पाकिस्तानी आर्मी ने जिसे पाल-पोस कर किया बड़ा, अब उसी ने पूरे देश में मचाया तांडव, मुनीर-शहबाज की गले की फांस बना TLP?

What Is Tehreek-e-Labbaik? पाकिस्तान में TLP ने ऐसा तांडव मचाया है. जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है. इंटरनेट बंद, सड़कें सील, लेकिन टीएलपी का मार्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है. देश की सियासत हिल गई है. शहबाज सरकार के लिए बड़ा संकट आ गया है. सबसे बड़ा धक्का पाकिस्तानी सेना को लगा है. पाकिस्तानी सेना ने ही इस टीएलपी को पाला-पोसा है. और अब टीएलपी ने तांडव मचा दिया है. जानें पूरी टीएलपी की पूरी कहानी. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 13, 2025, 12:14 PM IST
Tehreek-e-Labbaik Violence In Pak: पाकिस्तान सुलग रहा है. एक तरफ गाजा में शांति का नया सूरज उगता दिख रहा है. तो दूसरी तरफ लाहौर में हिंसक झड़पें हो रही हैं और इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया है. पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति के पीछे एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) का हाथ है. दिलचस्प बात यह है कि लब्बैक को पाकिस्तानी सेना का ही प्रतिनिधि माना जाता है, जिसने इस टीएलपी को हर मौके पर सरकार के खिलाफ ‌सड़कों पर उतारा है. हर बार बहाना बताया गया इस्लामी गणराज्य को शरिया के नियमों का पालन करना, जिसमें कोई न कोई बहाना इस संगठन को मिल जाता है. पीछे से समर्थन सेना का. लब्बैक ने बार-बार अपने विरोध मार्च और क्रूर बल प्रयोग से पाकिस्तान में ताडंव मचाया है. इस बार फिर वहीं हुआ है. लेकिन इस बार ये संगठन आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की गले की हड्डी बन गया है. यानी जिस बम को सेना ने बनाया अब उल्टा फूट पड़ा है? इस मौके पर जानते हैं टीएलपी का इतिहास.

टीएलपी का जन्म, सेना की गोद में पला संगठन
टीएलपी की शुरुआत 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी.ये एक फार-राइट बरेलवी सुन्नी ग्रुप है जो धार्मिक भावनाओं को हथियार बनाता है. 2017 में ये पहली बार सुर्खियों में आया, जब इसने इस्लामाबाद का 21 दिनों का घेराव किया. वजह थी संसद की शपथ में पैगंबर की 'फाइनलिटी' को लेकर छोटा-सा बदलाव. इस 'फैजाबाद धरना' ने पूरे देश को ठप कर दिया.  फिर 2020 में फ्रांस में पैगंबर के कार्टून पर विवाद हुआ, तो टीएलपी ने फ्रेंच राजदूत को निकालने की मांग की.अप्रैल 2021 में इसे बैन कर दिया गया और इसके चीफ साद रिजवी को जेल में डाल दिया. लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.  

इमरान खान सरकार ने क्यों हटाया बैन?
साद रिजवी खादिम हुसैन के बेटे हैं, जिनकी 2020 में मौत हो गई. बैन के कुछ महीनों बाद ही सरकार को झुकना पड़ा. अक्टूबर 2021 में लाहौर से इस्लामाबाद तक 'लॉन्ग मार्च' निकाला गया. इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 10 पुलिसवाले भी थे. नवंबर 2021 में इमरान खान की पीटीआई सरकार ने सेना की मध्यस्थता से गुप्त डील की. बैन हटा और साद रिजवी और 2000 से ज्यादा इस संगठन के सदस्य रिहा हो गए. सेना के समर्थन से ये डील हुई, भले ही विरोध में कई जवान शहीद हुए थे. 

सेना और सियासत का खेल
अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 के विरोध को सेना ने ही इस संगठन को समर्थन दिया था. वीडियो में सीनियर आर्मी अफसर टीएलपी प्रोटेस्टर्स को पैसे बांटते दिखे थे. इससे तत्कालीन लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ा था. इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस के अनुसार, 2018 चुनावों में टीएलपी को PML-N को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि इमरान खान पीएम बनें. इमरान को सेना का समर्थन था, लेकिन बाद में ISI चीफ असिम मुनीर से टकराव हो गया. 2021 के विरोध भी जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान के रिश्ते बिगड़ने के समय  इन संगठनों ने सिविलियन लीडर्स को चेतावनी दी थी. यानी हर बार सेना ने इस संगठन को अपने हिसाब से चलाया है.

फिलिस्तीन मार्च: ताजा हिंसा का चेहरा
शुक्रवार को सैकड़ों हजारों टीएलपी समर्थक इस्लामाबाद के यूएस एंबेसी की ओर मार्च करना चाहते थे. जिसकी वजह थी गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजरायल के हमले. दुनिया इजरायल-हमास सीजफायर मना रही थी, लेकिन पाकिस्तान में सड़कें कंटेनर्स से सील, बैरिकेड्स लगे, इंटरनेट बंद थे. लाहौर में सुरक्षाबलों से भिड़ंत में दो मारे गए थे, कई दर्जनों घायल हुए थे. वैसे तो टीएलपी TTP जैसा 'एंटी-स्टेट' ग्रुप नहीं, न ही ये हथियारबंद है. ये पंजाब-सिंध में समाज में घुला-मिला है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद. ये धार्मिक मुद्दों जैसे 'फाइनलिटी ऑफ प्रॉफेटहुड' या कार्टूनों को भुनाता है. साद रिजवी ने पिता की मौत के बाद पावर कंसॉलिडेट की है.

धर्म का हथियार: पाकिस्तान का खतरनाक रास्ता
विश्लेषक कहते हैं कि सेना-मौलवी गठजोड़ से पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट स्टेट बन रहा है. लंदन के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अरिफ आजाकिया ने ANI से कहा, "टीएलपी जैसे ग्रुप्स पाक आर्मी ने ही बनाए हैं. ये 'ऑन-ऑफ' स्विच की तरह सियासत कंट्रोल करते हैं." PoK के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा, "ये हिंसा दशकों से धर्म को हथियार बनाने का नतीजा है. पाकिस्तान अपनी ही विरोधाभासों से डूब रहा है."  अटलांटिक काउंसिल के अनुसार, टीएलपी ने पावर का स्वाद चख लिया है न राज्य के खिलाफ, बल्कि पीछे से कंट्रोल करने वालों की सेवा में. ये पैटर्न जारी रहा, तो पाकिस्तान और गहरा संकट में फंस जाएगा. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Pakistan

