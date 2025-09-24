व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी 'मुर्गा' कटेगा? पूरे मुल्क में जोर-शोर से हुई चर्चा
Advertisement
trendingNow12934373
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी 'मुर्गा' कटेगा? पूरे मुल्क में जोर-शोर से हुई चर्चा

UNGA: पाकिस्तान की एक कथित डिफेंस डील के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की जमकर छीछालेदर हो रही है. यूएनजीए में भी पाकिस्तान को कोई भाव नहीं मिल रहा है. यूएनजीए की 80वां सत्र 23 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 तक चलेगा. पाकिस्तानी एक्सपर्ट और जनता टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर अपने हुक्मरानों को घेर रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी 'मुर्गा' कटेगा? पूरे मुल्क में जोर-शोर से हुई चर्चा

Pakistan at UNGA: अमेरिका में यूएनजीए के 80वें आयोजन में दुनियाभर के सदस्य देशों को न्योता गया. आयोजन से इतर हुई बैठकों पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेकेट्री का बयान काफी पहले आ गया था. अमेरिकी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे. ये खबर आते ही पड़ोसी देश में दावा किया जाने लगा कि ट्रंप, सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील से भड़के हैं. इसलिए व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी मुर्गा काटा जाएगा और जब कटेगा तो कई जगह बटेगा और उसका बड़ा हिस्सा इजरायल को मिलेगा.

व्हाइट हाउस में क्या होगा?

पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया में कहा गया ट्रंप, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों के नुमाइंदों से मिलेंगे. मुमकिन है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डील पर बात हो. ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों की क्लास लगना तय है. ये भी कहा गया, 'US ने सऊदी-पाकिस्तान डील के 100 घंटे के भीतर उनको सही कर दिया जो हवा में उड़ रहे थे. खबर ये भी उड़ी कि ट्रंप, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्ड को बंद कमरे में डोज देने वाले हैं. जिनके दिमाग में पाकिस्तान से एटमी अंब्रेला हासिल करने वाला कीड़ा छटपटा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगा था कि सऊदी को एटम बम का सपना बेचकर बल्ले-बल्ले हो जाएगी. मगर जिस तरह अमेरिका से पेशी का सम्मन आया, उससे पाकिस्तानियों के सुर बदल गए. जो कल तक सऊदी अरब की मदद का दम भर रहे थे वो सफाई दे रहे हैं कि कोई एटमी डील नहीं  हुई बस सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी.

सपना टूटा

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश पहले ये थी कि NATO जैसा सैन्य संगठन बने. इजिप्ट की जगह पाकिस्तान उसे लीड करता तो कम से कम 100 बिलियन डॉलर का जुगाड़ हो जाता. मगर अमेरिका ने जैसे ही आंख दिखाई कतर वगैरह ने कदम खींच लिए, मगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इजरायल का डर दिखाकर झांसे में ले लिया.

डार का दावा झूठा

विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ जिस तरह का रक्षा समझौता हुआ है, तमाम अरब मुल्क हैं हमारे साथ ऐसी डील चाहते हैं. इसके बाद शहबाज शरीफ के विरोधियों को बाल की खाल निकालने का मौका मिल गया. उन्होंने कहा, 'डील चाहते हैं तो ट्रीटी क्यों नहीं करते'. 

सीधी बात ये कि पाकिस्तान की खुशी बस चार दिन की थी. अमेरिका ने बता दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. अमेरिका ने ही सऊदी अरब को कुछ संकेत दे दिया हो तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है. यही वजह है कि UNGA में अबतक पाकिस्तान की दूर-दूर तक कहीं चर्चा नहीं है. पाकिस्तान से ज्यादा फुटेज तो सीरिया के नए नवेले राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को मिली जो पूरे तामझाम के साथ बीती रात यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे.

58 साल बाद यूएनजीए में सीरिया

सीरिया 58 साल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) में शामिल हुआ. इसके लिए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा (Ahmed al-Shara) न्यूयॉर्क में हैं. इससे पहले 1967 में तत्कालीन सीरियाई राष्ट्रपति नूर अल-दीन अल-अतासी ने UNGA में हिस्सा लिया था. उसके बाद सीरिया में करीब आधी सदी तक शासन किया. पिछले साल दिसंबर में अहमद अल-शरा ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खासमखास बसर अल असद का तख्तापलट करके सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति की कमान संभाली थी. अब वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने में जुटे हैं.

भारत का डंका

पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा दूसरी ओर ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें आयोजन में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला समेत कई यूरोपीय देश इंडिया-इंडिया कर रहे हैं. इटली की पीएम मेलोनी भारत की तारीफ कर रही हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमान संभाल रखी है. ट्रंप कैबिनेट हो या यूरोपियन यूनियन या ग्लोबल साउथ के देश भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दनादन बैठकें कर रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;