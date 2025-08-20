चीन-पाकिस्तान के रिश्तों में 'मिठास' घोलेगा CPEC-II; क्या है ड्रैगन के इस खास प्रोजेक्ट की बुनियाद, क्यों हो सकता है भारत के लिए खतरा?

CPEC II: पाकिस्तान और चीन का संबंध किसी से छिपा नहीं है. भारत के खिलाफ चीन कई सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है. चीन और पाकिस्तान दोनों चाहता है कि भारत कमजोर हो लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर आई है. इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन जाएंगे और वो यहां पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC-II) के दूसरे स्टेज का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे. इसे पाकिस्तान औद्योगिक विकास की ओर बढ़ता हुआ कदम बता रहा है हालांकि भारत इसे खतरे की घंटी मानता है. इसके पीछे की क्या वजह है, जानते हैं.

CPEC-II को कैसे दिखा रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान की बात करें तो CPEC के दूसरे चरण को पाकिस्तान आर्थिक समस्याओं के संभावित समाधान के रूप में दिखा रहा है. विशेष कर आर्थिक क्षेत्र (SEZ), आधुनिक कृषि पहल, तकनीकी निवेश और ग्वादर बंदरगाह के नेतृत्व में बेहतर कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है. हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह परियोजना विकास से कहीं ज्यादा बढ़कर है. यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चीनी नियंत्रण को मजबूत बनाएगा और दक्षिण एशिया में अप्रत्यक्ष रूप से चीनी शक्ति को प्रदर्शन करेगा, इसका इिजाइन कुछ ऐसा किया गया है कि ये राजनीतिक हथकंडे के रूप में काम करेगा. सीपीईसी का पहला चरण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके से भी गुजरता है, जिस पर भारत का दावा है. ऐसे में भारत पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है.

क्या है CPEC-II?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का एक अहम हिस्सा है. इसके पहले चरण का काम साल 2015 में शुरू हुआ था. पहले चरण के तहत सड़कें, बिजली संयंत्र और ग्वादर बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे पर काम हुआ. इसके दूसरे चरण में औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके तहत चीन चीनी कारखानों पल फोकस करेगा और पाकिस्तान में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेगा. इसमें औद्योगिक विकास, खेती को आधुनिक बनाने, तकनीक में सहयोग (जैसे आईटी और निगरानी) और ग्वादर बंदरगाह को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा. इसकी शुरुआत साल 2019 में होनी थी लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय संकट और COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई.

पाकिस्तान के लिए क्यों बना पसंद?

पाकिस्तान भी इस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है इसकी वजह है पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान के मौजूदा हालात काफी ज्यादा खराब हैं और उसकी इकॉनमी काफी कमजोर है. विदेशी मुद्रा भी काफी कम है और यह बार-बार आईएमएफ से मदद मांग रहा है. ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार को लगता है CPEC-II के जरिए चीन निवेश करेगा और लोगों को नौकरिया मिलेंगी, साथ ही साथ उद्योगों में काफी ज्यादा बढ़ोतर होगी और पाकिस्तान आर्थिक संकट से निकल जाएगा, पर आलोचकों का मानना है कि इससे पाकिस्तान निवश करने के लिए चीन को अपनी जमीन दे रहा है इससे उसकी आर्थिक आजादी पर संकट आ सकता है और स्थानीय उद्योग पीछे हो सकता है.

भारत के लिए खतरे की घंटी

पाकिस्तान भले ही आज इसके पक्ष में है लेकिन आलोचकों का मानना है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं ये भारत के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि CPEC गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरता है और इस पर पाकिस्तान का कब्जा है लेकिन भारत इस पर दावा करता है, इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह से रणनीतिक खतरा है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि सैन्य बलों के लिए भी ये यूज किया जा सकता है, ऐसे में हिंद महासागर में चीन की नौसेना बढ़ सकती है. साथ ही साथ बता दें कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सैन्य उत्पादन या निगरानी की सुविधाएं हो सकती हैं, जो भारत की सुरक्षा को चुनौती दे सकती हैं. वहीं जब-जब भारत ने चीन से रिश्ते सुधारने की कवायद की है तब-तब पाकिस्तान बीच में आ जाता है जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है.