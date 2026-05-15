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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनराष्ट्रपति शी जिनपिंग के उठते ही ट्रंप ने झट से प्राइवेट नोटबुक देख ली, डिनर वाला वीडियो आपने देखा?

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उठते ही ट्रंप ने झट से प्राइवेट नोटबुक देख ली, डिनर वाला वीडियो आपने देखा?

चीन पहुंचकर ट्रंप बदले-बदले नजर आ रहे हैं. शी जिनपिंग को महान नेता बताया. दोस्ती की मिसाल दी. यह भी कहा कि हमने कई समस्याएं बात करके सुलझाई हैं. अब ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 11:55 AM IST
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राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उठते ही ट्रंप ने झट से प्राइवेट नोटबुक देख ली, डिनर वाला वीडियो आपने देखा?

चीन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यह वीडियो उस समय का है, जब बीजिंग में मेहमान बनकर गए ट्रंप के लिए शानदार डिनर का टेबल सजा था. ट्रंप के बाईं तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे थे. अचानक जिनपिंग सीट छोड़कर कुछ मिनट के लिए उठे, तो ट्रंप ने जो किया, अब पूरी दुनिया देख रही है. कुछ लोग चौंक पड़े, तो कुछ लोग वीडियो पर मौज ले रहे हैं. 

हां, वीडियो क्लिप में दिखाई देता है कि जैसे ही जिनपिंग उठते हैं, ट्रंप सेकेंडों में पन्ने पलटने लगते हैं. शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि पीछे वाला कैमरा क्लोज शॉट ले रहा है. उस समय सभी डेलिगेट्स ताली बजा रहे होते हैं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप को देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल खामोश बने रहे. अब आप वायरल वीडियो देखिए. 

क्या चीनी भाषा समझते हैं ट्रंप?

हां, यह सवाल वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजरों ने पूछा है. आमतौर पर दोनों नेता बीजिंग में ट्रांसलेटर की मदद से बात करते दिख रहे थे. जिनपिंग जो भी समझा रहे थे, ट्रंप अनुवादक से उसे समझ रहे थे. ऐसे में शी की नोटबुक क्या ट्रंप को समझ में आई होगी? यह स्पष्ट नहीं है. वैसे भी, वीडियो में दिखता है कि पन्ना पलटने के बाद कुछ ही सेकेंड में अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोटबुक बंद कर दी थी. 

कई चीनियों ने बताया है कि जब ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी की नोटबुक में ताक-झांक की, उस समय शी मंच पर भाषण देने गए थे. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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