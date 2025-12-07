Advertisement
जबरन पाकिस्तान भेजी गई महिला का VIDEO वायरल, PM मोदी से कर दी मदद की गुहार; अब एक्शन में सरकार

कराची निवासी निकिता नागदेव ने आरोप लगाया है कि उनके पति विक्रम नागदेव ने उन्हें अटारी बॉर्डर पर छोड़कर जबरन पाकिस्तान भेज दिया और अब दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं. पीएम मोदी से मदद मांगते हुए निकिता ने मानसिक व शारीरिक शोषण और अवैध संबंधों के आरोप लगाए.

 

Dec 07, 2025
Nikita Nagdev: दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी मूल के भारतीय निवासी विक्रम नागदेव पर उनकी पत्नी निकिता नागदेव ने गंभीर आरोप लगाए हैं. कराची निवासी निकिता ने दावा किया है कि उनका पति भारत में गुपचुप दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो संदेश के माध्यम से मदद की अपील की है.

निकिता के अनुसार, उनकी शादी 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी. एक महीने बाद विक्रम उन्हें भारत लेकर आया, लेकिन 9 जुलाई 2020 को कथित रूप से वीजा समस्या का बहाना बनाकर अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया और जबरन पाकिस्तान भेज दिया. निकिता का कहना है कि तब से विक्रम ने उन्हें वापस बुलाने की कोई कोशिश नहीं की.

महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप 

वीडियो संदेश में निकिता ने कहा कि शादी के बाद उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ और उन्हें पता चला कि विक्रम का एक रिश्तेदार के साथ संबंध है. उनके मुताबिक, जब इस मामले को ससुराल में उठाया गया, तो इसे सामान्य व्यवहार कहकर नजरअंदाज कर दिया गया. निकिता ने 27 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत सिंधी पंच मध्यस्थता एवं विधि परामर्श केंद्र ने मामले की सुनवाई शुरू की और विक्रम सहित उसकी कथित मंगेतर को नोटिस जारी किए. मध्यस्थता विफल होने पर केंद्र ने इस मामले को पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में मानते हुए विक्रम को वहां भेजने की सिफारिश की. बता दें, इससे पहले मई 2025 में इंदौर सामाजिक पंचायत भी निकिता की शिकायत पर विक्रम को निर्वासन की सिफारिश कर चुकी है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Nikita Nagdev

