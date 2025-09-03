DNA: बीजिंग में संहारक हथियारों के साथ भव्य परेड करके चीन ने दुनिया को क्या संदेश दिया? यूएस समेत भारत के लिए भी चेतावनी

What is the message of China military parade: ट्रंप के सपने में इस समय शायद चीन की परेड ही चल रही है. बुधवार सुबह, जब बीजिंग में 26 देशों के राष्ट्र-प्रमुखों की मौजूदगी के बीच..चीन की सैन्य परेड हो रही थी, तब ट्रंप अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे. आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप, इस परेड को देखने के बाद आपा खोने लगे. जिस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुले मंच से कह रहे थे कि कमजोर देशों के सामने दादागीरी दिखाने और उन्हें धमकाने से दुनिया नहीं चल सकती. उस समय ट्रंप ये आरोप क्यों लगा रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग साजिश रच रहे हैं..ये आज आपको समझना चाहिए. और इसके लिए आपको बीजिंग में हुई आज की विक्ट्री परेड देखनी चाहिए.

चीन ने परेड में दिखाए अपने खतरनाक हथियार

इस परेड में चीन ने पहली बार अपने उन हथियारों को दिखाया है. जो आज तक दुनिया की नजर से छिपे थे. इन हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं चीन के NUCLEAR WARHEAD यानी परमाणु बम.तिकोने आकार की रॉकेट जैसी वस्तु वाले हथियार ही वो NUCLEAR WARHEAD होते हैं. जिन्हें मिसाइल में फिट करके एटमी हमला किया जाता है.

आज चीन कितनी बड़ी एटमी पावर बन चुका है..इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 60 के दशक में अपना एटमी प्रोग्राम शुरु करने वाला चीन आज चीन परमाणु वॉरहेड्स के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस है. जिसके पास तकरीबन 4310 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 3700 एटमी वॉरहेड हैं. तीसरे नंबर पर है चीन, जिसके तरकश में आज 600 एटमी हथियार हैं.

आज तक किसी भी मिलिट्री परेड में चीन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रदर्शन नहीं किया था. लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप से तनातनी के बीच...जिनपिंग ने एटमी हथियारों का सीधा प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि चीन एक एटमी ताकत है और किसी भी कीमत पर डॉनल्ड ट्रंप चीन या उसके मित्र देशों को कमतर करके नहीं आंक सकते. एटमी हथियारों के साथ ही साथ चीन ने पहली बार न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली आधुनिक मिसाइल DONG FENG-5 C के दर्शन भी दुनिया को कराए हैं.

खतरनाक DONG FENG-5 C मिसाइल का किया प्रदर्शन

जैसे ही एटमी वॉरहेड्स का काफिला निकला तो मिसाइलों की प्रदर्शनी में सबसे आगे DONG FENG-5 C ही नजर आई. सामरिक दुनिया के जानकार इस मिसाइल को धरती के सबसे घातक हथियारों में से एक मानते हैं. इसी वजह से आपको भी इस मिसाइल की खासियत बेहद गौर से देखनी चाहिए.

DONG FENG एक ICBM यानी INTER CONTINENTAL BALLISTIC MISSILE है. जिसकी रेंज 13 हजार से 16 हजार किलोमीटर के बीच बताई जाती है. ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड्स यानी बड़े बम लेकर जा सकती है. जिसका मतलब है कि एक मिसाइल 12 टारगेट पर हमला कर सकती है. इसकी गति है मैक 22 यानी आवाज से 22 गुना ज्यादा. इस मिसाइल को खासतौर पर एटमी वॉरहेड दागने के लिए ही तैयार किया गया है.

