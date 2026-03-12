ईरान में जारी भीषण तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित अपने कॉन्सुलेट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है. यह कॉन्सुलेट अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब स्थित था और लंबे समय तक अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक ठिकाना माना जाता रहा. दरअसल, साल 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पहले और उसके बाद भी यह कॉन्सुलेट अमेरिका के लिए एक अहम ऑपरेशन सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करता था.

अफगानिस्तान से नजदीकी होने की वजह से यहां से कई रणनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था. लेकिन अब क्षेत्रीय परिस्थितियों में बदलाव और सुरक्षा व रणनीतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इस मिशन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है. यह कदम अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया को लेकर बदलती रणनीति की ओर भी इशारा करता है.

साल में होगी 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हफ्ते कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान में एक कॉन्सुलेट यानी वाणिज्य दूतावास को बंद करने पर विचार कर रहा है. विभाग का कहना है कि इस कदम से हर साल करीब 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी. विदेश विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया कि इस कॉन्सुलेट को बंद करने से पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी विदेश विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन की एक कॉपी के आधार पर सामने आई है.

एक साल से चल रहा था बंद करने पर विचार

अमेरिका के इस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया है. दरअसल, इस पर एक साल से भी ज्यादा समय से विचार चल रहा था. दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने संघीय एजेंसियों के आकार को छोटा करने की नीति अपनाई है और उसी के तहत कई दफ्तरों और मिशनों की समीक्षा की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फैसला इसी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका ईरान में जारी युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं है. हालांकि, ईरान पर हमले के विरोध में पाकिस्तान में अलग माहौल देखने को मिला. कराची और पेशावर समेत कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कारणों से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर बंद भी करना पड़ा.

18 राजनयिकों और 89 लोकल स्टाफ कार्यरत थे

अमेरिका का पेशावर स्थित कॉन्सुलेट अब पूरी तरह बंद किया जा रहा है. यह पहला ऐसा विदेशी डिप्लोमैटिक मिशन है जिसे विदेश विभाग के पुनर्गठन (रीऑर्गेनाइजेशन) की प्रक्रिया के तहत पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है. जारी नोटिस के अनुसार, पेशावर कॉन्सुलेट में 18 अमेरिकी राजनयिकों के अलावा कई अन्य सरकारी कर्मचारी और करीब 89 स्थानीय स्टाफ काम कर रहे हैं. मंगलवार को जारी इस नोटिस में बताया गया कि कॉन्सुलेट को बंद करने की प्रक्रिया पर विदेश विभाग लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा. दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि इस राशि का आधे से अधिक हिस्सा, यानी करीब 1.8 मिलियन डॉलर, उन आर्मर्ड ट्रेलरों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने में खर्च होगा जो अब तक अस्थायी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे. बाकी की शेष रकम वाणिज्य दूतावास के मोटर पूल फ्लीट, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और फर्नीचर को इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास के अलावा कराची और लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा.

इस्लामबाद के दूतावास से होगा पूरा काम

अफगानिस्तान की सीमा और काबुल के करीब होने के कारण पेशावर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास लंबे समय से एक अहम केंद्र माना जाता रहा है. यह दूतावास खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जो अफगानिस्तान से जमीन के रास्ते यात्रा करते थे. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों और मदद की तलाश में आने वाले अफगान नागरिकों के लिए भी यही प्रमुख संपर्क बिंदु था. हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अब इस वाणिज्य दूतावास से मिलने वाली सभी कॉन्सुलेट सेवाएं इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से दी जाएंगी. इस्लामाबाद का दूतावास पेशावर से करीब 184 किलोमीटर दूर स्थित है, और आगे से अमेरिकी नागरिकों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों को वहीं से सेवाएं प्राप्त करनी होंगी.