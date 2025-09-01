Pakistan News: महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की बाढ़ ने तोड़ी कमर, 200 रुपये भिंडी; 250 रुपये पहुंचे प्याज के दाम

Latest Vegetable Prices in Pakistan: पाकिस्तान में आम जनता पहले से ही महंगाई से परेशान थी. अब बाढ़ ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि सब्जियां मार्केट में पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं. लेकिन वही सड़ी सब्जी भी इतने महंगे दाम पर बेची जा रही है कि मटन-चिकन की भी चीख निकल जाए. पाकिस्तान में प्याज का रेट 250 रुपये किलो तक पहुंच गया है.

बाढ़ ने सब्जियों के दामों में लगाई आग!

बारिश की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई सब्जी पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं. सड़ी हुई पालक 200 रुपये किलो में बिक रही है. पहले यही पालक 30-40 रुपये किलो में बिकती थी. लेकिन अब दुकानदार इसे 60 रुपये पाव के भाव में बेच रहे हैं.

दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा खेती तबाह हो चुकी है और शहरों में हरी सब्जियों का संकट पैदा हो गया है. जो सब्जियां जैसे-तैसे बाजार पहुंच भी रही हैं तो उनके दाम दम निकालने के लिए काफी हैं. 30- 40 रुपये किलो में बिकने वाला बैंगन अब 200 रुपये किलो में बिक रहा है.

200 रुपये किलो में बिक रही भिंडी

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां पर आलू-100 रुपये किलो, भिंडी 200 रुपये किलो और लौकी 160 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है. जबकि फूलगोभी 400 रुपये किलो, शिमला मिर्च 350 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये और टमाटर 300 से 350 रुपये किलो बिक रहा है.

लोग परेशान हैं कि कम सैलरी में महंगी सब्जियों की खरीदारी कैसे करें. दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे एक पाकिस्तानी ने आपबीती बताते हुए कहा, 'सब्जियां वगैरह लेने आए थे, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह ये चीजें लेने आए थे, मगर औकात ही नहीं है कि वो चीजें मैं खरीद सकूं. 18 हज़ार सैलरी है उसमें क्या-क्या मैं मैनेज करूं.'

पाकिस्तानियों की तकलीफ की असल वजह क्या?

जानते हैं कि पाकिस्तानियों की तकलीफ की असली वजह क्या है. तकलीफ की असली वजह है कि मुनाफाखोरी क्योंकि कंगाली तो पाकिस्तानियों की कुंडली में लिखी जा चुकी है. महंगाई इनके लिए कोई नई बात नहीं है. नई बात ये है कि जिस इलाके में बाढ़ आई है. वहां सब्जियों के दाम कम है लेकिन शहरों कीमतें आसमान छू रही हैं.

लोगों को उम्मीद नहीं है कि यह परेशानी बाढ़ के बाद भी खत्म हो जाएगी. इसकी उम्मीद भी कम ही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत से पंगा लिए बैठे हैं. अभी पाकिस्तान के शहर पानी-पानी हो रहे हैं. हालांकि जल्द ही वो दिन भी आने वाला है. जब पाकिस्तान पानी को भी तरसतेगा.