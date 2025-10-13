Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान के लाहौर में मचा बवाल, टीएलपी के प्रदर्शनकारियों पर सेना ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां!

TLP Protest In Pakistan: पाकिस्तान के लाहौर में टीएलपी के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच भयंकर झड़प हो गई है. पथराव, लाठियां और गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए हैं. कुछ लोगों की मौत बताई जा रही है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 13, 2025, 10:33 AM IST
Pakistan Islamists march violent anti-Israel protests: पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने मुरीदके में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के प्रदर्शनकारियों पर रात भर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुईं और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं. पार्टी प्रमुख साद हुसैन रिज़वी के नेतृत्व में लाहौर से आगे बढ़ रहे इस्लामी समूह के मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. यहां तक कि पाकिस्तान रेंजर्स ने भी कथित तौर पर टीएलपी कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की, प्रदर्शनकारियों ने अर्धसैनिक बलों पर उनके खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है. टीएलपी के सरकार-विरोधी, गाजा-समर्थक और इज़राइल-विरोधी अभियान का हिस्सा रहे इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते में कई पुलिस अवरोधों के बावजूद मुरीदके में शिविर स्थापित कर लिए हैं. 

लाहौर क्यों जल उठा?
पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर में खून खराबे की सूचना है. जहां टीएलपी (तहरीक-ए-लाब्बैक पाकिस्तान) के उग्र कार्यकर्ताओं और सेना और पुलिस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है. दोनों तरफ से पथराव, लाठियों की मारपीट और फायरिंग की खबरें हैं. इस झड़प में अभी तक एक लोगों की मौत की सूचना है. यह सबकुछ अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश में शुरू हुआ. टीएलपी वाले गाजा में इजरायल की ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.वे इस्लामाबाद भी जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाबलों ने रोक लिया. फिर क्या था, मामला बिगड़ गया. कार्यकर्ता भड़क उठे, पुलिस पर पत्थर बरसाए, स्टिकों से पीटे और कुछ ने तो बंदूकों का इस्तेमाल भी किया. पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां चलाईं, लेकिन हालात काबू में नहीं आए. 

गाजा को लेकर पाकिस्तान में झड़प?
दरअसल, टीएलपी का यह आंदोलन इजरायल की गाजा हमलों से उपजा है.वे अमेरिका को निशाना बना रहे थे, क्योंकि अमेरिका इजरायल का साथ दे रहा है.लाहौर में अमेरिकी कांसुलेट के बाहर हजारों लोग जमा हो गए. टीएलपी के नेता साद रिजवी की रिहाई की भी मांग कर रहे थे.लेकिन जब पुलिस ने रास्ता रोका, तो बात बिगड़ गई. ये पाकिस्तान के कई राज्यों में हो रहा है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

