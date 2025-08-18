Elvish Yadav News: एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां तो PAK में उमड़ आया प्यार, बोले- हीरा है अपना भाई
Elvish Yadav Firing Case: यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई तो पाकिस्तान में भी बवाल हो गया. वहां पर एल्विश के फैन खुलकर उनके समर्थन में सामने आ गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:44 AM IST
Why Elvish Yadav so Popular in Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर आग बबूला है. उसका एल्विश यादव को लेकर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है. क्यों पाकिस्तानी सनातन की बात करने वाले एल्विश यादव की पैरवी कर रहे हैं तो इसकी वजह है एल्विश यादव का नेम और फेम. दरअसल एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की. इस फायरिंग का वीडियो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी भी एल्विश-एल्विश बोलने लगे.

एल्विश के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

दावा है कि सुबह करीब साढ़े पांच बजे एल्विश यादव के घर पर अंधांधुध फायरिंग की गई. सीसीटीवी में फायरिंग करते बदमाश भी रिकॉर्ड हुए. गमीनत रही कि हमले के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे. मगर एल्विश पर हमले की ख़बर जैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहुंची. एल्विश को चाहने वाले दनादन वीडियो बनाने लगे और भारतीय यू-ट्यूबर की खैर-खबर पूछने लगे.

जानते हैं ये सिर्फ चार पाकिस्तानी नहीं हैं. जो एल्विश के सपोर्ट में खड़े हैं बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. जो बॉलीवुड की किसी भी बड़ी सेलिब्रेटी को मात देती है. 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश बेशक लगातार विवादों में रहते हों. बावजूद इसके इन विवादों से उनकी फैन फॉलोइंग पर कोई असर नहीं पड़ता है.

सोशल मीडिया पर एल्विश यादव के कितने फॉलोअर्स?

इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टा पर उनके 17.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके मुख्य यूट्यूब चैनल के 15.6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. इसके अलावा फेसबुक पर भी एल्विश के 4.5 मिलियन फॉलोअर मौजूद हैं. इनमें से एक बड़ी ताकत पाकिस्तानी फॉलोअर्स की है. जो एल्विश के बारे में छोटी से छोटी जानकारी रखते हैं.

Pakistan Flood: आसमान से उतरी 'सुनामी' में डूब रहा पाकिस्तान! एक्शन के बजाय अवसर की तलाश में  मुनीर-शहबाज

 

दरअसल एल्विश का नाम दुनिया के उन यू-ट्यूबर्स में शुमार है. जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नेम और फेम हासिल किया है. यू-ट्यूब चैनल पर तो उनकी एक अलग क्लास है ही. इसके अलावा कोई कई टीवी शो कर चुके हैं. OTT-बिग बॉस-2 के विजेता रह चुके हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान के युवा एल्विश को कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के फॉर्मूले के तौर पर देखते हैं और इस वजह से उन्हें फॉलो भी करते हैं.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं एल्विश यादव?

बताते हैं कि यूट्यूब के दम पर एल्विश यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक है. दावा तो ये किया जाता है कि वो 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. यूट्यूब के अलावा वो इस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड प्रमोशन के जरिए तगड़ी कमाई करते हैं. जिस घर पर फायरिंग हुई. उस घर की कीमत करोड़ों में है. बताया जाता है कि एल्विश यादव के पास दुबई में भी प्रॉपर्टी है. इतना ही नहीं वो कई महंगी गाड़ियों के भी मालिक हैं.

बस इसी एशो-आराम की चाहत पाकिस्तानी युवाओं को भी है. लिहाज़ा पाकिस्तान के कई यू-ट्यूबर्स को एल्विश के कंटेट को कॉपी भी कर रहे हैं. लेकिन एल्विश का एक पहलू ये भी है कि वो अक्सर विवाद में भी रहते हैं. लोगों के साथ मारपीट का मामला हो या सांपों के जहर की तस्करी का. एल्विश पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं.

कई विवादों में फंस चुके हैं एल्विश यादव

दावा तो ये भी है कि एल्विश 500 करोड़ रुपये के मोबाइल ऐप घोटाले में फंस चुके हैं. उनपर आरोप है कि उन्होने मोबाइल ऐप का प्रमोशन कर लोगों को उसके जरिए निवेश करने का लालच दिया. बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ गैंग ने इसी वजह से एल्विश के घर पर फायरिंग की. हालांकि एल्विश के पाकिस्तानी फैंस को ये आरोप झूठे लग रहे हैं.

खैर एल्विश पर जो भी आरोप है. उसकी तह में जाने का काम जांच एजेंसियों का है. किसी के घर पर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर देना इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है. वैसे हिमांशु भाऊ गैंग ने बेशक एल्विश के घर पर फायरिंग करवाकर दहशत फैलाने की कोशिश की हो. मगर जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तानी दे रहे हैं. यकीनन इससे एल्विश की फैन फॉलोइंग में इजाफा ही होने वाला है.

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)

