Taiwan China News: बहुत दिनों से चीनी दबंगई सह रहे ताइवान का टूटा सब्र, बना लिया ड्रैगन को खत्म करने वाला 'विनाशक'

Taiwan's new defense system: कई सालों से चीनी की सैन्य घुड़की सह रहे ताइवान के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है. ताइवान ने दुनिया का वो खतरनाक किलर सिस्टम तैयार कर लिया है, चीनी मिसाइलों के लॉन्च होते ही खल्लास कर सकता है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:34 PM IST
What is Taiwan new hypersonic missile system: ताइवान पर कब्जे के लिए ताक लगाए बैठे चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने दुनिया के सामने नया किलर सिस्टम पेश किया है. ताइवान का दावा है कि उसका ये डिफेंस सिस्टम चीन की हर चाल को तबाह कर सकता है. आखिर ताइवान जैसा छोटा सा देश ड्रैगन को चैलेंज कैसे कर रहा है. असल में चीन की साजिशों से आजिज़ आ चुके ताइवान ने अब ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है. इसके लिए ताइवान ने अपनी रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनान का बड़ा कदम उठाया है.

2 लाख 30 हजार फीट की ऊंचाई तक दुश्मन 'खल्लास'!

ताइवान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम चियांग-कॉन्ग इंटरसेप्टर को दुनिया के सामने पेश कर दिया है. दावा है कि ये मिसाइल सिस्टम 2 लाख 30 हजार फीट की ऊंचाई तक दुश्मन के मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है. यह  एक ऐसी मिसाइल बताई जा रही है, जो मैक 5 से भी अधिक की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है. इसमें दो हिस्से होते हैं एक बूस्टर और एक किल व्हीकल, इससे ही यह हवा में जाकर निशाने पर सटीक वार कर टारगेट को तबाह कर देता है.

एक साथ कई टारगेट को बना सकता है निशाना

आपको बता दें कि इस मिसाइल में AESA रडार सिस्टम लगा है जिसे ताइवान ने खुद ही बनाया है. ये रडार एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है. साथ ही उड़ान के दौरान डेटा अपडेट करता रहता है ताकि निशाना एकदम सटीक लगाया जा सके. इसका मोबाइल लॉन्चर सिस्टम चार मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, साथ ही ये इन मिसाइलों को तुरंत लॉन्च भी कर सकता है. इसमें अपनी पावर सप्लाई भी है जिससे इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है.

चीनी मिसाइलों को हवा में फोड़ने का प्लान

यह मिसाइल सिस्टम खास तौर पर चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है. ताइवान लंबे समय से चीन से बढ़ते खतरे का सामना करता आ रहा है. ताइवान की योजना है कि यह सिस्टम उसके मौजूदा डिफेंस नेटवर्क के मिड-लेवल डिफेंस को मजबूत करेगा. इससे यह दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा. ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल के आने से एशिया के सुरक्षा संतुलन पर असर पड़ सकता है. इससे अब ताइवान की डिफेंस पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

