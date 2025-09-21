पाकिस्तानी के खुफिया और मिलिट्री खर्चे पर क्यों गड़ाईं अमेरिका ने नजरें, दिया ऐसा बयान; हैरान रह जाएंगे मुनीर-शहबाज
पाकिस्तानी के खुफिया और मिलिट्री खर्चे पर क्यों गड़ाईं अमेरिका ने नजरें, दिया ऐसा बयान; हैरान रह जाएंगे मुनीर-शहबाज

US Report on Pakistan Military: पाकिस्तान के रक्षा और खुफिया बजट पर अमेरिका ने उसे घेरा है. यूएस की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने बजट को संसदीय निगरानी में लाने की जरूरत है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:29 PM IST
पाकिस्तानी के खुफिया और मिलिट्री खर्चे पर क्यों गड़ाईं अमेरिका ने नजरें, दिया ऐसा बयान; हैरान रह जाएंगे मुनीर-शहबाज

US 2025 Fiscal Transparency Report on Pakistan: अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी रक्षा और खुफिया एजेंसियों के बजट को संसदीय या नागरिक निगरानी के दायरे में लाने की अपील की है. उसका कहना है कि ऐसा करने से पाकिस्तान में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत होगी. डॉन अखबार के अनुसार, यह सिफारिश अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में की गई है. यह सालाना रिपोर्ट विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा सार्वजनिक धन के खुलासे, ऑडिट और प्रबंधन की समीक्षा करती है.

बजट की नहीं होती नागरिक निगरानी- यूएस

रिपोर्ट में पाकिस्तान से जुड़े प्रसंग में कहा गया है कि सैन्य और खुफिया बजट पर पर्याप्त संसदीय या नागरिक निगरानी नहीं हो रही. इसमें सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान को इन बजटों को संसद या नागरिकों की नजर में लाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बढ़े. डॉन ने बताया कि अमेरिकी विभाग ने पाकिस्तान से समय पर कार्यकारी बजट प्रस्ताव प्रकाशित करने की भी सलाह दी और कहा कि ऐसा न करने से बहस और जांच का मौका कम हो जाता है.

अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से लिए गए विभिन्न  लोन पर भी बात की गई है. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने ऋण दायित्वों पर बहुत सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की है, जिससे जनात को पता नहीं चल पा रहा कि उनके ऊपर कितना लोन है. 

खराब परिस्थितियों से गुजर रहा पाकिस्तान

कई मामलों में पाकिस्तान को लताड़ लगाने के साथ ही अमेरिका ने कुछ जगह उस पर तारीफ का मरहम भी लगाया है. अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का पारित बजट और साल के अंत की रिपोर्ट जनता के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाइन पहुंच भी शामिल है. बजट की यह जानकारी आमतौर पर विश्वसनीय होती है और सर्वोच्च ऑडिट संस्था द्वारा जांच की जाती है.

यह अमेरिकन समीक्षा रिपोर्ट पिछली रिपोर्टों में उठाई गई चिंताओं को दोहराती है, जैसे ऋण पारदर्शिता में कमी और रक्षा खर्च पर विधायी निगरानी का अभाव. यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है, जब पाकिस्तान के लिए परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं. उस पर बजटीय दबाव बढ़ रहा है. उसका 2025-26 का बजट 17.57 ट्रिलियन रुपये का है, जिसमें 9.7 ट्रिलियन रुपये कर्ज चुकाने और 2.55 ट्रिलियन रुपये रक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं. यह रक्षा आवंटन पिछले साल से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है.

रिपोर्ट में 140 देशों का किया गया मूल्यांकन

अमेरिका की 2025 फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 140 सरकारों और संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें समय पर बजट प्रकाशन, ऋण खुलासा, ऑडिट स्वतंत्रता और संवेदनशील खर्चों जैसे रक्षा व खुफिया पर निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल किया गया.

US News in HindiPakistan news in hindi

