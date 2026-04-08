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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशहबाज शरीफ ने खुद कराई अपनी बेइज्जती, ईरान युद्ध रुकवाने वाला मैसेज भी ट्रंप से लिखवाया !

शहबाज शरीफ ने खुद कराई अपनी बेइज्जती, ईरान युद्ध रुकवाने वाला मैसेज भी ट्रंप से लिखवाया !

क्या शहबाज शरीफ अमेरिका के मोहरा बनकर रह गए हैं? पाकिस्तान के पीएम का कुछ घंटे पहले ईरान-अमेरिका युद्ध रुकवाने को लेकर किया गया पोस्ट तो यही कहता है. अब पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:55 AM IST
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शहबाज शरीफ ने खुद कराई अपनी बेइज्जती, ईरान युद्ध रुकवाने वाला मैसेज भी ट्रंप से लिखवाया !

ईरान-अमेरिका के युद्धविराम में शहबाज शरीफ मोहरा बनकर रह गए हैं! जब से चीन की अंदरूनी भूमिका की बात पता चली है, शहबाज शरीफ की हो रही तारीफ भी खोखली साबित हो रही है. अब सोशल मीडिया के 'धुरंधरों' ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है. दरअसल, ईरान युद्ध रुकवाने को लेकर शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा है, उसकी एडिट हिस्ट्री चौंकाने वाली है. इससे अब शहबाज की चौतरफा थू-थू हो रही है. भारत में लोग पाकिस्तानी पीएम की मौज लेने लगे हैं. क्या शहबाज ने एआई से मैसेज लिखवाया या ट्रंप का लिखा चिपकाया? 

दरअसल, शहबाज शरीफ के पोस्ट की वर्जन हिस्ट्री निकालने पर पता चला कि पाक पीएम जो भी एक्स पर लिख रहे थे, उन्हें किसी और ने दिया था. हां, शीर्षक था 'Draft - Pakistan's PM Message on X'. अब सवाल यह है कि क्या पाक पीएम किसी और का लिखा कॉपी पेस्ट कर रहे थे या उनकी टीम ने एआई से यह मैसेज टाइप करवाया. सच्चाई जो भी हो, इससे यह तो साफ हो गया है कि शहबाज शरीफ किसी और के इशारे पर नाच रहे हैं.  

ट्रंप का लिखा चिपका रहे पाक पीएम

हां, एक एंगल यह भी उभरकर सामने आया है. सोशल मीडिया के कई 'खिलाड़ी' शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट का पोस्टमार्टम करके बैठे हैं. इससे पता चलता है कि जो पोस्ट उन्होंने कुछ ही सेकेंड में डिलीट कर दिया था, उसमें उन्होंने क्या गलती कर दी थी. लोग मौज ले रहे हैं कि क्या यह पोस्ट लिखने के लिए ट्रंप कमांड दे रहे थे और शहबाज उसका अक्षरश: पालन कर रहे थे? पाकिस्तान के पीएम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि यह महाशय अपने आप कुछ भी सही काम नहीं कर सकते. 

पढ़ें: सीजफायर पर 'चौधरी' बन रहा पाकिस्तान, लेकिन रातोंरात ईरान-अमेरिका का 'महायुद्ध' किसी और ने रुकवाया

1 करोड़ लोगों ने पढ़ा लेकिन...

शहबाज शरीफ के जिस ट्वीट की बात हो रही है, वह उन्होंने 8 अप्रैल को 12.47 am पर आखिरी बार एडिट किया था. इसे पोस्ट करने के बाद कई बार एडिट किया गया. हां, सुबह 7 बजे तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके थे. हालांकि, अब पता चल रहा है कि अंदर क्या खेला हुआ है. 

इस पोस्ट में शरीफ ने लिखा है, 'मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, लेबनान और दूसरे स्थानों सहित हर जगह तत्काल युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं, जो कि 'तत्काल प्रभाव से' लागू होगा. मैं इस विवेकपूर्ण कदम का स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. साथ ही, मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आमंत्रित करता हूं, जिससे सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते के लिए आगे की बातचीत हो सके.'

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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