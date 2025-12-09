क्या है फितना अल ख्वारिज, CDF बनने के बाद मुनीर ने पहले भाषण में क्यों किया जिक्र? तालिबान को दिया अल्टीमेटम

Pakistan CDF: पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने अपने ही भाषण में एक बार फिर अफगानिस्तान और भारत को कोसना शुरू कर दिया. उन्होंने अफगानिस्तान को दो ऑप्शन 'फितला अल ख्वारिज' और 'पाकिस्तान' में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया.
Trending Photos
Asim Munir: संविधान में बड़े बदलावों के बाद आसिम मुनीर ने देश के पहले सीडीएफ के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली हैं. पद ग्रहण करने के बाद अपने ही भाषण में उन्होंने फिर से अपने पड़ोसियों को कोसना शुरू कर दिया. उन्होंने 'अटैक इज द बेस्ट डिफेंस' की नजीर पेश करने से बाज नहीं आए अपने पड़ोसियों भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ फिर बेबुनियाद बयानबाजी की. साथ ही अफगानिस्तान को दो ऑप्शन देते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान को 'फितना अल ख्वारिज' या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है.
मुनीर ने सोमवार को नए सीडीएफ हेडक्वार्टर में तीनों सेनाओं को संबोधित करते हुए अपना गुबार निकाला. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने अफगानिस्तान को लेकर कहा कि अफगान तालिबान सरकार को या तो 'फितना अल-ख्वारिज' या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है. इस मौके पर उन्होंने भारत को लेकर कहा कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब 'और भी तेज और कहीं ज्यादा सख्त' होगा.
उनके सीडीएफ पद को लेकर हो रहे विवाद पर सफाई देते हुए मुनीर ने कहा कि बढ़ते खतरों को देखते हुए, तीनों सेनाओं को एक यूनिफाइड सिस्टम के तहत काम करना चाहिए. मुनीर ने कहा,'चुनौतियों के बढ़ते और बदलते नेचर को देखते हुए, एक यूनिफाइड ट्राई-सर्विसेज फ्रेमवर्क के तहत मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स को और मजबूत किया जाना चाहिए.' मुनीर ने कहा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बनाना इस दिशा में एक जरूरी कदम है. हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारी के लिए अपनी पहचान बनाए रखेगी, जबकि नया हेडक्वार्टर इंटर-सर्विस ऑपरेशन में तालमेल बिठाएगा. इस पद को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की. दावा किया कि तीनों सेनाओं के अंदरूनी कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा,'तीनों सेनाओं की उनकी अंदरूनी आजादी बनी रहने दी जाएगी, उसमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा.'
आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान TTP को फितना अल ख्वाजिर कह रहा है. फितना अल ख्वारिज एक इस्लामी टर्म है और यह अरबी भाषा के शब्द हैं. 'फितना' शब्द का अर्थ है अराजकता है. इसके अलावा 'ख्वारिज' की बात करें तो यह 'खारिज' यानी 'बाहर निकलने' से संबंधित है. संयुक्त रूप से 'फितना अल‑ख्वारिज' का मतलब हुआ- ऐसा विद्रोह या कट्टर असहमति, जिसे ऐतिहासिक रूप से 'ख्वारिज' की विचारधारा या नजरिये से जोड़ा जाता हो. यानी, धर्म और सत्ता दोनों के नाम पर अलगाव, विद्रोह या उग्र कट्टरता.
संविधान में बड़े बदलावों के बाद आसिम मुनीर ने देश के पहले चीफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली हैं.
पद ग्रहण के बाद उन्होंने सीडीएफ हेडक्वार्टर में भारत और अफगानिस्तान पर फिर बेबुनियाद बयान दिए और कहा कि 'अटैक इज द बेस्ट डिफेंस'.
मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान को 'फितना अल-ख्वारिज' या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा, कोई तीसरा विकल्प नहीं है.
उन्होंने तीनों सेनाओं को एक यूनिफाइड सिस्टम के तहत काम करने की आवश्यकता बताई और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स को मजबूत करने की बात कही.
CDF पद के विवाद पर मुनीर ने कहा कि तीनों सेनाओं की अंदरूनी आजादी बनी रहेगी और नए हेडक्वार्टर से केवल इंटर-सर्विस तालमेल बढ़ेगा.