नशे में धुत थी पाकिस्तानी न्यूज एंकर? ऑन कैमरा अदाएं दिखाते हुए ये क्या दावा कर डाला

पाकिस्तान की एक न्यूज एंकर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में धुत लग रही है. लाइव कैमरे में उसने अदाएं दिखाते हुए ऐसे दावे किए कि सबके होश फाख्ता हो गए. पाकिस्तान की खस्ताहालत अर्थव्यवस्था की जगह उसने दावा किया कि उसकी अर्थव्यवस्था 411 अरब डॉलर से बड़ी हो गई है. पाकिस्तान दुनिया की 40वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. उसने ये तक कह दिया कि जल्द उनका मुल्क वन ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा.

भारत में कई मशहूर मीडिया कर्मियों ने भी उसके वीडियो को शेयर किया है. साथ ही सवाल उठाए हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है. क्या उसे नींद आ रही थी या फिर वो किसी ड्रग्स का हाईडोज ले चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पा रही थी. बहरहाल वो सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुकी है और यूजर्स खुद को इस पर कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं.

One, what she is saying.

Two, her manner of speaking.

What is wrong with these people?

