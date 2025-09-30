PoK में प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप, आपस में भिड़े प्रदर्शनकारी, चलाई गोलियां, 1 की मौत

Protest In PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है. वहीं अब यह विरोध-प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है. सोमवार 29 सितंबर 2025 को PoK में व्यापारिक संगठनों और सिविल सोसाइटी की ओर सेअनिश्चितकालीन बंद और चक्का जाम हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसके बाद दो गुटों में हुई झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

दो पक्षों के बीच हिंसा

बता दें कि हड़ताल सिविल सोसाइटी के एक मुख्य समूह जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAC) की ओर से अपनी अधूरी मांगों को लेकर आयोजित किया गया था. इस दौरान JKJAC के प्रतिद्वंद्वी समूहों ने भी एक साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. वहीं इलाकों मे रविवार 28 सितंबर 2025 से इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सेवाएं ठप करने के बाद से संचार व्यवस्था भी ठप हो गई है.

ये भी पढ़ें- DNA: आईएसआई के साथ अब PAK क्रिकेट आतंकियों का नया स्पॉन्सर? पैसे देगा ये शख्स

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारी पर चलाई गोली

सोमवार को प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता राजा साकिब मजीद के नेतृत्व में शांति रैली के लिए वहां कुछ लोग इकट्ठा हुए और JKJAC के प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शांति रैली में शामिल लोगों ने JKJAC पर बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाईं. 'डॉन न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक गोली एक 30 साल के क्रॉकरी की दुकान के मालिक मोहम्मद सुधीर को लगी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई. अस्पताल में मौजूद लोगों ने गोलियों के खाली कवर दिखाए, जो घायल लोगों को बचाने के प्रयास के दौरान उन्हें जमीन में पड़े दिखे.

ये भी पढ़ें- सिर्फ मुस्लिम ही टारगेट पर नहीं, कम्युनिस्ट चीन दुनियाभर के धर्मावलंबियों से क्या चाहता है? शी ने बताया

क्यों प्रदर्शन कर रहे लोग

बता दें कि गुलाम कश्मीर में पिछले 2 सालों से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है. लोग चावल-आटे और बिजली के नियमित सप्लाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि बाद में इसमें अलग-अलग मांगें भी शामिल हो गईं, जिनमें कश्मीर के उच्च वर्ग के लोगों को मिले विशेष अधिकार में कटौती, विधानसभा सीटों में आरक्षण खत्म करना और लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधा शामिल है. JKJAC का आरोप है कि सरकार 2 साल पहले हुए समझौते में सभी मांगों को पूरा करने में असफल रही है है, जिसके चलते अब वापस प्रदर्शन किया जा रहा है.

FAQ

प्रदर्शन क्यों हो रहा है?

पीओके में लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं. इन मांगों में पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को खत्म करना शामिल है, जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए हैं.

प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?

प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए.