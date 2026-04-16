भारत के परिसीमन बिल में PoJK को लेकर ऐसा क्या प्रावधान किया गया, जिससे बिलबिला कर रह गया है पाकिस्तान?

Pakistan Reaction on India Delimitation Bill 2026 on PoJK: संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने संसद में डेलिमिटेशन बिल 2026 पेश कर दिया है. इस बिल में एक अहम प्रावधान है, जो पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) से जुड़ा है. बिल में साफ लिखा है कि 'जब PoJK का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा, तब चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के तहत आने वाले उन क्षेत्रों में परिसीमन कर सकेगा.' भारत के इस स्ट्रेटजिक मूव से पाकिस्तान बिलबिला गया है और उसने बिल की आलोचना करते हुए अपनी बौखलाहट दिखाई है.

PoJK के लिए 24 सीटें आरक्षित

बताते चलें कि मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें PoJK के लिए आरक्षित हैं. जबकि 90 सीटों पर इस वक्त चुनाव करवाए जाते हैं. सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किया गया परिसीमन बिल यह सुनिश्चित करता है कि कुल सीटें कम से कम 114 रहें. इस बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की उस धारा को वापस लिया जा रहा है, जो PoJK क्षेत्र को परिसीमन से बाहर रखती थी.

भारत के कदम से क्यों भड़का पाकिस्तान?

भारत के इस कदम से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है. वह इस बिल को PoJK पर भारत का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय संसद में लाया गया यह बिल कश्मीर विवाद को पूरी तरह नकारता है और पाकिस्तान के प्रशासन वाले क्षेत्र पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है.

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पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को हुई साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में अपनी खीज निकाली. उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला है. भारत के कदम से बौखलाए अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान का स्थायी रुख है कि पूरा कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और भारत उस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं बना सकता.

PoJK पर भारत का दावा मजबूत होने का डर?

इस बिल पर पाकिस्तान के भड़कने के पीछे कई वजहें मानी जा रही है. उसे डर है कि ऐसे कानूनी प्रावधानों के जरिए भारत धीरे-धीरे PoJK को वापस लेने की अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है. पाकिस्तानी एक्सपर्टों का कहना है कि यह बिल भविष्य में PoJK को भारतीय चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोलता है. जिसके चलते यह क्षेत्र उसके हाथ से निकल सकता है.

पाकिस्तान को यह भी डर है कि इस बिल के जरिए भारत उसके कब्जाए कश्मीर पर अपना कानूनी दावा मजबूत कर रहा है. जिसे वह अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है. इसके साथ ही वह यह भी मान रहा है कि भारत इसके जरिए पूरी दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है. वह संदेश ये है कि वह PoJK को जल्द ही वापस पाने जा रहा हो. भले ही बिल केवल भविष्य में की बात करता हो.

उड़े हुए हैं पाकिस्तानी सेना-सरकार के होश

ये सब वजहें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में डर बढ़ा दिया है. जानकारों का कहना है कि उसका यह डर अनायास भी नहीं है. भारत का यह परिसीमन बिल PoJK को आरक्षित रखने की स्थिति से आगे ले जाकर वहां पर भविष्य में परिसीमन की भी तैयारी करता है. यही वह बात है, जिसने पाकिस्तानी सरकार और सेना के होश उड़ाए हुए हैं. लिहाजा अब वह इस कदम को गलत मानते हुए विरोध करने में जुटा है. .