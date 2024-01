Masood Azhar Dead: क्या मारा गया मसूद अजहर? धमाके के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर आई ट्वीट की बाढ़

Masood Azhar Pakistan Blast Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया जा रहा है कि भारत का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में सोमवार को हुए एक बम धमाके में मारा गया. अज्ञात हमलावरों के बम ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है. मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया है. अब तक मसूद को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर भावलपुर मस्जिद से वापस आ रहा था. तभी सुबह 5 बजे अज्ञात लोगों ने बम धमाका किया, जिसमें मसूद अजहर की जान चली गई.

