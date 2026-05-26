Advertisement
trendingNow13229710
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनCPEC के पहले चरण में क्या-क्या हुआ? अब दूसरा स्टेज पाकिस्तान के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन जाएगा!

CPEC के पहले चरण में क्या-क्या हुआ? अब दूसरा स्टेज पाकिस्तान के लिए 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' बन जाएगा!

CPEC 2.0: चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में भारतीय भूभाग का जिक्र होने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है. भारत ने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न हिस्से हैं. आइए आपको बताते हैं कि जिस सी-पैक का विरोध भारत पहले दिन से कर रहा है. उसके पहले चरण में क्या-क्या हुआ और दूसरे चरण में पाकिस्तान को क्या स्कोप दिख रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 26, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग (फाइल)
शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग (फाइल)

Pakistan China CPEC 2.0: चीन-पाकिस्तान के रिश्तों की 75वीं सालगिरह पर दोनों ने सीपैक 2.0 पर आगे बढ़ने का ऐलान किया तो भारत ने कायदे से फटकार लगाकर दोनों को समझा दिया. अब भारत की जमीन पर भारत की मर्जी के बिना कुछ करोगे तो धूल ही फांकोगे और पैसा भी बर्बाद करोगे. ऐसे में आइए समझाते हैं कि सीपैक है क्या. इसके पहले चरण में पाकिस्तान ने क्या हासिल कर लिया तो सीपैक-2.0 को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है.

क्या है सीपैक भारत ने हमेशा किया विरोध?

सीपैत एक गलियारा है. जिसका कुछ हिस्सा भारत की भूमि से गुजरता है. चूंकि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा है ही नहीं तो ये गलियारा वैसे भी अवैध यानी नॉन लीगल टेंडर हो जाता है. चार दिन से शहबाज और शी गलबहियां कर रहे थे. सीपैक को मानो चांद तक ले जाने का सपना देख रहे थे, मंगलवार को भारत ने दोनों की हेकड़ी निकाल दी. भारत ने कहा, 'CPEC की कई परियोजनाएं भारतीय संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है. चीन और पाकिस्तान इन परियोजनाओं के जरिए अवैध कब्जे को मजबूत और वैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे.

1963 का चीन-पाक समझौता भी अवैध था: MEA

भारत ने एक बार फिर 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए तथाकथित सीमा समझौते को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया. भारत ने कहा कि उसने कभी भी इस समझौते को मान्यता नहीं दी है. भारत ने कहा, 'पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र चीन को सौंपा था, जिसे भारत आज भी अपना हिस्सा मानता है.' यानी साफ है कि पाकिस्तान और चीन के बीच का कथित सी-पैक कॉरिडोर पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका है जो कभी भी गिर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें-  जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब)

बुनियादी दिक्कतें और सीपैक के पहले चरण में क्या हुआ?

यह गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरता है, जिसे भारत लद्दाख का अभिन्न और वैध हिस्सा मानता है. पाकिस्तान और चीन के बाकी सारे दावे यहीं आकर खत्म हो जाते हैं.

fallback

सीपैक 0.1 के 13 साल में क्या हुआ?

चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) 2013 में तब शुरू हुआ था, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे. यह खास परियोजना पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बूस्टर डोज मानी जा रही थी, तो चीन के बेल्ट एंड रोड यानी बीआरआई (BRI) इनिशिएटिव के लिए जरूरी थी.

CPEC में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश करके कई ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा व ढांचागत प्रोजेक्ट चलाये और बदले में चीन को वो नहीं मिला जो उसने सोचा था. दरअसल पाकिस्तान बखूबी जानता था कि इस गलियारे का काम जितना खिंचेगा, उतने टाइम तक उसे चीन से मोटा पैसा मिलता रहेगा. ऐसे में वो भी इसे कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ाता रहा.

