Pakistan space agency: क्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कई लोगों को हैरान करता है. पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है, पाकिस्तान 2026 के आखिर में अपने पहले एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में भेजने की तैयारी कर रहा है. इस मुहिम के लिए PAK एक तीर से दो निशाने लगा रहा है. यहां हैरानी की बात यह भी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन पहले 10 देशों में से एक था जिसने स्पेस रिसर्च के लिए एक एजेंसी बनाई थी. पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी 'सुपारको' 1961 में बनी थी जबकि भारत की स्पेस एजेंसी 'इसरो' की स्थापना साल 1969 में हुई थी. मतलब भारत के अंतरिक्ष एजेंसी से करीब आठ साल पहले, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान के भाग्य फूटते चले गए तो उसके स्पेस वाले सपने का सत्यानास हो गया.

2026 में क्या करेगा पाकिस्तान

7 फरवरी, 2026 को, इस ऐतिहासिक मिशन के लिए दो कैंडिडेट को ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट किया गया था. दोनों एस्ट्रोनट्स बनने के लिए महीनों से चीन में पसीना बहा रहे हैं. ये लोग चीनी एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में तियांगोंग स्पेस स्टेशन की यात्रा की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं.

सुपारको क्या है?

स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन, जिसे सुपारको के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है. 1961 में पाकिस्तान ने 'सुपारको' की स्थापना की तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अब्दुस सलाम के नेतृत्व में इसे मजबूत करने की कोशिश की गई. इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर वाली सुपारको ने खेती, क्लाइमेट चेंज और शहरी प्लानिंग पर नज़र रखने के लिए स्वदेशी सैटेलाइट क्षमताएं विकसित करने में दशकों का वक्त लगा दिया.

12 फरवरी, 2026 को, पाकिस्तान ने चीन के यांगजियांग सीशोर लॉन्च सेंटर से अपना दूसरा स्वदेशी अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट, PRSC-EO2, सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह मिशन एक अहम पड़ाव है क्योंकि इसे समुद्र पर आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किया गया था, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का एक नया लेवल दिखाता है.

2025 में एक चीनी रॉकेट पर एक पाकिस्तानी सैटेलाइट लॉन्च किया गया.

EO-2 सैटेलाइट को हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पूरे देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिसोर्स मैपिंग को मज़बूत करेगा.

2024 में, पाकिस्तान ने ICUBE-Qamar लॉन्च किया, जो एक मिनी-सैटेलाइट है जिसने Chang'e-6 मिशन के हिस्से के तौर पर चांद का चक्कर लगाया.

जबकि 1962 में सुपारको ने नासा की मदद से रेहबर-1 रॉकेट लॉन्च किया. वह ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया था. 'रेहबर-1' एक टू-स्टेज वाला रॉकेट था जिसका उद्देश्य पृथ्वी के ऊपरी वातावरण की स्टडी करना था. उस समय तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो 1969 में इसरो के रूप में औपचारिक हुआ शुरुआती चरण में था. 1990 में पहला सैटेलाइट 'बदर-1' चीन की मदद से लॉन्च हुआ. लेकिन 25 साल तक पाकिस्तानी के कर्ताधर्ता अपनी एजेंसी के काम-काज पर चुप्पी साधकर बैठे रहे, इसके चलते सुपारको का प्रदर्शन एकदम फुस्स हो गया. कुल मिलाकर पाकिस्तान कछुए की रफ्तार से स्पेस वर्ल्ड का ककहरा यानी क ख ग घ सीख रहा है.