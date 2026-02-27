सोवियत-अमेरिका को चने चबवाने वाले तालिबान PAK को हरा पाएंगे? कितनी है सैन्य ताकत, किसके दमपर मुनीर की सेना को रुला देंगे

Afghanistan able to defeat Pakistan in war: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर डूरंड लाइन पर भयंकर झड़पें हुई हैं. अफगान तालिबान ने गुरुवार को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला कर 55 सैनिकों को मारने का दावा किया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने शुक्रवार को काबुल समेत तीन प्रांतों में एयरस्ट्राइक कीं, जिसे 'ऑपरेशन गजब लिल-हक' नाम दिया है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाक डिफेंस मिनिस्टर ने तो खुली जंग का ऐलान कर दिया है. जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं. अब सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिस अफगानिस्तान के लड़ाकों ने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों Soviet Union और United States को लंबे युद्ध में उलझाकर थका दिया. उन्हें मजबूर होकर अपने देश वापस जाना पड़ा, वही तालिबानी क्या अब पाकिस्तान की सेना को चुनौती देकर हरा सकते हैं? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पारंपरिक जंग होगी? अफगानिस्तान के पास क्या इतनी सैन्य ताकत है, तालिबान का सबसे मजबूत पक्ष क्या है, तो बिना देरी किए समझते हैं पूरी कहानी.

क्या सच में युद्ध होगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण पारंपरिक युद्ध की संभावना फिलहाल कम है. विश्लेषकों के मुताबिक, तालिबान के पास नियमित युद्ध के लिए जरूरी एयर पावर, सप्लाई सिस्टम और प्रशिक्षित संरचना नहीं है. अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति और सीमित सैन्य संसाधन उसे लंबी जंग लड़ने की अनुमति नहीं देते.

अफगानिस्तान की सैन्य ताकत कितनी है?

अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान की सैन्य ताकत को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है. खासकर तब, जब अमेरिका की वापसी के बाद बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ लग गए. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हथियार अफगानिस्तान को एक मजबूत पारंपरिक सैन्य शक्ति बना देते हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तालिबान को हथियार कहां से मिले?

अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद जारी रिपोर्टों के मुताबिक, पूर्व अफगान सरकार को दिए गए भारी हथियार, बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण बड़ी संख्या में तालिबान के कब्जे में आ गए.

तालिबान की मौजूदा सैन्य क्षमता मुख्य रूप से तीन स्रोतों पर आधारित है:

पूर्व अफगान राष्ट्रीय सेना से मिले हथियार

अमेरिका और विदेशी सेनाओं द्वारा पीछे छोड़ा गया सैन्य सामान

काला बाजार और अन्य नेटवर्क से खरीदे गए नए हथियार

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में अफगान सेना को दिए गए करीब 16 लाख हथियारों में से लगभग 70% हथियार अंततः तालिबान के नियंत्रण में पहुंच गए.

तालिबान के पास कौन-कौन से हथियार हैं?

तालिबान के पास बड़ी संख्या में हल्के और मध्यम श्रेणी के हथियार मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:

कलाश्निकोव राइफल

अमेरिकी M16 और M4 राइफल

लाइट मशीन गन और भारी मशीनगन (M240, PKM)

ग्रेनेड लॉन्चर और RPG-7 रॉकेट

AT-4 जैसी एंटी-टैंक मिसाइलें

इसके अलावा कुछ भारी हथियार भी मौजूद बताए जाते हैं:

D-30 (122 मिमी) हॉवित्जर तोपें

मोर्टार सिस्टम

ग्रैड रॉकेट लॉन्चर

पुराने सोवियत दौर की मिसाइल प्रणालियां

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इन भारी हथियारों का बड़ा हिस्सा लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं रहा, इसलिए उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता पर सवाल बने हुए हैं.

क्या तालिबान के पास एयरफोर्स है?

यही तालिबान की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है. अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्टों के अनुसार तालिबान के कब्जे में कुछ विमान और हेलीकॉप्टर जरूर आए, जैसे:

ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर

MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर

A-29 अटैक एयरक्राफ्ट

MD-530 और MD-500 हेलीकॉप्टर

तालिबान का दावा है कि उसके पास लगभग 60 विमान और हेलीकॉप्टर सक्रिय स्थिति में हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षित पायलटों की कमी है. स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव बड़ी चुनौती है. हवा-से-हवा में मार करने वाले आधुनिक हथियार मौजूद नहीं हैं. यानी पाकिस्तान जैसी आधुनिक वायुसेना का मुकाबला करना तालिबान के लिए बेहद कठिन है.

भारी वाहन और सैन्य संसाधन

रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने हजारों सैन्य वाहन भी अपने कब्जे में लिए, जिनमें लगभग 61,000 हमवी और रेंजर वाहन. सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं. लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कठिन पहाड़ी इलाकों और रखरखाव की कमी के कारण इन वाहनों का युद्ध में उपयोग सीमित हो सकता है.

तालिबान की असली ताकत गुरिल्ला युद्ध

गुरिल्ला युद्ध में तालिबान का पुराना और गहरा अनुभव है. तालिबान ने पिछले 20 सालों से अधिक अमेरिका, नाटो और पुरानी अफगान सरकार की फौज के खिलाफ लड़ते-लड़ते गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर ली है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज भी यही उनका सबसे बड़ा हथियार है. उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटजी इसी पर टिकी है. तालिबान अभी भी किसी रेगुलर आर्मी की तरह नहीं लड़ रहे. वो हल्के हथियारों वाले गुरिल्ला ग्रुप की तरह काम करते हैं. उनकी स्ट्रैटजी में सबसे बड़ा हिस्सा है कि घात लगाकर अचानक हमला करना, यानी सरप्राइज अटैक.

पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल और क्वालिटी वाली आर्मी

तालिबान अभी तक अपने गुरिल्ला ग्रुप को एक फुल-फ्लेज्ड, स्टैंडर्ड आर्मी में नहीं बदल पाए हैं. इसलिए वो पुरानी गुरिल्ला वाली रणनीतियां ही चलाते रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल और क्वालिटी वाली आर्मी है, जो भारत जैसी बड़ी ताकत से लड़ने के लिए तैयार की गई है. तो कुल मिलाकर, तालिबान की असली ताकत यही है लंबी लड़ाई झेलना, छिपकर हमला करना, लोकल लोगों का सपोर्ट लेना और दुश्मन को थकाना. पारंपरिक जंग में वो कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन गुरिल्ला स्टाइल में वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं.

पाकिस्तान क्यों भारी पड़ सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आधुनिक वायुसेना है. पाकिस्तान के पास उसकी प्रशिक्षित नियमित सेना है. आधुनिक लड़ाकू विमान हैं. बेहतर लॉजिस्टिक्स है. मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम हैं, जबकि तालिबान के पास मजबूत एयर डिफेंस लगभग तक नहीं है. यही कारण है कि खुली जंग में संतुलन पाकिस्तान के पक्ष में झुकता दिखता है.

असली खतरा कहां से?

विश्लेषकों का मानना है कि संघर्ष का असली खतरा सीमा से ज्यादा शहरों में बढ़ती अस्थिरता हो सकता है. जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं है कि सीमित सीमा झड़पें. प्रॉक्सी हमले. आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी. राजनीतिक बयानबाजी. यानी युद्ध मैदान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और असममित लड़ाई देखने को मिल सकती है.