जबकि चीन के सैकड़ों लोग (इंजीनियरिंग, कर्मचारी और मजदूर वगैरह) इस प्रोजेक्ट के दौरान मारे गए हैं. 2023 में जब इस प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हुए थे और तत्कालीन चीनी पीएम ही लेफेंग वहां केक काटने गए थे उसी दौरान एक आत्मघाती बम हमले में 44 लोगों की जान चली गयी. ये हमला उसी उत्तर-पश्चिमी हिस्से में हुआ, जहां सीपैक की कई परियोजनाएं चल रही थीं.

दरअसल ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के जिस इलाके से गुजरता है वहां के लोग खुद को उस जगह का मालिक और पाकिस्तान सरकार और पाक फौज को लुटेरा मानते हैं, इसलिए बीच-बीच में उस पर हमला करते रहते हैं. कुल मिलाकर सीपैक के पहले चरण में चीन के हाथ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कर्ज में गले तक डूबा पाकिस्तान खूब मालामाल हुआ. 

चीन का मेन मकसद था अरब सागर से उसका सीधा संपर्क, जो अब भी कमोबेश पूरा नहीं हो पाया है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने कम अवधि के लक्ष्यों की पूर्ति जैसे बिजली उत्पादन और सड़क निर्माण करके अपने यहां विकास करवाकर खूब चांदी काटी. हालांकि चीन भी कम सयाना नहीं था, उसने भी बीच-बीच में लोन देकर पाकिस्तान को अपने कर्जे के तले दाब दिया. 

सीपैक के 10 साल पूरा होने पर चीन ने दिया सहारा

आपको बताते चलें कि जब सीपैक की दसवीं बरसी थी तब पाकिस्तानी इकोनॉमी कराह रही थी, उसी दौरान उसने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत बन गई थी. 

सीपैक कॉरिडोर चीन के पश्चिमी इलाके शिनजियांग को पाकिस्तान के बालोचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है. लेकिन उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि इन परियोजनाओं का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है. बलूच मूल के लोगों का मानना है कि चीन के हितों की सुरक्षा के लिए हजारों पाकिस्तानी फौजी उनके खिलाफ तैनात किये गये हैं. इसलिए उन्होंने मौका देखकर बहुत से चीनियों को मौत के घाट उतार दिया. शहबाज शरीफ 2024, 2025 और 2026 यानी बीते कुछ सालों से लगातार चीन की चौखट चूम रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ रहम खाकर इस्लामाबाद को कुछ खैरात दे देते हैं, जिससे उसकी मुर्दा हो रही इकॉनमी में जान पड़ जाती है.

सीपैक 2.0 का ब्लूप्रिंट सामने आया

जून, 2024 में शहबाज शरीफ चीन गए थे, तब चीन-पाकिस्तान की एक साझा कॉन्फ्रेंस में सीपैक 2.0 का जिक्र 2024 हुआ था. 2024-25 तक दोनों देशों ने अपने-अपने कागज में प्रोजेक्ट डन दिखाया और अब 2026 में सी-पैक 2.0 को आगे ले जाने का ऐलान हुआ. चीन, पाकिस्‍तान के अंदर अब तक 50 अरब डॉलर से ज्‍यादा का निवेश कर चुका है. उसने ग्‍वादर में बंदरगाह बनाया गया है, जहां उसने नेवल बेस बनाने की तैयारी की है. 

चीन-पाक के हालिया बयानों पर गौर करें तो यह न केवल पाकिस्तान-चीन की आर्थिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है बल्कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के लिए भी चुनौती बन सकता है.

‘सीपैक 2.0’ के रोडमैप में पांच नए कॉरिडोर जोड़े गए हैं. चीन और पाकिस्तान ने इसे 'ऑल-वेदर पार्टनरशिप' का विस्तार कहा है, हालांकि यह फैसला भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है. भारत हमेशा से सीपैक का विरोध करता रहा है क्योंकि इसका एक अहम हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है. अब जब इसे ‘CPEC 2.0’ के तहत विस्तार दिया जा रहा है, तो यह न केवल पाकिस्तान-चीन की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा बल्कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के लिए भी चुनौती बन सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

CPEC

Trending news

3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
Karnataka politics
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
Jammu and Kashmir
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
Gujrat
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
Karnataka politics
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
West Bengal
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
Inflation
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
Tamil Nadu
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
Monsoon
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला