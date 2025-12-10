Advertisement
trendingNow13036567
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनGangs of Lyari: 3000 पुलिसवालों के साथ ल्यारी को चौधरी असलम ने घेरा, फिर 8 दिन चला तांडव; हर किसी के उड़ गए होश

Gangs of Lyari: 3000 पुलिसवालों के साथ ल्यारी को चौधरी असलम ने घेरा, फिर 8 दिन चला तांडव; हर किसी के उड़ गए होश

Gangs of Karachi Lyari:  3000 पुलिसवाले, बख्तरबंद गाड़ियां आईं. पूरे ल्यारी को घेर लिया गया. न किसी को अंदर जाने की इजाजत, न बाहर आने की. पुलिस टीम का नेतृत्व एक बार फिर एसएसपी चौधरी असलम के हाथ में था. लेकिन पुलिस ने जो सोचा नहीं था, वो जवाब मिला.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gangs of Lyari: 3000 पुलिसवालों के साथ ल्यारी को चौधरी असलम ने घेरा, फिर 8 दिन चला तांडव; हर किसी के उड़ गए होश

Lyari Gangwar: एक झरना बहता है. लकड़ी का झूला हिलता है. स्विमिंग पूल का पानी नीला-नीला चमकता है. लेकिन उस झरने की आवाज के पीछे इंसान की चीखें सुनाई देती हैं. लेकिन उजैर बलोच की हवेली में रात को यह झरना शांत होने वाला है.

अचानक दूर से ढेर सारे पुलिसकर्मियों के पदचाप की आवाज, फिर जोरदार धमाका. ल्यारी में बिजली गुल. पाकिस्तान सरकार ने फैसला कर लिया- ल्यारी को साफ करना है. 3000 पुलिसवाले, बख्तरबंद गाड़ियां आईं. पूरे ल्यारी को घेर लिया गया. न किसी को अंदर जाने की इजाजत, न बाहर आने की. पुलिस टीम का नेतृत्व एक बार फिर एसएसपी चौधरी असलम के हाथ में था. लेकिन पुलिस ने जो सोचा नहीं था, वो जवाब मिला.

छतों से लोगों ने पुलिस पर किया फायर

Add Zee News as a Preferred Source

अंधेरे में एक अनजान लड़के की आवाज- 'अम्मी पानी कहां है?' तभी स्टील का बड़ा खाली बर्तन लुढ़कने की आवाज. आती है. पुलिस के वायरलेस से आवाज आती है- 'सर, ये लोग घरों की छतों से फायर कर रहे हैं.'

तभी ल्यारी के आसमान में हेलिकॉप्टर की आवाज गूंजती है. फिर अचानक RPG फायर होता है और गाड़ी उड़ने की आवाज सुनाई देती है.

पुलिस टीम का स्वागत हुआ रॉकेट पर्पेल ग्रेनेड यानी आरपीजी से. गाड़ियां खिलौनों की तरह उड़ने लगीं. पुलिस को अपनी जान बचा कर भागना पड़ा. यह ऑपरेशन 8 दिन तक चला. घरों में राशन खत्म हो गए. बच्चे भूख से बिलखते रहे. लोग प्यास से तड़पते रहे. लोग गैंगस्टर के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हो गए.

पैसों को लेकर उजैर-बाबा लाडला बने दुश्मन

उजैर और बाबा लाडला कल तक भाई थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद हफ्ते की रकम के बंटवारे को लेकर दुश्मन हो चुके थे. उजैर हवेली में बैठा था. बाबा लाडला अंदर आता है. बिना बोले टेबल पर बंदूक रखता है और कहता है-'अब बंटवारा होगा..पैसों का भी, शहर का भी.'

और इसी रात ल्यारी में एक ऐसी गोली चली, जिसने भाइयों को दुश्मन बना दिया. एक फुटबॉल मैच. बाबा लाडला मैदान में बैठा था. उजैर के आदमियों ने स्टेडियम में बम प्लांट किया. धमाका हुआ. सात-आठ लोग मारे गए बच्चे भी थे. बाबा लाडला बाल-बाल बच गया.

जफर बलोच को लाडला ने दिन दहाड़े भूना

जवाब में बाबा लाडला ने उजैर के सबसे करीबी जफर बलोच को दिन-दहाड़े भून दिया. एक साल में 800 से ज्यादा लाशें गिरीं. दोस्त से दुश्मन बने बाबा लाडला और उजैर बलोच के गैंगवार में काफी खून बहा.

लेकिन अब खेल बदलने वाला था क्योंकि कराची में एक नया खिलाड़ी आ चुका था. वजीरिस्तान की पहाड़ियों से. नाम था तालिबान.

2009 के बाद पाकिस्तानी फौज ने उत्तर-पश्चिम में बमबारी की. तालिबानी भागे और कराची के सोहराबगोट जैसे पश्तून इलाकों में छिप गए.

अब तक जो ल्यारी में हो रहा था और अब जो होने वाला था. इसमें बड़ा अंतर था. अब जो लोग यहां और कराची के अन्य पश्तून बाहुल्य इलाके में छिपे थे, उनका मकसद सिर्फ वर्चस्व हासिल करना नहीं था.

