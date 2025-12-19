Advertisement
DNA: लीबिया में क्या करने पहुंचे पाकिस्तानी जनरल मुनीर? खलीफा प्लान हुआ डिकोड

DNA: पाकिस्तान फौज ने एक बयान जारी करके बताया है कि इस मुलाकात का मकसद सामरिक सहयोग बढ़ाना था लेकिन मुनीर जिस खलीफा हफ्तार से मिला उसकी कथित सरकार को संयुक्त राष्ट्र या फिर किसी और देश से मान्यता प्राप्त नहीं है.

Dec 19, 2025, 11:23 PM IST
हमने आपको बांग्लादेश हिंसा में असीम मुनीर की साजिश के बारे में बताया था और अब हम पाकिस्तान के उस प्लान को डिकोड करेंगे. जिसे मुनीर का मिशन खलीफा भी कहा जा रहा है. क्या है मुनीर का ये मिशन खलीफा? इसे समझने के लिए आपको असीम मुनीर से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए. अब से ठीक चौबीस घंटे पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी असीम मुनीर को अरब देश लीबिया में देखा गया था. लीबिया में मुनीर की मुलाकात फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार से हुई थी. 

पाकिस्तान फौज ने एक बयान जारी करके बताया है कि इस मुलाकात का मकसद सामरिक सहयोग बढ़ाना था लेकिन मुनीर जिस खलीफा हफ्तार से मिला उसकी कथित सरकार को संयुक्त राष्ट्र या फिर किसी और देश से मान्यता प्राप्त नहीं है. इतना ही नहीं जिस खलीफा हफ्तार से मुनीर की मीटिंग हुई. उसके ऊपर युद्ध अपराधों जैसे इल्जाम हैं. इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुनीर और खलीफा मिले तो मिले क्यों? मुनीर के लीबिया वाले प्लान को भी हम डीकोड करेंगे लेकिन उससे पहले आपको उस खलीफा का छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए जिससे मिलने के लिए मुनीर भागा-भागा गया है.

खलीफा हफ्तार कैसे बना बड़ी शख्सियत
वर्ष 2011 में लीबियाई गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी. उसी दौर में लीबियाई फौज का ये जनरल यानी खलीफा हफ्तार एक बड़ी शख्सियत बन गया था. गद्दाफी के तख्तापलट के बाद खलीफा हफ्तार की वजह से ही लीबिया के दो टुकड़े हुए और लीबिया के एक हिस्से पर खलीफा हफ्तार की फौज का दबदबा कायम हो गया. हफ्तार के इतिहास से एक और तथ्य जुड़ा है. एक दौर था जब खलीफा हफ्तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था. यही वो कनेक्शन है जो मुनीर की लीबिया यात्रा का पहला एजेंडा डीकोड करता है.

जिहादी खलीफा से मुनीर ने मिलाए हाथ
मिडिल ईस्ट में सीरिया की अहमद-अल-शारा सरकार को ट्रंप ने गले लगा लिया है और अब CIA के लिए काम करने वाले जिहादी खलीफा से मुनीर ने हाथ मिला लिया है. यानी मुनीर उसी नीति को आगे बढ़ा रहा है जिसे ट्रंप ने शुरु किया था. अब सवाल उठता है कि ट्रंप और मुनीर आखिर ऐसे तत्वों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं जो आतंक फैलाते हैं या फिर यूं कहें कि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं. दरअसल किसी भी क्षेत्र को अस्थिर करने वाले तत्वों या फिर ताकतों से हाथ मिलाकर उस क्षेत्र में मौजूद देशों पर आसानी से दबाव बढ़ाया जा सकता है.

ट्रंप मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों कहते हैं?
अगर मिडिल ईस्ट को देखें तो यहां कोई भी देश सामरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है. ऐसे हालात में अगर उनके आसपास कोई आतंकी तत्व या फिर गुरिल्ला गुट रहेगा तो उन्हें मदद के लिए किसी बड़ी शक्ति के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा. इस किस्म के संकट में अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद साथी मिल नहीं सकता. यानी सुरक्षा की गारंटी के बदले में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने आर्थिक और राजनीतिक हित साधता रहेगा. लीबिया में खलीफा हफ्तार से मिलकर मुनीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है. आखिर क्यों ट्रंप उसे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं? खलीफा हफ्तार के साथ मुलाकात करके मुनीर ने अपने एक और खलीफा का हित भी साधने की कोशिश की है. ये दूसरा खलीफा है तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन जिनकी लीबिया में काफी दिलचस्पी है.

एर्दोआन की बिसात का जिम्मा अब मुनीर के कंधों पर
लीबिया में शांति बहाली के नाम पर तुर्किए ने अपनी सेना तैनात कर रखी है लेकिन तुर्क सेना को सबसे ज्यादा प्रतिरोध खलीफा हफ्तार के लड़ाकों से ही मिल रहा है. एर्दोआन ने हफ्तार के बेटों को साधने की कोशिश की थी जो पूरी तरह कामयाब नहीं साबित हो पाई. इसी वजह से कहा जा रहा है कि तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोआन की बिसात बिछाने का बीड़ा मुनीर ने उठा लिया है और यहीं मुनीर की हफ्तार से मुलाकात का कारण भी है. लीबिया में तुर्किए की मौजूदगी पर सबसे ज्यादा ऐतराज यूरोपीय देशों को है. यूरोपीय देशों का आरोप है कि लीबिया के जरिए एर्दोआन उस कथित जिहाद को अंजाम दे रहे हैं जिसे यूरोप में WEAPONISATION OF MIGRATION यानी शरणार्थियों के जरिए पैदा किया गया संकट कहा जाता है. अब हम आपको तुर्किए के इसी एजेंडा से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

लीबिया से एक साल में ग्रीस पहुंचे 173 फीसदी शरणार्थी
अरब देशों में हुए विद्रोह और गृहयुद्धों के बाद से तुर्किए ने भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों पर अपनी तैनाती कम कर दी है. इन रास्तों के जरिए अरब देशों के शरणार्थी लगातार यूरोप पहुंचते रहे हैं जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में कट्टरपंथ और सांस्कृतिक टकराव बढ़ा है. मिसाल के लिए ग्रीस में एक ही साल के अंदर लीबिया से आने वाले शरणार्थियों की तादाद 173 प्रतिशत बढ़ गई है. इतना ही नहीं तुर्किए ने खुद सीरिया और दूसरे अरब देशों के शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है. इस कथित रहम के एवज में एर्दोआन संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीयन यूनियन से मानवीय सहायता के नाम पर हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए वसूलते हैं. ये तथ्य बताते हैं कि इस्लामिक जगत के इस कथित खलीफा यानी तुर्किए ने शरणार्थियों को दोधारी तलवार बना लिया है और इसी तलवार पर धार लगाने के लिए मुनीर ने लीबिया के खलीफा को साधने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ेंः PAK ने फिर अलापा सिंधु नदी का राग, दुनिया के सामने क्या गिड़गिड़ाए इशाक डार?

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह

