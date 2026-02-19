Advertisement
जितने में मरियम ने खरीदा सुपर लग्जरी जेट, उतने में पाकिस्तान में क्या-क्या हो जाता?

जितने में मरियम ने खरीदा सुपर लग्जरी जेट, उतने में पाकिस्तान में क्या-क्या हो जाता?

जिन्ना के मुल्क में खिलाड़ियों के लिए चंद हजार रुपए नहीं हैं. लेकिन नेता के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हो रहे हैं. खिलाड़ी बर्तन धो रहे हैं और मरियम इनके जख्म पर मरहम लगाने की जगह जेट उड़ाने जा रही हैं. इस जख्म को और कुरेद रही हैं.

Feb 19, 2026
मरियम नवाज
मरियम नवाज

ये राष्ट्रपति ट्रंप का स्वैग है. वो हर चीज अपने मन-मुताबिक चाहते हैं. एयरक्राफ्ट का रंग बदलवाना उनके लिए बहुत आसान था. एयरक्राफ्ट का रंग बदलवाकर ट्रंप चर्चा में हैं. एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी चर्चा में हैं. मरियम नवाज अपने लिए सुपर लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं. मरियम की इस शाहखर्ची पर क्यों पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है. कैसे मरियम के इस हवा महल ने पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों के जख्मों पर नश्तर चुभोया है? पाकिस्तान की हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के होटल में बर्तन मांजना पड़ा. उसी पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का सुपर लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है. 

पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने पायलट की नौकरी का एक विज्ञापन निकाला. विज्ञापन था गल्फस्ट्रीम G500 एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट के लिए. विज्ञापन देखकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे. हंगामा हो गया. सवाल पूछे जाने लगे कि इतना महंगा एयरक्राफ्ट क्यों खरीदा जा रहा है. पहले आपको इस एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं. 

  • गल्फस्ट्रीम G 500 मॉडल में एक साथ 19 लोग आराम से बैठ सकते हैं

  • एयरक्राफ्ट में 8 लोगों के सोने की सुविधा है

  • इसमें सोफा जैसी मुलायम सीटें, मीटिंग या डाइनिंग के लिए अलग स्पेस होता है

  • एयरक्राफ्ट में एंटरटेनमेंट रूम या अलग लाउंज भी बनाया जा सकता है

  • गल्फस्ट्रीम G 500 करीब 8 हजार 300 किलोमीटर बिना रुके उड़ सकता है

  • लग्जरी सुविधाओं वाले इस एयरक्राफ्ट या ये कहें कि हवाई महल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में करीब 10 अरब है

मरियम नवाज के सूबे की 30 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे

जिस सूबे की सीएम मरियम नवाज है वहां 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं. यानी हर तीसरा आदमी गरीब है. उस सूबे की सीएम अपने लिए 10 अरब का एयरक्राफ्ट खरीद रही हैं. अब गौर से सुनिएगा मरियम नवाज के इस महंगे शौक का बचाव पंजाब की सरकार किन तर्कों से कर रही है. लग्जरी एयरक्राफ्ट का इंटीरियर मोहतरमा मरियम नवाज की पसंद के मुताबिक कस्टमाइज किया जाएगा. यानी एयरक्राफ्ट के अंदर हर चीज मरियम नवाज की पंसद के मुताबिक होगी. ये सुपर लग्जरी एय़रक्राफ्ट ऑपरेट करने का खर्च भी लाखों में हैं. इसके एक घंटे की उड़ान का खर्च 19 लाख पाकिस्तानी रुपए है. जबकी पाकिस्तान पंजाब के नागरिकों की औसत सालाना आमदनी 5 लाख 40 हजार रुपए है. समझिए मरियम नवाज एक घंटे की उड़ान में जितना पैसा उड़ा देंगी उतना पैसा को उनके सूबे की बड़ी आबादी सालभर में भी नहीं कमा पाती है. 

मरियम पर चरितार्थ होती है ऋषि चर्वाक की कहावत

इस हवा महल के मेंटेनेंस पर सालाना करीब 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जबकी मरियम की सरकार वाले सूबे पर करीब 18 सौ करोड़ पाकिस्तान रुपए का कर्ज है.  आज से करीब 26 सौ वर्ष पहले ऋषि चर्वाक ने एक नया दर्शन दिया था. उन्होंने कहा था कि जब तक जिएं, सुख से जिएं और ऋण लेकर भी घी पिएं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज को ऋषि चर्वाक के दर्शन की जानकारी तो नहीं होगी..लेकिन वो वही कर रही हैं जो चर्वाक दर्शन कहता है. मोहतरमा मरियम नवाज के लिए जितने रुपये में सुपर लग्जरी गल्फस्ट्रीम जी 500 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है वो पाकिस्तानी पंजाब के सालाना खेल बजट का 80 प्रतिशत है. हमने खेल बजट की ही चर्चा क्यों की..उसके बारे में आप समझ गए होंगे और अगर नहीं समझ पाए हों..तो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट के भावों को जरूर समझ गए होंगे. 

होटल को नहीं मिले पैसे तो खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया

जिन खिलाड़ियों को मैदान पर अपनी हॉकी का जलवा दिखाना था उन्हें किचन में खाना बनाना पड़ा और बर्तन तक धोने पड़े. किसी भी मुल्क और उसकी सरकार के लिए ये शर्म से डूब मरने वाली बात है. मित्रों पाकिस्तानी टीम प्रो हॉकी लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया में कदम रखते ही उनके साथ टॉर्चर की शुरुआत हो गई थी. पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को पहली बार अपने होटल में बेइज्जती का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने होटल को पूरा पेमेंट नहीं किया था जिसकी वजह से होटल के मैनेजमेंट ने टीम को बाहर निकाल दिया था. खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट को फोन किया तो जवाब में होटल का पेमेंट नहीं बल्कि एक होस्टल की बुकिंग मिली. पाकिस्तानी खिलाड़ी एक होस्टल में रुके थे.

10 रुपये में क्या-क्या कर सकता था पाकिस्तान?

सोचिए मरियम नवाज के लिए 10 अरब पाकिस्तान रुपए खर्च कर हवा महल जैसा एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है. वहीं हॉकी खिलाडियों को डॉर्मिट्री में ठूंस दिया गया. पाकिस्तान में उस हॉकी के खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने अब तक 8 ओलपंकि मैडल जीते हैं. ये जिन्ना के मुल्क में ही हो सकता है कि नेता विलासिता के नए कीर्तिमान बनाएं और खिलाड़ी जरूरी सुविधाओं के लिए भी दुत्कार दिए जाएं. मरियम नवाज ने अगर 10 अरब पाकिस्तान रुपए अपने एयरक्राफ्ट पर खर्च नहीं कर पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों पर खर्च किए होते तो जानते हैं क्या होता?

  • पाकिस्तान सरकार 9 साल तक पूरे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर सकती थी. 

  • नए स्टेडियम बन सकते थे. ट्रेनिंग सेंटर और हॉकी के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ फील्ड्स बनाना जा सकते थे.

  • ओलंपिक, एशियन गेम्स और अन्य इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए टीम को 10 साल तक फंडिंग मिल सकती थी

  • हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स जैसे फेडरेशनों को 10 साल तक पूरा फंड मिल सकता था

  • पाकिस्तानी हॉकी टीम 20 साल तक आराम से अंतरराष्ट्रीय टूर कर सकती थी

ऐसा तब होता जब नेता विजनरी होते. उन्हें समझ आता की अपने सुपर लग्जरी हवा महल के बजाए आम नागरिकों और खिलाड़ियों पर किया गया खर्च पाकिस्तान को तरक्की और प्रशंसा दिलाएगा. लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं दूरदर्शी नजरिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं. इसलिए पाकिस्तान के नेताओं के लिए अपनी सुविधा ही सबसे पहले है. आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करें यानी आदमनी से ज्यादा खर्च करें तो कंगाल हो जाएंगे. पाकिस्तान के नेता यही करते रहे हैं. इसलिए आज पाकिस्तान करीब-करीब कंगाल हो चुका है. लेकिन इस कंगाली के बाद भी उनकी शाहखर्ची में कोई कमी नहीं आ रही है. देश के नाम पर कर्ज लेकर वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः रमजान के पहले दिन पाकिस्तान के कराची में धमाका, तीन मंजिला इमारत जमींदोज; 16 की मौत

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

DNA Analysis

