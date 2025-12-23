गद्दाफी के टूटे-बिखरे देश को कौन सा चीनी हथियार बेच रहा पाकिस्तान? आसिम मुनीर ने कर दी बड़ी गलती

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनगद्दाफी के टूटे-बिखरे देश को कौन सा चीनी हथियार बेच रहा पाकिस्तान? आसिम मुनीर ने कर दी बड़ी गलती

हां, हो सकता है पाकिस्तान और लीबिया की डिफेंस डील आसिम मुनीर की बड़ी गलती साबित हो. गद्दाफी के पूरे देश में कोई एक सरकार नहीं है. कुछ हिस्से पर लीबियन आर्मी का कब्जा था, बैन के बावजूद पाकिस्तान ने हथियार बेचने की डील कर ली. वहां मुनीर अपनी शेखी भी बघारे. अब पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है. 

Dec 23, 2025, 12:45 PM IST
अपने अंदर से खौफ निकाल दो, पाकिस्तान ने यह सबक काफी पहले ही सीख लिया था. हाल में भारत के साथ जो कुछ हुआ, हमने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखा दी. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एयरफोर्स ने जो तकनीक का इस्तेमाल किया उसमें 90 प्रतिशत देसी थी. हमने भारत के राफेल, S400, मिग29, मिराज 2000... नॉर्थ अफ्रीका में पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के देश लीबिया में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो तकरीर पेश की है, उसे सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए. भारत के खिलाफ झूठ बोलकर खूब शेखी बघारी. पता चला है कि लीबिया और पाकिस्तान ने बड़ी डिफेंस डील की है. सवाल यह है कि कौन सा लीबिया, वहां तो कोई एक सरकार ही नहीं है फिर मुनीर किससे डील कर आए? दूसरा सवाल पाकिस्तान गद्दाफी के देश को कौन सा हथियार देगा. आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि आतंकियों की फैक्ट्री वाला मुल्क कौन सा ऐसा मारक हथियार बनाता है? 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चार पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी को सैन्य उपकरण बेचने के लिए 4 अरब डॉलर से भी बड़ा सौदा किया है. यहां गौर करना जरूरी है कि इस अशांत और अस्थिर देश पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हथियारों का बैन भी लगा हुआ है. 

पाक अधिकारियों ने बताया है कि यह डील पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार बिक्री में से एक है. पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लीबियन आर्मी के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच बेनगाजी में एक मीटिंग के बाद डील पर मुहर लगी. हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इसकी वजह कहीं नई मुश्किल तो नहीं? बैन वाले देश से मुनीर डील कर आए.  

जी हां, लीबिया की सेना के साथ किसी भी हथियार समझौते की जांच हो सकती है क्योंकि 2011 में NATO समर्थित विद्रोह के बाद लीबिया में लंबे समय से अस्थिरता है. उसी समय मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया गया था और देश प्रतिद्वंद्वी सरकारों के बीच बंट गया. 

पाकिस्तान लीबिया को क्या बेचेगा?

जो कागजात पता चले हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान 16 JF-17 फाइटर जेट और 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लीबिया को बेच रहा है. जेएफ-17 एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है. सुपर मुशाक का इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है. एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया है कि इस डील में जमीन, समुद्र और हवा के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री शामिल है. इसकी सप्लाई दो से ढाई साल में पूरी होनी है. 

उधर, लीबिया नेशनल आर्मी के मीडिया चैनल ने जानकारी दी है कि इस गुट ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें हथियारों की बिक्री, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य निर्माण शामिल है. इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. 

लीबिया में तो सरकार ही नहीं?

हां, यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि गद्दाफी के पतन के बाद से देश में अस्थिरता बनी हुई है. फिलहाल प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा की अगुआई वाली संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एकता सरकार पश्चिमी लीबिया के ज्यादातर हिस्से को नियंत्रित करती है. मुनीर ने जिनके साथ डील की है, वो हफ्तार की LNA पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को नियंत्रित करती है, जिसमें प्रमुख तेल क्षेत्र शामिल हैं. दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं. 

हथियारों पर प्रतिबंध

लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र ने हथियारों का प्रतिबंध लगा रखा है. इसके लिए हथियारों और संबंधित सामग्री के हस्तांतरण के लिए संयुक्त राष्ट्र से परमिशन लेना जरूरी है. दिसंबर 2024 में एक्सपर्ट के एक पैनल ने संयुक्त राष्ट्र को दी एक रिपोर्ट में कहा था कि लीबिया पर हथियारों का प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पा रहा है. कुछ देश प्रतिबंधों के बावजूद पूर्वी और पश्चिमी लीबिया दोनों तरफ सेनाओं को सैन्य प्रशिक्षण और सहायता दे रहे हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान या लीबिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध से छूट के लिए किसी तरह का आवेदन किया था या नहीं.

पढ़ें: तब तो ऑपरेशन सिंदूर भी गलत नहीं था...आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हुए पाकिस्तान के मौलाना

हां, पाकिस्तानी अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि इस सौदे ने संयुक्त राष्ट्र के किसी भी हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है. एक अधिकारी ने कहा कि लीबिया के साथ डील करने वाला पाकिस्तान अकेला देश नहीं है. दूसरे अधिकारी ने कहा कि हफ्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं है. एक अन्य ने तर्क रखा कि बढ़ते ईंधन निर्यात को देखते हुए बेनगाजी के अधिकारी पश्चिमी सरकारों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

About the Author
Anurag Mishra
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