जिनपिंग ने इस परेड में सिर्फ चीन की NUCLEAR POWER का ही प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपने साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक मंच पर लाकर इस नए गठबंधन की परमाणु शक्ति को भी जाहिर किया है. बीजिंग में तैयार किए गए इस सामरिक मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल था. यानी TIANMEN SQUARE पर हो रही इस परेड में ऐसे किरदार शामिल थे. जिनके हाथों में 5 हजार परमाणु बमों का बटन मौजूद है. एटम बम और बड़ी मिसाइलों के साथ ही साथ मिलिट्री परेड में चीन की एयरफोर्स ने उस लड़ाकू विमान को भी शामिल किया. जिसे चीन गेमचेंजर करार देता है.

लड़ाकू विमान दिखाकर ट्रंप को खूब चिढ़ाया

इस विमान को चीन ने नाम दिया है J-35....चीन का दावा है कि J-35 पांचवीं पीढ़ी का ऐसा फाइटर जेट है...जो पूरी तरह स्टेल्थ तकनीक से लैस है. यानी इस विमान को किसी भी राडार के जरिए देख पाना नामुमकिन है. इससे पहले चीन के एक एयरशो में इस फाइटर जेट की एक छोटी सी झलक दिखी थी. लेकिन जिनपिंग ने अपने POWER SHOW में...इस विमान को चीन की एयरफोर्स के करिश्मे के तौर पर दिखाया है.

पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट...ये वो सैन्य तमगा है. जिसपर ट्रंप को घमंड था. उन्हें अमेरिका की वायुशक्ति सबसे सुप्रीम लगती थी. चीन की मिलिट्री परेड में ट्रंप के इस गुरूर को भी चुनौती दी गई. J-35 के साथ ही साथ...चीन ने अपने सबसे आधुनिक UCAV यानी मानव रहित लड़ाकू विमान GJ-11 को भी परेड में शामिल किया. चीन ने इस ड्रोन या यूं कहें कि ड्रोन जैसे लड़ाकू विमान को LOYAL WINGMAN प्रोग्राम के तहत विकसित किया है.

अब हम आपको इस पायलट रहित लड़ाकू विमान की जानकारी देने जा रहे हैं. इस UCAV में 2 हजार किलोग्राम तक के विस्फोटक यानी बम फिट किए जा सकते हैं. एक बार उड़ान भरने के बाद ये 4 हजार किलोमीटर तक का दायरा कवर कर सकता है. इसकी रफ्तार तकरीबन 1 हजार किलोमीटर प्रति घंटा है. चीन का दावा है कि ये ड्रोन भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है.

अमेरिका को जिनपिंग ने क्या संदेश दिया?

उड़ने वाले ड्रोन के साथ ही साथ चीन ने पानी में तैरने वाली ड्रोन बोट्स भी पहली बार मिलिट्री परेड में दिखाईं. यानी एक परेड से चीन ने अपने सामरिक जखीरे और तकनीक का प्रदर्शन इस दुनिया के सामने कर दिया है और डॉनल्ड ट्रंप को बता दिया है कि आज की MULTIPOLAR दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ी पावर नहीं रह गया है.

इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बीजिंग की धरती से पश्चिम और खासकर अमेरिका विरोधी ब्लॉक ने अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन किया. अब हम आपको इस प्रदर्शन का असर दिखाने जा रहे हैं. जो सीधे ट्रंप के दिमाग पर हुआ है. इस प्रभाव को समझने के लिए आपको डॉनल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट...बेहद गौर से पढ़ना चाहिए.

इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'आप सभी को मेरी शुभकामनाएं...हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं...उनका हमें भलीभांति पता है.' यहां वो जिन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे वो थे जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग. उनके लिए ही ट्रंप ने लिखा कि आप सभी को मेरी शुभकामनाएं.

जिनपिंग के उकसावे पर भड़क उठे ट्रंप

ये दरअसल ट्रंप का तंज था..गुस्सा था..आक्रोश था. बीजिंग में जिस तरह शक्ति का प्रदर्शन किया गया. उससे ट्रंप का खफा होना लाजमी था. ट्रंप की ऐसी प्रतिक्रिया..उनकी बौखलाहट का प्रमाण है. अब हम आपको ट्रंप की बौखलाहट का एक और सबूत दिखाते हैं. जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH SOCIAL पर जाहिर किया है.

बीजिंग में परेड से पहले...TRUTH SOCIAL पर ट्रंप ने लिखा था. बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका की उस कुर्बानी का जिक्र अपने भाषण में करेंगे. जिसके जरिए चीन को विदेशी आक्रांताओं से स्वतंत्रता मिली थी. चीन की आजादी के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों ने बलिदान दिया था. मुझे लगता है कि शी जिनपिंग के भाषण में अमेरिकी प्रयासों और कुर्बानी का जिक्र होगा.

ट्रंप की इस कथित उम्मीद पर भी बीजिंग की मिलिट्री परेड में पानी फिर गया. शी जिनपिंग ने भाषण तो दिया. भाषण में चीन का जिक्र भी किया. लेकिन जो ट्रंप चाहते थे. वो जिनपिंग के भाषण में कही सुनाई नहीं दिया. इस ट्रंप विरोधी परेड के दौरान जिनपिंग ने क्या कुछ कहा, वो आपको जानना चाहिए ताकि आप वर्तमान जियो पॉलिटिक्स की दशा और दिशा समझ पाएं

जिनपिंग का रेड आर्सेनल डॉक्टरिन क्या है?

अपने भाषण में जिनपिंग ने कहा...आज मानवता फिर एक बार शांति और टकराव में से एक विकल्प चुनने को मजबूर है. चीन के लोग हमेशा की तरह न्यायसंगत पक्ष का ही साथ देंगे. चीन एक महान देश है, जिसने कभी भी किसी किस्म की दादागीरी के आगे सिर नहीं झुकाया है. चीन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और चीन की सामरिक शक्ति में निरंतर इजाफा किया जाएगा.

न्यायसंगत पक्ष जैसा शब्द प्रयोग करके जिनपिंग ने इशारों में ट्रंप और उनके टैरिफ को टकराव की वजह करार दे दिया. साथ ही इशारों में जिनपिंग ने ट्रंप के कदमों को दादागीरी भी बता दिया है. चीन की सामरिक शक्ति जैसा शब्द प्रयोग करके जिनपिंग ने एक बार फिर उस डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, जिसे सामरिक दुनिया में RED ARSENAL यानी लाल हथियार कहा जाता है.

अब हम आपको जिनपिंग की इसी RED ARSENAL DOCTRINE के बारे में बताते हैं. इस RED ARSENAL नीति को जिनपिंग ने ही शुरु किया था. इस नीति का मकसद था हथियारों के क्षेत्र में उन्नत तकनीक हासिल करना और अमेरिकी सामरिक शक्ति को सीधी टक्कर देना. इस नीति में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वो है कि वर्ष 2049 तक चीन की सेनाओं के सभी अंग अमेरिकी मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर बनाए जाएं. इस नीति का मकसद है दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान और इंडो पैसेफिक तक अमेरिकी दबदबे और दखल को पूरी तरह खत्म करना.

बीजिंग में अमेरिका विरोधी धड़े को एक मंच पर लाने के साथ ही साथ RED ARSENAL पॉलिसी को आगे बढ़ाने का जो दावा जिनपिंग ने किया है. वो सीधे तौर पर बताता है कि चीन ने अब अमेरिका विरोधी नीति का दायरा बढ़ा रहा है. RED ARSENAL का मकसद सिर्फ अमेरिका को सामरिक चुनौती देना था. लेकिन ब्रिक्स और SCO के मंच से आर्थिक ध्रुवीकरण के प्रयास सीधा और साफ संकेत देते हैं कि चीन या कोई और अमेरिका विरोधी देश अब आर्थिक टकराव से भी परहेज नहीं करना चाहता. दुनिया में हो रहे इन बदलावों की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है ट्रंप का वो टैरिफ, जिसे ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया है.