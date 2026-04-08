ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने का सीक्रेट डिकोड, 1000 कमरों की डॉलर वाली डील

आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदनाम पाकिस्तान मध्यस्थ कैसे बना? यह सवाल किसी को हजम नहीं हो रहा है. जिस देश की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, वो ईरान और अमेरिका के बीच डील में अहम रोल निभा रहा है, कैसे? वैसे, ट्रंप ने खुद इशारा किया है कि ईरान को राजी करने में चीन की भूमिका हो सकती है. फिर भी, आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इतने खास कैसे बन गए? मुनीर के मीडिएटर बनने के पीछे का सीक्रेट डॉलर वाली डील है. वो डील, जिसमें लालच है, सौदेबाजी और निजी स्वार्थ. आइए डिकोड करते हैं.

पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं. दुनिया को लग रहा होगा कि क्षेत्रीय अस्थिरता के खतरे और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता में पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने का प्रस्ताव रखा होगा. हालांकि, अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान की ये सक्रियता शांति स्थापित करने की कतई नहीं है. इसके पीछे डॉलर का लालच छिपा है.

जी हां, डॉलर वाली इस डील के केंद्र में एक होटल है. न्यूयॉर्क के मैनहटन में पाकिस्तान की एक सरकारी संपत्ति है रूजवेल्ट होटल. मुनीर ने इसी होटल को मानो गिरवी रखकर मीडिएटर का टैग खरीदा है. मुनीर ने बैक चैनल के जरिए ट्रंप से मीडिएटर का टैग देने का आग्रह किया. ट्रंप ठहरे कारोबारी, उन्होंने मुनीर से इसकी कीमत मांग ली. हालांकि, मुनीर ने मध्यस्थ बनने की कीमत क्या चुकाई है, आपको जानना चाहिए.

फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई थी. इसके तहत अब पाकिस्तान, अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल को चमकाएगा. मरम्मत कराएगा. अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस होटल का पुनर्विकास कर वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़े हुए वैल्यू पर जब ये होटल बिकेगा, तो अमेरिका एक बड़ा हिस्सा लेकर साइड हो जाएगा. इसका मतलब है कि मुनीर ने मध्यस्थ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को ही दांव पर लगा दिया, लेकिन यहां अमेरिकी राष्ट्रपति का लालच भी छिपा है.

ईरान युद्ध में ट्रंप चारों तरफ से मुनाफा कमाना चाहते हैं. पहले ट्रंप के ऊपर सट्टा और स्टॉक मार्केट के जरिए मुनाफा कमाने का आरोप लगा. इसके बाद उनके परिवार पर युद्ध के दौरान हथियार बेचकर पैसे कमाने के आरोप लगे. जब ट्रंप को मुनीर के मध्यस्थ बनने के लालच का पता चला, तो उन्होंने होटल वाली डील कर पाकिस्तान को मध्यस्थ का टैग दे दिया.

कोई साधारण होटल नहीं है वो

जिस होटल को लेकर ट्रंप और मुनीर के बीच डील हुई है, वो कोई आम होटल नहीं है. इसके बारे में आप जानेंगे, तब समझ में आएगा कि ट्रंप ने डील के लिए कितने डॉलर का मुनाफा कमाया है. इस होटल की शुरुआत साल 1924 में हुई थी. आठ मंजिला इस होटल में 1 हजार कमरे हैं. पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA ने इस होटल को साल 2000 में खरीदा, लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ये होटल स्थायी रूप से बंद हो गया.

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आज की तारीख में इस होटल की कीमत 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ट्रंप की नजर 100 साल पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत पर है और इस होटल में पार्टनर वाली डील के बदले ट्रंप ने मुनीर को मीडिएटर बना दिया. युद्ध की आड़ में न जाने क्या-क्या खेल चल रहा है. एक व्यक्ति मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ भी किए जा रहा है और दूसरा अपनी इमेज सुधारने के लिए जनता के पैसों को किसी और की झोली में डाल रहा है.

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