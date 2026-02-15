Advertisement
trendingNow13110939
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनक्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है? अगर है तो उसका नाम क्या है

क्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है? अगर है तो उसका नाम क्या है

Pakistan rocket launch: पाकिस्तान, चीन के साथ पार्टनरशिप करते हुए साल 2026 के अंत में अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजने वाला है. कैसी हैं तैयारियां, क्या है सुपारको और उसका मिशन, आइए जानते हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है? अगर है तो उसका नाम क्या है

Pakistan space agency: क्या पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कई लोगों को हैरान करता है. पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है, पाकिस्तान 2026 के आखिर में अपने पहले एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में भेजने की तैयारी कर रहा है. इस मुहिम के लिए PAK एक तीर से दो निशाने लगा रहा है. यहां हैरानी की बात यह भी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन पहले 10 देशों में से एक था जिसने स्पेस रिसर्च के लिए एक एजेंसी बनाई थी. पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी 'सुपारको' 1961 में बनी थी जबकि भारत की स्पेस एजेंसी 'इसरो' की स्थापना साल 1969 में हुई थी. मतलब भारत के अंतरिक्ष एजेंसी से करीब आठ साल पहले, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान के भाग्य फूटते चले गए तो उसके स्पेस वाले सपने का सत्यानास हो गया.

2026 में क्या करेगा पाकिस्तान

7 फरवरी, 2026 को, इस ऐतिहासिक मिशन के लिए दो कैंडिडेट को ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट किया गया था. दोनों एस्ट्रोनट्स बनने के लिए महीनों से चीन में पसीना बहा रहे हैं. ये लोग चीनी एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में तियांगोंग स्पेस स्टेशन की यात्रा की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुपारको क्या है?

स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन, जिसे सुपारको के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है. 1961 में पाकिस्तान ने 'सुपारको' की स्थापना की तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अब्दुस सलाम के नेतृत्व में इसे मजबूत करने की कोशिश की गई. इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर वाली सुपारको ने खेती, क्लाइमेट चेंज और शहरी प्लानिंग पर नज़र रखने के लिए स्वदेशी सैटेलाइट क्षमताएं विकसित करने में दशकों का वक्त लगा दिया.

12 फरवरी, 2026 को, पाकिस्तान ने चीन के यांगजियांग सीशोर लॉन्च सेंटर से अपना दूसरा स्वदेशी अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट, PRSC-EO2, सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह मिशन एक अहम पड़ाव है क्योंकि इसे समुद्र पर आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किया गया था, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का एक नया लेवल दिखाता है.

2025 में एक चीनी रॉकेट पर एक पाकिस्तानी सैटेलाइट लॉन्च किया गया.

EO-2 सैटेलाइट को हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पूरे देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिसोर्स मैपिंग को मज़बूत करेगा.

2024 में, पाकिस्तान ने ICUBE-Qamar लॉन्च किया, जो एक मिनी-सैटेलाइट है जिसने Chang'e-6 मिशन के हिस्से के तौर पर चांद का चक्कर लगाया. 

जबकि 1962 में सुपारको ने नासा की मदद से रेहबर-1 रॉकेट लॉन्च किया. वह ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया था. 'रेहबर-1' एक टू-स्टेज वाला रॉकेट था जिसका उद्देश्य पृथ्वी के ऊपरी वातावरण की स्टडी करना था. उस समय तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो 1969 में इसरो के रूप में औपचारिक हुआ शुरुआती चरण में था. 1990 में पहला सैटेलाइट 'बदर-1' चीन की मदद से लॉन्च हुआ. लेकिन 25 साल तक पाकिस्तानी के कर्ताधर्ता अपनी एजेंसी के काम-काज पर चुप्पी साधकर बैठे रहे,  इसके चलते सुपारको का प्रदर्शन एकदम फुस्स हो गया. कुल मिलाकर पाकिस्तान कछुए की रफ्तार से स्पेस वर्ल्ड का ककहरा यानी क ख ग घ सीख रहा है. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख