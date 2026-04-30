क्या होगा अगर अमेरिका-ईरान नहीं चीन कर ले होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा? भारत पर कैसा होगा असर

What If China Controls Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि वह यहां से चीनी जहाजों को गुजरने नहीं देगा. इससे चीन काफी बैखलाया है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चीन होर्मुज पर अपना कब्जा जमा लेता है तो इससे क्या होगा?
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Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया जंग में होर्मुज स्ट्रेट की काफी बड़ी भूमिका रही. ईरान ने इजरायल-अमेरिका की ओर से उसपर किए गए हमले के जवाब में इस समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर दिया था. वहीं अब ट्रंप ने भी यहां नाकेबंदी की है. ऐसे में इसके आसपास तनाव और बढ़ चुका है. दरअसल हुआ ये कि अमेरिका की ओर से होर्मुज में नाकेबंदी करने पर चीन भड़क गया. उसने कहा कि कोई भी तीसरा देश उसे ईरान से अपने जहाज वापस लेने से रोक नहीं सकता है. अमेरिका ने भी ईरान से आने वाले चीनी ऑयल टैंकरों को रोकने की धमकी दी है. इस तनाव के बीच अब सवाल खड़ा होता है कि क्या चीन होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर सकता है?
चीन होर्मुज पर मिलिट्री कंट्रोल के बदले तेहरान के साथ रणनीतिक सहयोग के जरिए होर्मुज में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है. मौजूदा समय में होर्मुज से ईरान का 90 प्रतिशत तेज चीन को ही जाता है. ऐसे में चीन बिना बंदूक चलाए इस साझेदारी का फायदा उठाते हुए इस रूट पर होने वाली शिपिंग और एनर्जी फ्लो पर अपना दबदबा बना सकता है. बता दें कि चीन ने पिछले कुछ सालों में अरब सागर समेत खाड़ी क्षेत्रों में अपनी आर्थिक उपस्थिति और नेवी भी बढ़ाई है. इसे अमेरिका प्रभाव की तुलना में बैलेंस बनाने और एनर्जी इंटरेस्ट की सुरक्षा करने के तरीके के तौर पर देखा जाता है.
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अगर चीन होर्मुज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इससे उसको काफी फायदा होगा. इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में चीनी युआन का महत्व बढ़ सकता है. अगर यहां से तेल का लेनदेन US डॉलर से हटकर युआन में होता है तो इससे वैश्विक वित्तीय समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है. होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने से चीन काफी सुरक्षित और अनुमानित एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने में सक्षम हो जाएगा. ऐसे में उसके प्रतिद्वंदी देशों के लिए खतरा अधिक बढ़ सकता है.
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भारत की बात करें तो होर्मुज में अगर कभी चीन कंट्रोल पा लेता है तो इससे हमारे लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है. भारत होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले ऑयल-गैस पर काफी निर्भर है. वहीं ईरान-चीन के बीच इस रूट में बढ़ती मजबूती और साझेदारी सप्लाई चेन पर अड़ंगा लगा सकती है. इससे तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही साथ ही क्षेत्र में रणनीतिक दबाव भी काफी बढ़ सकता है.