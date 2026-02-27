अफगानिस्तान की ‘रैगटैग’ एयरफोर्स का पाकिस्तान में कहर? धमाकों से गूंजे इस्लामाबाद-रावलपिंडी, मुनीर परेशान

Afghanistan Ragtag Air Force Attacks Pakistan: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष तेज होता नजर आ रहा है. अफगान तालिबान की कमजोर वायु सेना ने पाकिस्तान पर कई हमले करने का दावा किया है. ये हमले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास वाले इलाकों में किए गए. अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में उसकी एयरफोर्स ने भी शुक्रवार को हवाई और ड्रोन हमले किए. इन हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और उसके सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ढहाया कहर

अफगान तालिबान सरकार के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर अपनी जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया. मंत्रालय के मुताबिक, अफगान वायु सेना ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में बने सैन्य शिविर, नौशेर आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद सैन्य कॉलोनी और एबटाबाद में हमले किए. इनमें से फैजाबाद इस्लामाबाद के पूर्वी किनारे पर बनी छावनी है, जो पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी से सटा हुआ है. यह शहर के केंद्र से मात्र 8-10 किमी दूर है.

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के नोशेर इलाके में ड्रोन के जरिए सैन्य शिविर को निशाना बनाया गया. इसमें क्रैश हुए ड्रोन के हिस्सों की तस्वीरें भी शेयर की गईं. तालिबान ने इन हमलों को पाकिस्तान के खिलाफ सफल अभियान बताया.

अचानक क्यों भिड़ गए हैं दोनों देश?

अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में सैन्य शासन कहकर आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना को पाकिस्तान की असली सत्ता बताया. जबकि शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार को कमजोर दिखाया. वहीं पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया. सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि ये छोटे ड्रोन टीटीपी (पाकिस्तानी तालिबान) के थे, जिन्हें एंटी-ड्रोन सिस्टम से एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में गिरा दिया गया. उन्होंने दावा किया कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. पाकिस्तान ने इसे अफगान तालिबान की ओर से समर्थित आतंकवाद का सबूत बताया.

रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भिड़ंत का ताजा दौर डूरंड लाइन पर चल रही झड़पों के बाद शुरू हुए हैं. पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान में टीटीपी और आईएस-खुरासान के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें कई नागरिक की जान गई. इससे गुस्साए तालिबान लड़ाकों ने गुरुवार-शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी हमले शुरू कर दिए. जिसमें पाकिस्तान के 40-45 सैनिक मारे गए और उसकी कई चौकियां कब्जा ली गईं. पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में अफगान शहरों पर हमले किए. साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ 'ओपन वॉर' घोषित कर सैकड़ों तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया.

तालिबान वायु सेना को कहा जाता है 'रैगटैग'

बताते चलें कि अफगान तालिबान की वायु सेना को 'रैगटैग' कहा जाता है. इसकी वजह ये है कि तालिबान ने 2021 में अमेरिकी सेना के हथियार तो कब्जा लिए लेकिन उसे रखरखाव, प्रशिक्षण और स्पेयर पार्ट्स की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है. उसके पास आधुनिक फाइटर जेट नहीं है. एयरफोर्स के नाम पर कुछेक हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन हैं, जो पाकिस्तान के एफ-16 या जेएफ-17 का मुकाबला नहीं कर सकते.

इसके बावजूद गोरिल्ला छापामार शैली में अचानक धावा बोलकर तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं. इन हमलों की वजह से मुनीर सेना में हड़कंप की स्थिति है. उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जवाब दे. ऐसे में अपनी आबरू बचाने के लिए वह अफगानिस्तान के शहरों पर बॉम्बिंग कर रही है. जिसमें बड़ी संख्या में बेगुनाह लोगों की जान जा रही है.