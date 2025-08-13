पाकिस्तान में महखाने सजाने की तैयारी, अमेरिका से जुड़े तार; नियम-कानून जारी

Wine Shops in Pakistan: पाकिस्तान में खुलेगी मधुशाला. शहबाज़ पिलाएंगे ट्रंप को प्याला. जी हां, चौंकिए मत ऐसा होने वाला है. लेकिन सवाल है जो पाकिस्तान सऊदी अरब में वाइन शॉप खुलने तक का विरोध करता है. वो अपने ही मुल्क में महखाना भला क्यों सजाना चाह रहा है. तो इसकी वजह है कि अमेरिका. असल में अमेरिका ने पाकिस्तान की ऐसी नस दबाई है कि पाकिस्तान के घर-घर में शराब-शराब गूंज रहा है. मजे की बात ये है कि पाकिस्तान के मुल्ला-मौलवी तक अब इस मसले पर परेशान हैं.

पाकिस्तान में लिकर लाइसेंस

पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर शराब और मयखानों पर डिस्कशन हो रहा है. वो फतवों से इस मुद्दे पर व्याख्या कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि शराब, हराम है जो हमें शरीयत बताती है, जिसके बारे में बता दिया गया. जो चीज अल्लाह ने हराम करार दी है वो तो हराम ही है ना, किसी के कहने से हलाल नहीं हो सकती है. शराब जो है जब जन्नत में जाएंगे, उस वक्त हलाल होगी, अभी तो ये हराम ही है. इस दुनिया में तो हराम ही है.

शराब हराम है...

अजी दो घूंट ही तो मांगे थे मुनीर के नये-नये आका डोनाल्ड ट्रंप ने. क्या कूसर था बेचारे का जो पाकिस्तानी इस कदर उबल पड़े. हलाल से लेकर हराम और जन्नत तक की दुहाई देने लगे. मसला क्या है, ये सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तानी इतने क्यों बौरा गए हैं. पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कहा, 'अब इस्लामाबाद में एल्कोहल का लाइसेंस मिल जाया करेंगे और इन होटल्स से होटल के नाम भी सामने आए हैं किसी हद तक, साथ ही साथ एक माफिया जो कि खुद भी पीते हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद भी कई बार पीकर टुन हुए पकड़े गए हैं. तो जी इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये क्या हो रहा है इस्लामिक मुल्क में. ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए.

पाकिस्तान में महखाने सजाने की तैयारी

सोचिए....जो पाकिस्तान खुद को रियासते मदीना कहता है. उस पाकिस्तान में ना केवल महखाने सजाने की तैयारी है. बल्कि इसका प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. जानते हैं क्यों? अजी उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो आजकल फील्ड मार्शल आसीम मुनीर की आंखों का नूर बने हुए हैं. दरअसल अमेरिका की तरफ से साफ-साफ कह दिया गया है कि फीकी-फीकी दोस्ती नहीं चलेगी. भई दोस्ती तभी आगे बढ़ेगी जब पाकिस्तान में अमेरिकियों की अय्याशी का पूरा इंतजाम हो. मतलब पाकिस्तान के होटल्स में अमेरिकियों को शराब मिलने में कोई दिक्कत ना हो बस फिर क्या था. मुनीर ने मोहसिन नकवी को फोन लगाया और इस्लामाबाद के चार होटल्स को शराब बेचने का लाइसेंस जारी कर दिया गया.

PAK बेचेगा शराब, मुनीर बनेगा 'नवाब'!

पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कोई नहीं पीता है, लेकिन इसकी एक तारीख है, भुट्टो दौर में शराब पर बैन लगा हुआ था. इसी तरह पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप भी शराब पीते हैं. तो उन्होंने कहा कि यार 2 घूंट लगाने से कुछ नहीं होता है. ठीक है बैन किया हुआ है, हमारे सियायतदानों को ये हिप्पोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. ये बैन है तो पूरी तरह बैन हो.

अब पाकिस्तानी कह रहे हैं अजी कर ली बैन जितने दिन करनी थी. अब तो अमेरिका के दखल से खुलेआम बिकने वाली हैं. मजे की बात तो ये है कि ट्रंप की दारू वाली चाहत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी शराब को हराम से हलाल बनाने का फॉर्मूला खोज रहे हैं, कुछ ने तो सालों पहले इसका तोड़ निकालते हुए कहा था- 'शराब जो है शराब है, शराब में अगर आप मछली को डाल दें, तो सिरका बन जाएगा. फिर ये शराब नहीं रहेगी सिरका बन जाएगी, जिसके बाद ये जायज होगी'.

उन्हें शराब का लाइसेंस लेने के लिए 5 लाख रुपये देने होंगे. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये लाइसेंस का सालाना किराया भी देना होगा.

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्टोर में शराबें रखी हुए हैं, हराम का कारोबार कर रहे हैं. अब देखिए किसी मुल्क में अगर ऐसे नमूने ठूसठूसकर भरें होंगे तो कंफ्यूजन भला क्यों नहीं होगा. लेकिन ये कंफ्यूजन कितनी ही क्यों ना फैला लें, ट्रंप के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली है.

पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अवाम को सिर्फ बुद्धू बनाते हैं और कठमुल्ले उस पर अपनी मुहर लगाते हैं. हकीकत ये है कि पाकिस्तान में अंदरखाने सबकुछ चलता है. बस पैसा आना चाहिए.