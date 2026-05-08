पहले नोटिफिकेशन फिर एग्जिट.. इतना आसान नहीं किसी मुल्क में कॉन्सुलेट बंद करना, क्या है पूरा प्रोसेस?

What is Process of Closing Consulate: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हमलों की वजह से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने पेशावर में अपने कॉन्सुलेट जनरल को बंद करने का फैसला लिया है. 5 मई 2026 को अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की कि पेशावर स्थित कॉन्सुलेट का चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा. उसने यह भी कहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से संबंधित सभी कूटनीतिक जिम्मेदारियां इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास संभालेगा.

पाकिस्तान को लगा करारा झटका

यूएस के इस फैसले को पाकिस्तान के लिए झटका बताया जा रहा है. इसकी वजह ये है कि इस फैसले से पहले से ही कंगाल और आतंकी मुल्क के रूप में चर्चित पाकिस्तान की छवि और खराब होगी. हालांकि, वह इस मामले में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यह किसी भी देश का अपना संप्रभु फैसला होता है.

अब हम आपको बताते हैं कि क्या कोई देश मनमाने ढंग से किसी भी मुल्क में अपना कॉन्सुलेट बंद कर सकता है? तो इसका जवाब है, नहीं. असल में यह प्रक्रिया जटिल, कानूनी और कूटनीतिक नियमों से बंधी होती है. जिसे पूरा करके ही आप अपने कॉन्सुलेट को क्लोज कर सकते हैं. आइए हम आपको इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

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अपना कॉन्सुलेट बंद करने की प्रक्रिया

किसी मुल्क में अपना कॉन्सुलेट बंद करने के लिए सबसे पहले संबंधित देश का विदेश मंत्रालय वहां के सुरक्षा हालात, रणनीतिक जरूरत, बजट और संसाधनों का आकलन करता है. इसके बाद रिपोर्ट सरकार की कैबिनेट कमेटी को जाती है.

अमेरिका जैसे देशों में कॉन्सुलेट बंद करने से 45 दिन पहले संसद की विदेश संबंध समिति को सूचित करना अनिवार्य है. इस नोटिफिकेशन के बिना आप किसी भी मुल्क में वाणिज्य दूतावास बंद नहीं कर सकते.

मेजबान देश को दी जाती है सूचना

नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मेजबान देश को औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है. ऐसा करना वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशंस (1963) के तहत जरूरी माना जाता है. इसके जरिए दोनों देशों के बीच समझौते का सम्मान किया जाता है.

कोई भी वाणिज्य दूतावास अचानक बंद नहीं होता. वहां पर तैनात कर्मचारियों को शिफ्ट करने या निकालने, दस्तावेजों को सुरक्षित स्थानांतरित करने, संपत्ति का निपटारा करने और वहां मौजूद सेवाओं को दूसरे मिशन में शिफ्ट करने में समय लगता है. पेशावर में फिलहाल यही प्रक्रिया चल रही है.

स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाता है नोटिस

इस दौरान स्थानीय कर्मचारियों को नोटिस देकर जॉब टर्मिनेशन के बारे में सूचित किया जाता है. साथ ही, विदेशी स्टाफ को सुरक्षित निकासी और अपने नागरिकों को वैकल्पिक सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं.

कॉन्सुलेट की इमारत संबंधित देश की अपनी संपत्ति होती है. उसे सील किया जा सकता है या बेचा जा सकता है. इस दौरान सुरक्षा उपकरण और गोपनीय दस्तावेजों को हटाया जाता है.

जल्दबाजी नहीं करता कोई देश

कॉन्सुलेट बंद करने से वीजा सेवाएं और नागरिक सहायता प्रभावित होती हैं. इससे व्यापार प्रोत्साहन से जुड़े काम में रुकावट आती है. साथ ही, खुफिया जानकारी भी प्रभावित होती है. इसलिए कॉन्सुलेट बंद करने में जल्दबाजी नहीं की जाती.

अमेरिका के लिहाज से देखें तो पेशावर कॉन्सुलेट अफगानिस्तान सीमा के पास होने की वजह से रणनीतिक रूप से अहम था. इसके बावजूद, टीटीपी के लगातार बढ़ते हमलों और कॉन्सुलेट कर्मचारियों पर बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका ने उसे बंद करने का फैसला लिया. इस जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों और घरेलू कानूनों का पालन किए बिना कोई मुल्क ऐसा कदम नहीं उठा सकता.