कराची अब जिहादियों का शहर बन चुका था. ल्यारी का लहू. एक बार बहता है तो रुकता नहीं. उजैर. बाबा लाडला.तालिबान. सरकार. हर कोई अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहा था. लेकिन शहर नहीं जानता था कि सबसे बड़ा तूफान अभी आया ही नहीं था.

और फिर हुई तालिबान की एंट्री

8 जून 2014. रात 11 बजे.  10 तालिबानी कराची में घुसे लेकिन उनका टारगेट पुलिस नहीं थी. उनका टारगेट उजैर बलोच भी नहीं था. क्या करने वाले थे? उन्हें किसने भेजा था? आखिर किस बात का बदला लेना था? वे सुरक्षाकर्मियों की वर्दी में थे. RPG, ग्रेनेड, AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. पूरा रनवे जंग का मैदान. सुबह 4 बजे तक लड़ाई चली. दसों तालिबानी मारे गए.

लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई. कराची में बड़े ऑपरेशन का फैसला हुआ. रेंजर्स को खुली छूट दी गई. इस ऑपरेशन का पहला शिकार होना था-एसएसपी चौधरी असलम. वही शख्स जिसने रहमान डकैत को मारा था. सफेद सलवार-कमीज, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्टल. नौ बार उस पर हमले हुए नौ बार बचा.

आत्मघाती हमले में चौधरी असलम की मौत

10 जनवरी 2014. चौधरी असलम की गाड़ी ल्यारी की तरफ जा रही थी. सामने से एक गाड़ी आ रही धी जिसमें 200 किलो RDX था. एक सुसाइड बॉम्बर टकराता है. जोरदार धमाका होता है. गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और चारों तरफ खामोशी छा जाती है.

ल्यारी में आदमी गोलियों से नहीं मरता. गलत वक्त पर, गलत जगह होने से मरता है. कराची पुलिस का शेर धुएं में गायब हो गया. लेकिन चौधरी असलम के मरने के बाद तालिबानियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार ने ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया.

रेंजर्स ने ल्यारी पर कब्जा कर लिया. अब गैंगस्टर्स के भागने की बारी थी. बाबा लाडला ईरान बॉर्डर की ओर भागा. लेकिन रेंजर्स के साथ एक मुठभेड़ में वो मारा गया.

उजैर दुम दबाकर भागता रहा

उजैर ज्यादा चालाक था. वो कभी बुर्का पहनकर, कभी एंबुलेंस में छिपकर तो कभी स्पीड बोट से मस्कत फिर दुबई भागता रहा, भागता रहा. लेकिन इंटरपोल ने दुबई में पकड़ लिया.

2016 जनवरी उजैर बलोच पाकिस्तान लाया गया. पहले तो उसने 198 कत्ल का गुनाह कबूला. फिर एक नाम लिया ईरान की खुफिया एजेंसी.इसके बाद फिर एक और नाम. कुलभूषण जाधव.

क्यों उजैर ने लिया कुलभूषण जाधव का नाम

पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय जासूस हैं. उन्हें पाकिस्तानी इलाके वाले बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया. उजैर बलोच रॉ और ईरानी इंटेलिजेंस दोनों के लिए काम कर रहा था. उजैर ने फर्जी ईरानी पासपोर्ट बनवाए. पाकिस्तानी फौज के राज बेचे.

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का एक वीडियो भी शेयर किया।. लेकिन भारत ने साफ तौर से कहा कि इंडियन नेवी ऑफिसर रह चुके कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी इलाके में पकड़ने की बात मनगढ़ंत और झूठ है. उन्हें ईरान में अगवा किया गया और फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जबरन पाकिस्तान लाया गया. भारत ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव का टॉर्चर करके उनके कबूलनामे का वीडियो बनाया गया है. 

इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है. फिर भी मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा सुना दी.

आज भी चीखती हैं ल्यारी की गलियां

2020 अप्रैल. उजैर बलोच को जासूसी के लिए 12 साल की सजा हुई. लेकिन ल्यारी आज भी खामोश है. पर सबसे बड़ा सवाल आज भी ल्यारी की गलियां चीखती हैं. रहमान डकैत सच में मरा था या नहीं? क्योंकि जिस रात उसकी लाश मिली थी उसके जिस्म पर एक टैटू था जो पहले कभी नहीं था. इस टैटू पर लिखा था- 'उज़ैर मेरा बेटा है.'

1960 में चाकू से शुरू हुआ खेल. 2020 में अंतरराष्ट्रीय जासूसी पर खत्म हुआ. हजारों लाशें. बर्बाद पीढ़ियां. और अंत में बचा क्या? तबाहियों के निशान. कभी न भूलने वाले जख्म. ल्यारी के लोग आज भी सवाल करते हैं- क्या ये जंग सिर्फ गैंगस्टरों की थी या फिर स्टेट की नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत?

ल्यारी का लहू कभी खत्म नहीं होता…
बस बदल जाते हैं नाम
आज भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है…
जिसकी आंखों में है नफरत, सीने में इंतकाम!

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Chaudhary Aslam Khan

Trending news

ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार