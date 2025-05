India Pakistan Ceasefire: शहबाज का दोगला चेहरा, इधर ट्रंप को दिया सीजफायर का थैंक्यू; उधर भारत में भेज दिए ड्रोन

India Pakistan Ceasefire: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. चार ही घंटे बाद पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सीजफायर का उल्लंघन कर दिया. पाकिस्तान ने श्रीनगर समेत कई इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और कई इलाकों में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं. इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की तारीफ की. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को क्षेत्र में शांति के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं.

पाक पीएम शहबाज ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप को क्षेत्र में शांति के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं.' उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, 'पाकिस्तान इस परिणाम को सुगम बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सराहना करता है. जिसे हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में कबूल किया है.'

We thank President Trump for his leadership and proactive role for peace in the region .

Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability.

We also thank Vice President JD Vance and…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 10, 2025