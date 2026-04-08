US-Iran War: 'ईरान-US सीजफायर में बिचौलिया नहीं था पाकिस्तान, वो तो...', अपनों ने खोल दी 'जिन्नालैंड' की पोल

Pakistan: ईरान-अमेरिका की जंग दो हफ्तों के लिए थम गई है. लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराने में अहम भूमिका अदा की है. पाकिस्तान के इस झूठ की पोल अपनों ने ही खोल दी है.

पड़ोसी मुल्क के पत्रकार हामिद मीर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान का सीजफायर कराने में रोल वैसा ही था, जैसे किसी सूत्रधार का होता है. वह सीधे तौर पर बिचौलिया नहीं था. यानी पाकिस्तान ने महज कुछ चीजें आसान करने में मदद की.

क्या बोले हामिद मीर?

इंडिया टुडे से बातचीत में हामिद मीर ने कहा कि यूएस-ईरान का तनाव कम कराने में पाकिस्तान के योगदान को हर किसी ने देखा और सराहा है. लेकिन उन्होंने मध्यस्थता और सुविधा देने के बीच का अंतर साफ कर दिया. उन्होंने कहा, 'इस जंग में दो-तीन पक्ष थे. एक तरफ इजरायल और अमेरिका थे. दूसरी ओर ईरान. कुछ खाड़ी देश भी अमेरिका और इजरायल के साथ आ गए थे क्योंकि ईरानी हुकूमत जवाब में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रही थी.' मीर ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी कूटनीतिक सीमाओं के कारण पाकिस्तान को पूरी तरह से मध्यस्थ नहीं माना जा सकता.

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पाक के इजरायल से नहीं कूटनीतिक संबंध

उन्होंने कहा,'पाकिस्तान के इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, इसलिए एक मध्यस्थ की पहुंच सभी पक्षों तक होनी चाहिए. पाकिस्तान की पहुंच सीमित थी.उसकी पहुंच केवल अमेरिका और ईरान तक थी. मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहा था. यह एक शांति पहल थी.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ दो हफ्ते के लिए युद्धविराम पर सहमति जताई है. यह सहमति उस समय सीमा के खत्म होने से दो घंटे से भी कम समय पहले बनी, जिसके तहत उन्होंने तेहरान से एक समझौते को स्वीकार करने की मांग की थी. इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल था, और ऐसा न करने पर ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर भारी हमले करने की चेतावनी दी गई थी. यह घोषणा उनकी उस पिछली चेतावनी से बिल्कुल उलट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आज रात एक पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी.'

10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता होगी

हामिद मीर के मुताबिक, जैसे ही अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए, पाकिस्तान की पहल तुरंत शुरू हो गई.इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान की बातचीत होगी, जिसमें शांति समझौते पर जोर दिया जाएगा.

'हमने सबसे बात की है'

मीर ने कहा, 'यह पहल 1 मार्च को ही शुरू हो गई थी. विदेश मंत्री इशाक डार ने दोनों पक्षों से बात की. उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री के अलावा अमेरिकी प्रशासन से भी बात की. उन्होंने सऊदी के अलावा खाड़ी देशों में अन्य स्टेकहोल्डर्स को भी फोन मिलाया.'

उन्होंने कहा, शुरुआत में फोकस छोटा था. ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव को कम करना था. शुरुआत में पाकिस्तान सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के बीच कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ गहरे संबंध हैं.