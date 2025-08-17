China News: ढह रहा है चीन का किला! ये 2 समस्याएं बन गई बेड़ियां, 2050 तक आधी रह जाएगी विकास दर; जिनपिंग परेशान
China News: ढह रहा है चीन का किला! ये 2 समस्याएं बन गई बेड़ियां, 2050 तक आधी रह जाएगी विकास दर; जिनपिंग परेशान

China Economic Problems: चीन का किला ढह रहा है. ये हम नहीं दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं और रिपोर्ट कह रही हैं. दो ऐसी समस्याएं हैं, जो उसकी पांव की बेड़ियां बन गई हैं. वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:48 PM IST
China News: ढह रहा है चीन का किला! ये 2 समस्याएं बन गई बेड़ियां, 2050 तक आधी रह जाएगी विकास दर; जिनपिंग परेशान

China Economic Development Problems: जिस चीन को आने वाले वक्त में अमेरिका को रिप्लेस कर दुनिया की प्रमुख महाशक्ति बनने का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, वह अंदर से इन दिनों बहुत परेशान है. असल में चीन इन दिनों 2 ऐसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसका यदि जल्द समाधान नहीं ढूंढा गया तो 2050 तक वह पतन का शिकार हो सकता है. हैरत की बात ये है कि ये समस्या खुद चीनी कम्युनिस्ट सरकार की गलत नीतियों की वजह से शुरु हुई. जब तक चीनी सरकार नींद से जागती, तब तक हालात उसके बाहर से निकल चुके थे. अब जिनपिंग सरकार उन खामियों को दूर करने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं लेकिन हल कैसे निकलेगा, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है. 

चीन के सामने 2 बड़ी समस्याएं

रिपोर्टों के अनुसार, चीन के सामने इन दिनों अपनी बूढ़ी होती आबादी और उच्च सरकारी ऋण के रूप में दो बड़ी चुनौतियां हैं. कहा जा रहा है कि इन दोनों समस्याओं की वजह से आने वाले दशकों में उसे प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है.

न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च सरकारी ऋण ब्याज लागत को बढ़ाता है और किसी भी तरह के वित्तीय झटकों का सामना करने के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम करता है. इसी तरह बूढ़ी होती आबादी सरकार के पेंशन और स्वास्थ्य खर्चों को बढ़ाती है.

दुनिया का सबसे कर्जवान देश कौन सा है?

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में चीन और अमेरिका दुनिया के सबसे कर्जवान देश हैं. इन देशों की सरकारें दुनिया में सबसे अधिक ऋणी हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों की बात करें तो अमेरिकी सरकार का कुल ऋण 123 प्रतिशत है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है.

वहीं चीन का ऋण 84 प्रतिशत है, जो 2010 के दशक में ऋण-संचालित विकास और आवास बाजार की कमी के कारण है, जिसने स्थानीय सरकारों को भारी ऋणग्रस्त बना दिया है.

लंदन स्थित वैश्विक सलाहकार फर्म ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि 2050 के दशक तक चीनी अर्थव्यवस्था की संभावित आर्थिक विकास दर लगभग आधी रह सकती है. न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार, सभी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च 2020 के दशक की सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियां हैं. जिससे चीन को भी निपटना होगा.

चीन के लोगों की औसत आयु कितनी है? 

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन की वर्तमान औसत आयु लगभग 40 वर्ष है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है. वर्ष 2050 तक 52 वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है. यह अमेरिका की औसत आयु से भी कहीं अधिक होगी, जिसके लगभग 41 वर्ष रहने की उम्मीद है.

चीन में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात, 2010 की तुलना में 2026 तक 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है. वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लगभग 8-10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है. इससे चीन के स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव पड़ेगा. 

घटती जन्म दर जूझ रहा है चीन

न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार, जब तक चीन अपनी घटती जन्म दर को कम नहीं कर पाता, तब तक यह बोझ कामगारों के एक छोटे समूह पर पड़ेगा. चीन में प्रति महिला 1.2 जन्मों की अपेक्षित प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है.

अर्थशास्त्री जेड कार्टलेज ने कहा कि इससे अमेरिका की जनसांख्यिकी स्थिति बेहतर हुई है. फिर भी मौजूदा 1.6 जन्मों की दर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 जन्मों की दर से काफ़ी कम है. कार्टलेज ने बताया कि ऐतिहासिक रूप से, आप्रवासन ने अमेरिका में घटती जन्म दर की भरपाई की है और जनसांख्यिकीय समस्याओं को टाला है.

अमेरिका में कब दूर होगी आबादी की समस्या?

कार्टलेज ने न्यूज़वीक को बताया, 'यह सच है कि ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिकी आप्रवासन को झटका लगा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि शुद्ध आप्रवासन में यह कमी उनके दूसरे कार्यकाल के शेष समय तक ही रहेगी और फिर 11 लाख प्रति वर्ष पर वापस आ जाएगी, जो महामारी से पहले की सामान्य गति थी.'

(एजेंसी IANS)

;