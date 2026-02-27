'अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा...,' काबुल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ, तालिबान को देने लगे धमकी; दोनों तरफ छिड़ी खूनी जंग

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनअब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा..., काबुल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ, तालिबान को देने लगे धमकी; दोनों तरफ छिड़ी खूनी जंग

Pakistan Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी है. तालिबान का सामना करने के लिए इस्लामाबाद ने ऑपरेशन 'गजब लिल हक' चलाया है, जिसके तहत तालिबान की ओर से किए गए हमले का जवाब दिया जा रहा है. इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर हमला बोला है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 04:52 PM IST
Afghanistan-Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर जंग छिड़ी है. दोनों देश एक-दूसरे पर जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर रहे हैं. दोनों तरफ कत्लेआम चल रहा है. बता दें कि गुरुवार (26 फरवरी 2026) को अफगानिस्तान के पलटवार से पाकिस्तान हिल गया, जिसके बाद मुनीर की सेना ने अपने 55 से ज्यादा मृत सैनिकों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन 'गजब लिल हक' को अंजाम दिया. इसके तहत पाक ने रात को अफगानिस्तान में काबुल से लेकर कांधार तक बड़ी मिलिट्री एयरस्ट्राइक की. तालिबान की ओर से इस हमले को कंफर्म किया गया है. सेना के अलावा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी तालिबान पर अपना गुस्सा निकाला है. 

क्या है ऑपरेशन 'गजब लिल हक'?  

पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक अफगानिस्तान पर इस्लामाबाद की एयरस्ट्राइक तालिबानी हवाई हमले का जवाब है, जिसमें तालिबानी लड़ाकों और अफगान बलों की ओर से किए गए बिना उकसावे के हमलों के बाद अंजाम दिया गया है. पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय ने ऑपरेशन 'गजब लिल हक' के शुरू होने की जानकारी दी. इसका अर्थ होता है न्याय के लिए क्रोध. 'द डॉन' अखबार के मुताबिक गुरुवार (26 फरवरी 2026) दोनों देश के बीच चल रही मौजूदा झड़पों में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 133 अफगान तालिबानी मारे गए हैं.  

ये भी पढ़ें- Afghanistan-Pakistan conflict LIVE: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हालात बिगड़े, 150 से ज्यादा की मौत; PAK जेट गिराने का दावा

भड़के ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ओपन वॉर का ऐलान करते हुए अभियान जारी रखने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सेना अफगान तालिबान की आक्रामकता का करारा जवाब दे रही है. आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ हमेशा सकारात्मक बर्ताव किया. यहां तक की उसने अफगान शरणार्थियों को शरण भी दिया, लेकिन अब हमारा धैर्य समाप्त हो गया है. अब खुला युद्ध छिड़ गया है. 

ये भी पढ़ें- क्या है Durand Line? 133 साल पुरानी डूरंड लकीर की वजह से एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं पाकिस्तान-अफगानिस्तान, खुली जंग का ऐलान

पाकिस्तान का TTP पर हमला 

बता दें कि पाकिस्तान ने उसपर बढ़ते हमलों को लेकर तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है. इस समूह ने लंबे समय से पाकिस्तान पर विद्रोह को अंजाम दिया है. वहीं अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद के इन आरोप का हमेशा से खंडन किया है. काबुल का तर्क है कि  पाकिस्तान अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले समूहों को पनाह देता है और अफगान संप्रभुता का अपमान करता है. 

 

 

 

Shruti Kaul

Pakistan News

Trending news

