Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

क्या है 'फितना-अल-ख्वारिज'? जिसके खौफ में पूरे पाकिस्तान में मचा कोहराम, बिलबिला गए शहबाज-मुनीर; भारत पर लगा रहे अनाप-शनाप आरोप

what is Fitna Al Khawarij: पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में दो बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को हुई इन मुफ़्ती रेड में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 23 विद्राही लड़ाकू मारे गए हैं. सेना ने इन्हें ख्वारिज बताया है तो आइए जानते हैं आखिर है इस शब्द का क्या है मतलब. क्यों पाकिस्तान इन दिनों यह शब्‍द का खूब प्रयोग कर रहा है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 20, 2025, 01:58 PM IST
What the term means Fitna Al Khawarij: पाकिस्तान में हालिया हमलों के बीच एक शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहा है- ‘फित्ना-अल-ख्वारिज’. सेना और सरकार इन दिन लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान और ऑपरेशन अपडेट में इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है. सवाल यह है कि यह शब्द आखिर है क्या, और पाकिस्तान इसे लेकर इतना परेशान क्यों है? यही नहीं पाकिस्तान में हमले के बाद इन दिनों ऐसा कोहराम मचा है कि शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख मुनीर दोनों बौखला गए हैं. दबाव इनता बढ़ गया है गए हैं. कि वह अनाप-शनाप भारत पर आरोप लगाने लगे हैं. अब समझते हैं पूरी कहानी. सबसे पहले जानते हैं ‘फित्ना-अल-ख्वारिज’ का मतलब.

क्या है 'फितना-अल-ख्वारिज'? 
'फितना-अल-ख्वारिज' दो अरबी शब्दों से बना है. 'फितना' का मतलब अराजकता या बगावत, जो किसी 'अच्छे हुकूमत' के खिलाफ हो. 'ख्वारिज' का मतलब 'बाहर निकलने वाले'. ये नाम इस्लाम के पहले फित्ने (656-661 ई.) से आया, जब हजरत अली के समर्थक मुआविया से जंग लड़ रहे थे. अली साहब ने समझौता किया, तो कुछ लोग नाराज होकर उनकी फौज छोड़ दीं. ये लोग खुद को सबसे नेक मानते थे, लेकिन बाकी मुसलमानों को 'काफिर' ठहराते और कत्लेआम मचाते. आज पाकिस्तान इसे TTP पर चिपका रहा है. TTP खुद को 'पश्तूनों के हक के लिए जिहाद' कहता है, लेकिन पाक सेना कहती है – ये बस इस्लाम को बदनाम करने वाले 'फित्नेबाज' हैं. अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया गया कि TTP को अब 'फितना-अल-ख्वारिज' ही बोलो. उसकी वजह यह थी कि ये नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये तो इस्लाम के बाहर के लोग हैं, इनका साथ मत दो. 

क्यों बढ़ा ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल?
पिछले दो महीनों में पाकिस्तान में हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारी हमले
सुरक्षा बलों पर अचानक बढ़ी फायरिंग
सरहदी इलाकों में TTP के सक्रिय ठिकाने
लगातार मारे जा रहे सैनिक

एक तरफ सेना ने कई बड़े ऑपरेशन में करीब 60 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है. और  इन अभियानों में सेना बार-बार इन्हीं मारे गए आतंकियों को 'फितना-अल-ख्वारिज' कह रही है.

 भारत पर आरोप क्यों?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सार्वजनिक मंचों पर खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि ख्वारिज समूहों को भारत और अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है. हालांकि,
भारत इन आरोपों को बार-बार खारिज करता है और इसे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा विफलताओं को छिपाने की कोशिश बताता है. अफगानिस्तान भी यही कहता है कि TTP पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है. पाकिस्तान विपक्ष का आरोप है कि सरकार और सेना धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल भावनाएं भड़काने और राजनीतिक असफलता छिपाने के लिए कर रहे हैं.

पाकिस्तान क्यों बौखलाया है?
 TTP पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद TTP को नई ऊर्जा मिली है. मौजूदा हालात में दोनों देशों में तनाव बहुत है. आंतरिक दबाव बढ़ा है. आम जनता में डर समाया है. राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है. आर्थिक संकट के बीच लगातार असफल हो रही आतंक-रोधी रणनीति से सरकार पर भरोसा घट गया है. ऐसे माहौल में सेना “ख्वारिज” शब्द का इस्तेमाल कर पूरी लड़ाई को धार्मिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रही है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

