Pakistan News: महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की बाढ़ ने तोड़ी कमर, 200 रुपये भिंडी; 250 रुपये पहुंचे प्याज के दाम
Advertisement
trendingNow12905334
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistan News: महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की बाढ़ ने तोड़ी कमर, 200 रुपये भिंडी; 250 रुपये पहुंचे प्याज के दाम

Vegetable price hike in Pakistan: भारत से दुश्मनी कर पाकिस्तान पहले ही कंगाली भोग रहा था. रही-सही कसर अब वहां आई बाढ़ ने पूरी कर दी है. इस बाढ़ की वजह से वहां पर सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan News: महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की बाढ़ ने तोड़ी कमर, 200 रुपये भिंडी; 250 रुपये पहुंचे प्याज के दाम

Latest Vegetable Prices in Pakistan: पाकिस्तान में आम जनता पहले से ही महंगाई से परेशान थी. अब बाढ़ ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि सब्जियां मार्केट में पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं. लेकिन वही सड़ी सब्जी भी इतने महंगे दाम पर बेची जा रही है कि मटन-चिकन की भी चीख निकल जाए. पाकिस्तान में प्याज का रेट 250 रुपये किलो तक पहुंच गया है. 

बाढ़ ने सब्जियों के दामों में लगाई आग!

बारिश की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई सब्जी पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं. सड़ी हुई पालक 200 रुपये किलो में बिक रही है. पहले यही पालक 30-40 रुपये किलो में बिकती थी. लेकिन अब दुकानदार इसे 60 रुपये पाव के भाव में बेच रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा खेती तबाह हो चुकी है और शहरों में हरी सब्जियों का संकट पैदा हो गया है. जो सब्जियां जैसे-तैसे बाजार पहुंच भी रही हैं तो उनके दाम दम निकालने के लिए काफी हैं. 30- 40 रुपये किलो में बिकने वाला बैंगन अब 200 रुपये किलो में बिक रहा है. 

200 रुपये किलो में बिक रही भिंडी

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां पर आलू-100 रुपये किलो, भिंडी 200 रुपये किलो और लौकी 160 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है. जबकि फूलगोभी 400 रुपये किलो, शिमला मिर्च 350 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये और टमाटर 300 से 350 रुपये किलो बिक रहा है.

लोग परेशान  हैं कि कम सैलरी में महंगी सब्जियों की खरीदारी कैसे करें. दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे एक पाकिस्तानी ने आपबीती बताते हुए कहा, 'सब्जियां वगैरह लेने आए थे, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह ये चीजें लेने आए थे, मगर औकात ही नहीं है कि वो चीजें मैं खरीद सकूं. 18 हज़ार सैलरी है उसमें क्या-क्या मैं मैनेज करूं.'

पाकिस्तानियों की तकलीफ की असल वजह क्या?

जानते हैं कि पाकिस्तानियों की तकलीफ की असली वजह क्या है. तकलीफ की असली वजह है कि मुनाफाखोरी क्योंकि कंगाली तो पाकिस्तानियों की कुंडली में लिखी जा चुकी है. महंगाई इनके लिए कोई नई बात नहीं है. नई बात ये है कि जिस इलाके में बाढ़ आई है. वहां सब्जियों के दाम कम है लेकिन शहरों कीमतें आसमान छू रही हैं.

लोगों को उम्मीद नहीं है कि यह परेशानी बाढ़ के बाद भी खत्म हो जाएगी. इसकी उम्मीद भी कम ही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत से पंगा लिए बैठे हैं. अभी पाकिस्तान के शहर पानी-पानी हो रहे हैं. हालांकि जल्द ही वो दिन भी आने वाला है. जब पाकिस्तान पानी को भी तरसतेगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
;