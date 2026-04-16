Advertisement
trendingNow13181620
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत के परिसीमन बिल में PoJK को लेकर ऐसा क्या प्रावधान किया गया, जिससे बिलबिला कर रह गया है पाकिस्तान?

भारत के परिसीमन बिल में PoJK को लेकर ऐसा क्या प्रावधान किया गया, जिससे बिलबिला कर रह गया है पाकिस्तान?

India Delimitation Bill 2026 on PoJK: संसद में सदस्यों की सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है. इस बिल में PoJK को लेकर भी एक खास प्रावधान किया गया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिला गया है. आखिर वह प्रावधान क्या है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह डर गया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के परिसीमन बिल में PoJK को लेकर ऐसा क्या प्रावधान किया गया, जिससे बिलबिला कर रह गया है पाकिस्तान?

Pakistan Reaction on India Delimitation Bill 2026 on PoJK: संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने संसद में डेलिमिटेशन बिल 2026 पेश कर दिया है. इस बिल में एक अहम प्रावधान है, जो पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) से जुड़ा है. बिल में साफ लिखा है कि 'जब PoJK का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा, तब चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के तहत आने वाले उन क्षेत्रों में परिसीमन कर सकेगा.' भारत के इस स्ट्रेटजिक मूव से पाकिस्तान बिलबिला गया है और उसने बिल की आलोचना करते हुए अपनी बौखलाहट दिखाई है. 

PoJK के लिए 24 सीटें आरक्षित

बताते चलें कि मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें PoJK के लिए आरक्षित हैं. जबकि 90 सीटों पर इस वक्त चुनाव करवाए जाते हैं. सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किया गया परिसीमन बिल यह सुनिश्चित करता है कि कुल सीटें कम से कम 114 रहें. इस बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की उस धारा को वापस लिया जा रहा है, जो PoJK क्षेत्र को परिसीमन से बाहर रखती थी.

भारत के कदम से क्यों भड़का पाकिस्तान?

भारत के इस कदम से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है. वह इस बिल को PoJK पर भारत का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय संसद में लाया गया यह बिल कश्मीर विवाद को पूरी तरह नकारता है और पाकिस्तान के प्रशासन वाले क्षेत्र पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को हुई साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में अपनी खीज निकाली. उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला है. भारत के कदम से बौखलाए अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान का स्थायी रुख है कि पूरा कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और भारत उस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं बना सकता.

PoJK पर भारत का दावा मजबूत होने का डर?

इस बिल पर पाकिस्तान के भड़कने के पीछे कई वजहें मानी जा रही है. उसे डर है कि ऐसे कानूनी प्रावधानों के जरिए भारत धीरे-धीरे PoJK को वापस लेने की अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है. पाकिस्तानी एक्सपर्टों का कहना है कि यह बिल भविष्य में PoJK को भारतीय चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोलता है. जिसके चलते यह क्षेत्र उसके हाथ से निकल सकता है. 

पाकिस्तान को यह भी डर है कि इस बिल के जरिए भारत उसके कब्जाए कश्मीर पर अपना कानूनी दावा मजबूत कर रहा है. जिसे वह अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है. इसके साथ ही वह यह भी मान रहा है कि भारत इसके जरिए पूरी दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है. वह संदेश ये है कि वह PoJK को जल्द ही वापस पाने जा रहा हो. भले ही बिल केवल भविष्य में की बात करता हो.

उड़े हुए हैं पाकिस्तानी सेना-सरकार के होश

ये सब वजहें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में डर बढ़ा दिया है. जानकारों का कहना है कि उसका यह डर अनायास भी नहीं है. भारत का यह परिसीमन बिल PoJK को आरक्षित रखने की स्थिति से आगे ले जाकर वहां पर भविष्य में परिसीमन की भी तैयारी करता है. यही वह बात है, जिसने पाकिस्तानी सरकार और सेना के होश उड़ाए हुए हैं. लिहाजा अब वह इस कदम को गलत मानते हुए विरोध करने में जुटा है. .

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Pakistan News in Hindi

Trending news

DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
Women Reservation Bill
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
mumbai
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
India Dangerous Beaches
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
Women Reservation Bills
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
West Bengal Election 2026
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
Delhi-Dehradun Expressway पर कितने एंट्री-एग्जिट पॉइंट, क्या है टोल; जानें सबकुछ
Delhi Dehradun Expressway
Delhi-Dehradun Expressway पर कितने एंट्री-एग्जिट पॉइंट, क्या है टोल; जानें सबकुछ
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
Delimitation
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
nasik
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
West Bengal Election 2026
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट