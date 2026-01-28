VAZIR-1, KHAN-1, BHUTTO-1... 22 साल पुरानी गाड़ी के लिए 1.5 करोड़ में खरीदी नंबर प्लेट

Advertisement
कुछ लोग जातियों से इतना प्रेम करते हैं कि वो उसका टैग अपने नाम करने के लिए कुछ भी कीमत अदा करने को तैयार हो जाते हैं. हाल ही में एस ऐसा ही मामला पाकिस्तान में देखने को मिला है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:45 AM IST
पाकिस्तान में भले ही बड़ी तादाद में लोग भुखमरी का शिकार हों लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी शान-ओ-शौकत में किसी भी तरह कमी नहीं आने देना चाहते. हाल ही में एक खबर आई है कि एक शख्स ने 22 लाख रुपये की गाड़ी के लिए 1.5 करोड़ रुपये की नंबर प्लेट खरीदी है. हालांकि इस तरह की खबरें भारत से भी आती हैं लेकिन पाकिस्तान में नंबर प्लेट्स नेताओं के नाम पर बिक रही हैं. जैसे- KHAN-1, BHUTTO-1, ZARDARI-1. 

BBC उर्दू की एक खबर के मुताबिक मंगलवार को सरकार ने पेशावर में गाड़ी के नंबरों की नीलामी की, जहां मुहम्मद हिलाल नाम के एक शख्स ने डेढ करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में नंबर प्लेट खरीदी है. उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि 'मेरी कार लगभग 22 साल पुरानी है और इसकी कीमत 22 लाख रुपये तक हो सकती है लेकिन मैंने नीलामी के दौरान इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये में नंबर प्लेट खरीदी क्योंकि मुझे अपनी जाति से प्यार है.' मुहम्मद हिलाल वजीर कबीले से हैं और उन्होंने जो नंबर प्लेट खरीदी है  उस पर 'वजीर-1' लिखा है.

सबसे महंगी और सबसे सस्ती नंबर प्लेट

मंगलवार को पेशावर में खास नामों वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट की नीलामी हुई, जिसमें करीब 26 नंबर प्लेट नीलाम होनी थीं. इन नंबर प्लेट पर अलग-अलग जातियों और शहरों के नाम लिखे थे. इससे पहले जब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस इवेंट का विज्ञापन दिया था, तो उम्मीद थी कि लोग ‘इमरान खान’ नाम वाली नंबर प्लेट में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे. हालांकि इन नंबर प्लेट को लिस्ट से हटा दिया गया है. मंगलवार को सिर्फ 11 नंबर प्लेट ही नीलाम हो पाईं. इस नीलामी में ‘वजीर-1’ वाली नंबर प्लेट सबसे महंगी और ‘गंडापुर 1’ वाली नंबर प्लेट सबसे सस्ती यानी 10,080,000 रुपये की थी.

इमरान खान नाम वाली नंबर प्लेट की नीलामी क्यों नहीं हुई?

एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल अब्दुल अलीम खान का कहना है कि इमरान खान के नाम वाली नंबर प्लेट्स को ऑक्शन के अगले फेज के लिए रखा गया है और फिर 'सिर्फ इमरान खान 1 ही नहीं बल्कि जरदारी-1, भुट्टो-1 और शरीफ-1 जैसे नाम भी लिस्ट में शामिल किए जाएंगे.' उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नाम ऑक्शन के अगले फेज में शामिल किए जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि इससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

Pakistan

Trending news

