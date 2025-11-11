Advertisement
पाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में एक के बाद एक हुए बहुत भयंकर धमाके, पार्किंग में खड़ी गाड़ी उड़ गई; मचा हाहाकार

suicide blast near Islamabad District Court: पुलिस अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद के ज़िला न्यायिक परिसर के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक पांच लोगों की मौत हो गई और कम से कम 12 अन्य लोगों की घायल होने की सूचना है. जानते हैं पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 02:33 PM IST
blast In Pakistan: इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास मंगलवार दोपहर एक जोरदार धमाका हो गया. पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में ब्लास्ट से पांच लोगों की मौत और कम से कम 12 अन्य लोगों की घायल होने की सूचना है.जिसकी आवाज पुलिस लाइन्स तक सुनाई दी, इलाके में दहशत फैल गई. इमरजेंसी टीमें पहुंचीं, इलाका सील कर दिया गया. पुलिस जांच कर रही है कि ये गैस सिलेंडर लीक या कोई और वजह से हुआ. घायलों को PIMS हॉस्पिटल ले जाया गया. पुलिस अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद के ज़िला न्यायिक परिसर के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम छह लोग घायल हो गए.

Samaa TV में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विस्फोट की आवाज़ पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनी गई, जिससे आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई. आपातकालीन दल और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और विस्फोट की प्रकृति और कारण का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी.  

वाहनों में पार्किंग वाली जगह पर ब्लास्ट
पुलिस की पुष्टि हुई कि धमाका कोर्ट की पार्किंग लॉट में खड़ी वाहनों के पास हुआ है. कई गाड़ियां बुरी तरह जल गईं, शीशे टूटे, धुआं चारों तरफ फैल गया है. सभी को तुरंत PIMS हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि कई लोगों की हालत गंभीर है. एक रिपोर्ट में कहा गया, "धमाका वाहनों में पार्किंग वाली जगह पर हुआ, जिससे कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए." अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये हादसा गैस सिलेंडर लीक से हुआ, कोई प्लांटेड डिवाइस थी या फिर मैकेनिकल फॉल्ट.

लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और बम एक्सपर्ट्स मलबे की छानबीन कर रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके." इलाके में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ा है. दक्षिणी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना के मुख्य द्वार पर हुए एक आत्मघाती विस्फोट से आस-पास के घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें छतें और दीवारें ढह गईं हैं. इस आतंकवादी हमले से आसपास की आम आबादी भी प्रभावित हुई है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

pakistanए

