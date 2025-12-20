स्टेज पर दूल्हे के दोस्तों की तरह नाची रोबोट्स की सेना, सोशल मीडिया पर लोग हैरान; देखें Viral Video

Robots Dance Viral Video: तकनीकि के इस दौर में आप आने वाले समय में क्या कुछ देख लेंगे ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी. एक ऐसा ही एक बेहतरीन काल्पनिक नजारा जो वास्तव में देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. ये नाजारा चीन के चेंगदू में वांग लीहोम में दिखाई दिया है. यहां पर रोबोट्स ने स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्म किया है. अब तक हमने रोबोट्स के बारे में यही सुना था कि वो रेस्टोरेंट या होटलों में खाना बनाने के अलावा वेटरों की तरह सर्व भी करते हैं. लेकिन अब रोबोट्स स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस भी देने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर चीन के चोंगदू का एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोबोट्स स्टेज पर बेहतरीन मूव के साथ डांस करते हुए और इंसानों की तरह शानदार फ्लिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में स्टेज पर एक सिंगर का जोरदार परफॉर्मेंस चल रहा है. इसी दौरान वहां बैकग्राउंड में डांस करने वाले इंसानों के साथ वो रोबोट्स भी शामिल हैं जिन्होंने इंसानों की तरह उनके स्टेप्स पर शानदार डांस किया है. ये रोबोट्स अपनी परफार्मेंस के दौरान सिर्फ काम चलाऊ डांस नहीं कर रहे बल्कि वो इंसानों की तरह से वेबस्टर फ्लिप भी मारते हुए भी दिखाई देते हैं. वहां मौजूद दर्शकों को रोबोट्स का ये जबरदस्त परफॉर्मेंस खूब पसंद आया.

Add Zee News as a Preferred Source

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros. Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

स्टेज पर दिखा रोबोट्स के डांस का जलवा

चीन के इस वायरल हो रहे वीडियो में कई यूनिट्री G1 ह्यूमनॉइड रोबोट चीन के चेंगदू में वांग लीहोम के 'बेस्ट प्लेस टूर' कॉन्सर्ट के दौरान एक फ्यूचरिस्टिक डांस परफॉर्मेंस के लिए चीनी-अमेरिकी सिंगर वांग लीहोम के साथ स्टेज पर शामिल हुए. बैगी पैंट और चमकदार ओवरशर्ट पहने रोबोट्स ने इंसानी डांसर्स के साथ मिलकर सिंक्रोनाइज़्ड डांस मूव्स किए हैं. फ्यूचरिज्म की रिपोर्ट के अनुसार, ये रोबोट 'ओपन फायर' गाने की परफॉर्मेंस के दौरान दिखे जो लाइव म्यूज़िक और लाइटिंग के साथ सटीक और शार्प मैकेनिकल टाइमिंग के साथ मूव कर रहे थे. इस शानदार नज़ारे का एक मुख्य आकर्षण कई रोबोट्स का लगभग परफेक्ट तालमेल में फ्रंट फ्लिप खासकर 'वेबस्टर फ्लिप' करना था.

ओपन फायर की धुनों पर रोबोट्स का शानदार मूव्स

इस कॉन्सर्ट का मकसद यह दिखाना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंसानी कलाकारों की जगह लेने के बजाय कलात्मक अभिव्यक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं. सिंगर की वेबसाइट ने कहा, 'यह परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट में रोबोटिक डांसर का एक दुर्लभ उदाहरण था, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को दमदार लाइव म्यूज़िक के साथ मिलाया गया था. जैसे ही 'ओपन फायर' की शुरुआती धुनें वेन्यू में गूंजीं, रोबोटिक डांसर दिखाई दिए और वांग लीहोम की कोरियोग्राफी के साथ परफेक्ट तालमेल में मूव करने लगे.'

यह भी पढ़ेंः US बैन के जवाब में चीन का मास्टरस्ट्रोक, खुद बनाएगा AI चिप बनाने की सुपर मशीन