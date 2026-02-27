'अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा...,' काबुल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ, तालिबान को देने लगे धमकी; दोनों तरफ छिड़ी खूनी जंग

Afghanistan-Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर जंग छिड़ी है. दोनों देश एक-दूसरे पर जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर रहे हैं. दोनों तरफ कत्लेआम चल रहा है. बता दें कि गुरुवार (26 फरवरी 2026) को अफगानिस्तान के पलटवार से पाकिस्तान हिल गया, जिसके बाद मुनीर की सेना ने अपने 55 से ज्यादा मृत सैनिकों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन 'गजब लिल हक' को अंजाम दिया. इसके तहत पाक ने रात को अफगानिस्तान में काबुल से लेकर कांधार तक बड़ी मिलिट्री एयरस्ट्राइक की. तालिबान की ओर से इस हमले को कंफर्म किया गया है. सेना के अलावा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी तालिबान पर अपना गुस्सा निकाला है.

क्या है ऑपरेशन 'गजब लिल हक'?

पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक अफगानिस्तान पर इस्लामाबाद की एयरस्ट्राइक तालिबानी हवाई हमले का जवाब है, जिसमें तालिबानी लड़ाकों और अफगान बलों की ओर से किए गए बिना उकसावे के हमलों के बाद अंजाम दिया गया है. पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय ने ऑपरेशन 'गजब लिल हक' के शुरू होने की जानकारी दी. इसका अर्थ होता है न्याय के लिए क्रोध. 'द डॉन' अखबार के मुताबिक गुरुवार (26 फरवरी 2026) दोनों देश के बीच चल रही मौजूदा झड़पों में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 133 अफगान तालिबानी मारे गए हैं.

भड़के ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ओपन वॉर का ऐलान करते हुए अभियान जारी रखने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सेना अफगान तालिबान की आक्रामकता का करारा जवाब दे रही है. आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ हमेशा सकारात्मक बर्ताव किया. यहां तक की उसने अफगान शरणार्थियों को शरण भी दिया, लेकिन अब हमारा धैर्य समाप्त हो गया है. अब खुला युद्ध छिड़ गया है.

पाकिस्तान का TTP पर हमला

बता दें कि पाकिस्तान ने उसपर बढ़ते हमलों को लेकर तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है. इस समूह ने लंबे समय से पाकिस्तान पर विद्रोह को अंजाम दिया है. वहीं अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद के इन आरोप का हमेशा से खंडन किया है. काबुल का तर्क है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले समूहों को पनाह देता है और अफगान संप्रभुता का अपमान करता है.