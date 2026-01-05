मादुरो के हटते ही चीन की डूब गई लुटिया, वेनेजुएला में ड्रैगन का कौन सा खजाना छिपा है? क्या लेगा US से बदला

China Assets In Venezuela: वेनेजुएला में चीन की कई कंपनियां हैं. ऐसे में यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इसमें बड़ा संकट पैदा होने का खतरा है.
China Enterprises Investing In Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. इसको लेकर चीन ने आपत्ति भी जताई है. बता दें कि वेनेजुएला पर लगे लंबे इंटरनेशनल बैन के बीच चीन की कुछ चुनिंदा कंपनियां वहां की अर्थव्यवस्था में संसाधन लगाने को तैयार थीं, हालांकि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद से अब इस इन्वेस्टमेंट में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.
वेनेजुएला में चीन की कुछ एनर्जी प्रोजेक्टस हैं, जिनमें गवर्मेंट स्पॉन्सर्ड वाली बड़ी कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CNPC) है. यहां CNPC और वेनेजुएला की सरकारी स्वामित्व वाली PDVSA की ओर से स्थापित एक जॉइंट वेंचर है, जो यहां भारी मात्रा में कच्चे तेल का विकास करता है. इसका एक बड़ा हिस्सा वेनेजुएला के सरकारी लोन को चुकाने के लिए सीधे चीन को भेजा जाता है. अगस्त 2025 में एक प्राइवेट कंपनी चाइना कॉनकॉर्ड रिसोर्सेज कॉर्प ने साल 2024 के एक 20 साल के समझौते के तहत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ वेनेजुएला के 2 ऑइल फील्ड्स का डेवलेपमेंट शुरू किया. इस प्रोजेक्ट का मकसद साल 2026 के अंत तक 60,000 बैरल प्रति दिन की प्रोडक्शन कैपिसिटी हासिल करना है.
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' के मुताबिक 'रेनमिन यूनिवर्सिटी' में लैटिन अमेरिकी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कुई शैजन का कहना है कि अमेरिकी शासन की ओर से चीनी संपत्तियों के जब्त करने की संभावना नहीं है, लेकिन यह संभावना है कि वह मादुरे के समय के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रीव्यू की घोषणा जरूर करेगा. उन्होंने कहा,' वे आरोप लगा सकते हैं कि वेनेजुएला और चीन के बीच पेट्रोसिनोवेंसा जैसे जॉइंट वेंचर असंवैधानिक हैं.' उन्होंने कहा कि इससे चीनी कंपनियों के लिए विशेष शर्तों को कैंसिल किया जा सकता है, चीनी इक्विटी को कम किया जा सकता है या शेवरॉन जैसी अमेरिका की प्रमुख तेल कंपनियों को शामिल किया जा सकता है. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोसिनोवेंसा समेत जॉइंट वेंचर्स को PDVSA की ओर से कच्चे तेल के प्रोडक्शन को कम करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है.
इस तरह की घटनाएं लैटिन अमेरिका में चीनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. जो पहले से ही वहां का महत्वपूर्ण उभरता हुआ बाजार है. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सीनियर चाइना इकोनॉमिस्ट जू तियानचेन ने कहा,' मादुरो का कोई भी उत्तराधिकारी अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ काम करना पसंद करेगा और यह मौजूदा चीनी हितों की कीमत पर होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रभाव बढ़ने के साथ ही लैटिन अमेरिकी सरकारें चीनी रणनीतिक निवेशों के प्रति अधिक सतर्क रवैया अपनाएंगी.