Pakistan: पार्टी में कलह खुलकर आई सामने, इस प्रांत के मुख्यमंत्री ने अचानक दे दिया इस्तीफा, बोला- इमरान ने कहा था

Imran Khan Party: गंडापुर ने इमरान खान को उन "व्लॉगर्स" के बारे में चेतावनी दी थी जो पीटीआई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और अलीमा खान को पार्टी अध्यक्ष और यहां तक कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:17 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान में स्थिति सामान्य रहे. ऐसा शायद ही मुमकिन हो. बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को टेंशन दे ही रखी है वहीं डूबती अर्थव्यवस्था पर तो अवाम रोज ही नेताओं के कारनामे उजागर करती है. लेकिन इस बीच पाकिस्तान में सियासत ने एक बड़ी करवट ली है, जिसने इमरान खान की पार्टी में अंदरूनी कलह को सबके सामने ला दिया है.

खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का इस्तीफा

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के निर्देश पर पद से इस्तीफा दे रहे हैं.  

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले का ऐला करते हुए गंडापुर ने कहा कि वह नए मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट करेंगे और पीटीआई नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रांत के लिए काम करना जारी रखेंगे.

इमरान खान के आदेश पर दिया इस्तीफा

प्रांतीय मीडिया ने गंडापुर के हवाले से कहा, 'मैं पीटीआई संस्थापक के आदेश पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. मैं नए मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन करूंगा.' यह फैसला पीटीआई नेतृत्व के भीतर हुई आंतरिक चर्चा के बाद आया है, जिसने हाल ही में सरकार को मजबूत करने और पार्टी के मकसदों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय प्रशासन में बदलाव करने का फैसला किया था.

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि इमरान खान ने व्यक्तिगत रूप से गंडापुर से नेतृत्व परिवर्तन को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा देने को कहा था कि पीटीआई की प्रांतीय सरकार स्थिरता और एकाग्रता के साथ काम करती रहे.

पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है. पाकिस्तान स्थित द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पीटीआई संस्थापक ने गंडापुर से पद छोड़ने का अनुरोध कर कहा था कि यह फैसला उनके अपने हित में है. राजा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सोहेल अफरीदी इन मामलों में संघीय सरकार का मार्गदर्शन करेंगे.'

इमरान की पार्टी में क्या चल रहा है?

यह घटनाक्रम पीटीआई के भीतर आंतरिक कलह की खबरों के बीच सामने आया है, क्योंकि गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने हाल ही में एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, तनाव कम करने के लिए, इमरान खान ने गंडापुर और अलीमा खान को सार्वजनिक रूप से टिप्पणी न करने का निर्देश दिया.

इससे पहले, गंडापुर ने इमरान खान को उन "व्लॉगर्स" के बारे में चेतावनी दी थी जो पीटीआई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और अलीमा खान को पार्टी अध्यक्ष और यहां तक कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, गंडापुर ने आरोप लगाया कि अलीमा खान व्लॉगर्स को नियंत्रित करने में विफल रहीं और उनके अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन किया. इमरान खान को बताया कि उनके रिश्तेदार और स्तंभकार हफीजुल्लाह नियाजी, अलीमा खान को पीटीआई अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में चित्रित करने वाले लेख लिख रहे हैं.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Pakistan

