दौरा लगा चुके हैं. वहीं, इन दोनों ने कई मौकों पर अमेरिका के राष्ट्रपति की तारीफ की है. ऐसे में पाकिस्तान को वीजा बैन वाले 75 देशों में डालाना पाक को उसकी औकात दिखाने बराबर है.

पाकिस्तान को नहीं पड़ा कोई फर्क

इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है. पाक की ओर से एक सामान्य और नपे-तुले अंदाज में जवाब दिया गया. पाकिस्तान के हा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के संपंर्क में है और उम्मीद है कि वाशिंगटन अपने इमिग्रेशन सिस्टम की अंदरूनी समीक्षा को पूरा करने बाद रूटीन वीजा प्रोसेसिंग को फिर से शुरू करेगा. इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि उसकी तरफ से अमेरिका की इस घोषणा पर ध्यान दिया गया है और इस कदम के दायरे और अवधि के बारे में स्पष्टीकरण के लिए अमेरिका के अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है.

अधिकारियों के संपर्क साधने में लगा पाकिस्तान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बयान में पाक के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इस मसले पर और अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है. हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं. इस पूरे प्रकरण पर हम नजर रखे हुए हैं. अमेरिका अपनी इमीग्रेशन नीतियों और सिस्टम की समीक्षा कर रहा है, जो एक आंतरिक प्रक्रिया है. प्रवक्ता का आगे कहना है कि उम्मीद है कि समीक्षा को पूरा करने के बाद अमेरिका की ओर से सामान्य वीजा प्रोसेसिंग को फिर से शुरू किया जाएगा.

बांग्लादेश को भी झटका

भारत के साथ संबंध के निचले स्तर पर जाने के बाद पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश का करीबी बना हुआ है. हालांकि, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी लपेटा है. जिन 75 देशों के लिए वीजा जारी करने पर अमेरिका ने रोक लगाई है, उनमें बांग्लादेश भी शामिल है. माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से उठाया गया ये कदम ऐसे प्रवासियों पर नकेल करने का हिस्सा है, जो अमेरिकी सरकार पर बोझ बन सकते हैं. अमेरिका के विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश विभाग, उन 75 देशों के लिए आप्रवासी वीजा जारी नहीं करेगा, जिनके प्रवासी अमेरिका की जनता की कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं. अमेरिका ने बताया कि वीजा 21 जनवरी से नहीं जारी किया जाएगा. इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के 75 देश शामिल हैं.

